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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:16
Лагуна Добрый день!
Для начисления кэшбека Вам следует провести оплату коммунальных услуг в мобильном приложении через существующие шаблоны поставщиков. Для этого необходимо открыть приложение, выбрать категорию "Услуги" внизу экрана, нажать на "Коммунальные услуги" или "Интернет, ТВ", найти интересующего поставщика в списке и заполнить форму.
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PUMB
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:23
Mr V Ми розуміємо Ваше занепокоєння. Як було зазначено попереденьо, співвідношення сум залежить від способу користування карткою. Перевірка коректності даних нарахувань вимагає ідентифікації Ваших персональних даних. Ми рекомендуємо Вам скористатися захищеним каналом зв'язку та звернутися до контакт-центру, де спеціалісти зможуть оперативно надати детальну консультацію щодо сум заборгованостей по карті та, за потреби, направити відповідну виписку на Вашу електронну адресу.
Востаннє редагувалось PUMB
в П'ят 30 лип, 2021 14:47, всього редагувалось 1 раз.
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PUMB
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:35
cohan Мобильный цифровой банк от Альфы называется SENSE SUPER APP
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:46
Mr V написав:
Поскільки сума значень з виписки << Сплатіть повну заборгованість без відкладеної розстрочки >> та <<Заборгованість по розстрочці відкладена на наступні періоди>> дорівнюють <<Сумі для повного погашення>> , дуже дивно, що банк до 30 числа наступного місяця як <<Заборгованість до кінця пільгового періоду>> пропонує сплатити меншу суму, ніж зазначено у виписці за попередній період як << Сплатіть повну заборгованість без відкладеної розстрочки >>.
Прочитал несколько раз и не понял проблемы. Очевидно, что полная задолженность без отложенной рассрочки за прошлый период в общем случае не равна задолженности до конца текущего льготного периода, но в частных случаях они могут совпадать. Нужно смотреть расходы и доходы, чтобы понять, правильно ли выполнен расчет.
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ingtrans
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:50
PUMB написав:Mr V
Ми розуміємо Ваше занепокоєння. Як було зазначено попереденьо, співвідношення сум залежить від способу користування карткою. Перевірка коректності даних нарахувань вимагає ідентифікації Ваших персональних даних. Ми рекомендуємо Вам скористатися захищеним каналом зв'язку та звернутися до-контакт центру, де спеціалісти зможуть оперативно надати детальну консультацію щодо сум заборгованостей по карті та, за потреби, направити відповідну виписку на Вашу електронну адресу.
Дякую за пораду, звичайно, з цього питання буду звертатися до спеціалістів. До контакт центру звертатися сенсу нема, 2 дзвінка, в сумі 24 хвилини часу з нульовим результатом. Можливо, варто трішечки попрацювати вашим програмістам, щоб хоч при повторному зверненні напротязі декількох хвилини не грузили повторно тією ж самою рекламою. Виписка без проблем закачується в online.pumb.ua.
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Mr V
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:05
Автор написав:Flamingo
Речь о границах(
Я это понимаю - поэтому и не понял зачем вы приплели тот "период" и те ограничения, которые когда-то были.
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Flamingo
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:12
ingtrans написав: Mr V написав:
Поскільки сума значень з виписки << Сплатіть повну заборгованість без відкладеної розстрочки >> та <<Заборгованість по розстрочці відкладена на наступні періоди>> дорівнюють <<Сумі для повного погашення>> , дуже дивно, що банк до 30 числа наступного місяця як <<Заборгованість до кінця пільгового періоду>> пропонує сплатити меншу суму, ніж зазначено у виписці за попередній період як << Сплатіть повну заборгованість без відкладеної розстрочки >>.
Прочитал несколько раз и не понял проблемы. Очевидно, что полная задолженность без отложенной рассрочки за прошлый период в общем случае не равна задолженности до конца текущего льготного периода, но в частных случаях они могут совпадать. Нужно смотреть расходы и доходы, чтобы понять, правильно ли выполнен расчет.
Завтра после 1:30 будет сформирована выписка за период 01.07.2021-30.07.2021. И << Сплатіть повну заборгованість без відкладеної розстрочки >> должна включать все, что нужно оплатить до 30.08.2021г, чтобы не попасть под начисление процентов, т.е. вся мелочевкиа, которая прошла по счету как расходы начиная с 01.07.2021г, все рассрочки, очередные сроки оплаты которых приходятся на перид с 01.08.2021 по 30.01.2021г., ну и, конечно, уже начисленные проценты, если таковые есть. Эта же и должна быть как <<Заборгованість до кінця пільгового періоду>>. Они должна быть одинаковы до тех пор, пока вы не начнете потихоньку проводить платежа в счет погашения задолженности, когда первая сумма в выписке так и останется - это типа план, а вторая будет постепенно уменьшаться на сумму уже погашенного - это типа факт на каждый день
Или не так?
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Mr V
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:25
PUMB написав:
Приложении через существующие шаблоны поставщиков
Давайте шаг за шагом:
Послуги-додати адресу-послуги за адресою-додати послуги-
комунальні послуги?
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