PUMB написав:Текущая версия такого функционала не предусматривает, но мы всегда заинтересованы в улучшении приложения и постоянно над ним работаем. Можете оставить пожелание в форме обратной связи и разработчики обязательно его учтут. Для этого, Вам необходимо зайти в раздел "Другое"(сверху в правом углу шестеренка), затем выбрать "Отправить сообщение".
Т.е. убрали функционал так как приложение улучшали? И если написать то вернете обратно?
Добрый день! Нам очень важно, что бы нашим клиентам было комфортно пользоваться приложением. Мы отправили просьбу вернуть данный функционал нашим коллегам в ответственное подразделение.
Mr V написав:PUMB Дорого дня! Відповідь на запитання від Чет. 29 лип, 2021 10:16 буде?
Добрий день! Хочемо звернути Вашу увагу, що співвідношення розміру заборгованості в пільговому періоді та повної заборгованості без відкладеної розстрочки суто індивідуальне, залежить від того, коли і які операції Ви здійснювали, а також від типу та умов розстрочок. Для отримання вичерпної інформації конкретно по Вашій карті рекомендуємо звертатися в контакт-центр.
Наразі не про те, чи може змінюватися співвідношення сум, а яка з сум більша. Я вважаю, що суми повинні бути однаковими і це помилка банку /не тема до чого вона може привести/. Питання виникло з того приводу, що у виписці << Сплатіть повну заборгованість без відкладеної розстрочки >> вказується значно більша сума, ніж сума <<Заборгованість до кінця пільгового періоду>> у мобільному додатку чи Pumb on-line. Маю також сумнів щодо вашої попередньої відповіді:
PUMB написав:
Mr V написав:PUMB В ежемесячной выписке по карте "Все можу" есть такая колонка << Сплатіть повну заборгованість без відкладеної розстрочки >>. Как она рассчитывается и почему она в день составления выписки отличается от "Заборгованість до кінця пільгового періоду"?
Добрый день! Хотим обратить Ваше внимание, что полная задолженность – это вся сумма тела кредита (без рассрочки), а задолженность на конец льготного периода - это сумма с рассрочкой включительно. Данная строфа в мобильном приложении ПУМБ online отображается для того, чтобы Вы самостоятельно могли контролировать сумму тела кредита и сумму рассрочки одновременно.
Про що ця відповідь, незрозуміло, адже термін просто «Повна заборгованість» в даному питанні я не використовував, якщо це те ж саме що і << повна заборгованість без відкладеної розстрочки >>, то незрозуміло, як додавши до цієї суми ще і розстрочку, можна отримати втричі меншу суму.
Поскільки сума значень з виписки << Сплатіть повну заборгованість без відкладеної розстрочки >> та <<Заборгованість по розстрочці відкладена на наступні періоди>> дорівнюють <<Сумі для повного погашення>> , дуже дивно, що банк до 30 числа наступного місяця як <<Заборгованість до кінця пільгового періоду>> пропонує сплатити меншу суму, ніж зазначено у виписці за попередній період як << Сплатіть повну заборгованість без відкладеної розстрочки >>.