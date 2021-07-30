В общем случае не так. Сама полная сумма задолженности на прошлый период еще мало о чем не говорит. Нужно как минимум знать, на какие суммы были пополнения и брали ли рассрочки.
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:37
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:52
В этом месяце пересекал границу Украины дважды - как гражданик Украины каких-либо ограничений не заметил совсем (в отличии от таких же пересечений в том же мае). Конечно если ехать из стран где свирепствует Дельта то несколько дней назад ограничения ввели, но как это все соотносится с ПУМБой, что надо упоминать карантин - не понимаю.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:56
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:11
Какой границе?
У Украины насколько я понимаю нет границы с этими формированиями, не? "Линия разграничения" и "граница" при всем уважении это все таки разные понятия. А писалось именно что
Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:17
Flamingo , соотносится так, что эти ограничения в том числе не позволяют мне пересечь границу(( не говоря уже о дальнем пути с большими расходами только для того, чтобы в ПУМБе лично предъявить паспорт
Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:17
а разве где-то упоминалось ОРДЛО?
Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:32
Re: ПУМБ
1. Подключаем Вайбер-бота ПУМБ
В меню бота жмем Главное меню - Мои предложения - Кешбек и выбираем категорию, где есть 5% кешбека на коммуналку с карты ВсеМОЖУ.
2. В существующих шаблонах поставщиков ПУМБ-приложения находим и добавляем на свой адрес нужных поставщиков по их кодам ЕРРПОУ (Услуги - Коммунальные услуги / Интернет, ТВ), заполняем требуемые данные.
3. В ПУМБ-приложении по одному открываем добавленные шаблоны, вводим сумму платежа, показания счетчиков, период оплаты (наличие того или иного поля ввода определяется случайным образом и не факт, что данные окажутся в pdf-квитанции).
Платим с карты ВсеМОЖУ для получения максимального кешбека 5%
Платим с карты ВсеКАРТА для получения минимального кешбека 1%
В вайбер от ПУМБ-бота получаем сообщение о сумме, %% и дате выплаты кешбека.
За квитанцией платежа идем в Услуги - История.
Вроде ничего не забыл, акценты расставил.
ps
Если в п.2 нет нужного поставщика, пишем в личку представителю ПУМБ вежливую просьбу со всеми данными и ждем неделю / месяц / полгода (как повезет), пока поставщика добавят в коммунальные шаблоны.
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