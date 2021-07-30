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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3352335333543355

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 844
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
124
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
234
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 844
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:37

Re: ПУМБ

  Mr V написав:Или не так?

В общем случае не так. Сама полная сумма задолженности на прошлый период еще мало о чем не говорит. Нужно как минимум знать, на какие суммы были пополнения и брали ли рассрочки.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:52

  Автор написав:
  Flamingo написав:
  Автор написав:Flamingo Речь о границах(

Я это понимаю - поэтому и не понял зачем вы приплели тот "период" и те ограничения, которые когда-то были.

На границах и сейчас карантинные ограничения. В Украине карантин продлен по 31 августа.

В этом месяце пересекал границу Украины дважды - как гражданик Украины каких-либо ограничений не заметил совсем (в отличии от таких же пересечений в том же мае). Конечно если ехать из стран где свирепствует Дельта то несколько дней назад ограничения ввели, но как это все соотносится с ПУМБой, что надо упоминать карантин - не понимаю. :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:56

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:но как это все соотносится с ПУМБой

а как там щас на границе с ОРДЛО?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:11

  Amethyst написав:
  Flamingo написав:но как это все соотносится с ПУМБой

а как там щас на границе с ОРДЛО?
Какой границе? :shock:
У Украины насколько я понимаю нет границы с этими формированиями, не? "Линия разграничения" и "граница" при всем уважении это все таки разные понятия. А писалось именно что
  Автор написав:Речь о границах(
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:17

Flamingo , соотносится так, что эти ограничения в том числе не позволяют мне пересечь границу(( не говоря уже о дальнем пути с большими расходами только для того, чтобы в ПУМБе лично предъявить паспорт
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:17

  Flamingo написав:
  Amethyst написав:
  Flamingo написав:но как это все соотносится с ПУМБой

а как там щас на границе с ОРДЛО?
Какой границе? :shock:
У Украины насколько я понимаю нет границы с этими формированиями, не? "Линия разграничения" и "граница" при всем уважении это все таки разные понятия. А писалось именно что
  Автор написав:Речь о границах(

а разве где-то упоминалось ОРДЛО?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:32

Re: ПУМБ

  Лагуна написав:как через мобильное приложение пумба проплатить коммуналку, чтобы насчитали кешбек?
1. Подключаем Вайбер-бота ПУМБ https://retail.pumb.ua/ru/service/viber на финансовый номер
В меню бота жмем Главное меню - Мои предложения - Кешбек и выбираем категорию, где есть 5% кешбека на коммуналку с карты ВсеМОЖУ.

2. В существующих шаблонах поставщиков ПУМБ-приложения находим и добавляем на свой адрес нужных поставщиков по их кодам ЕРРПОУ (Услуги - Коммунальные услуги / Интернет, ТВ), заполняем требуемые данные.

3. В ПУМБ-приложении по одному открываем добавленные шаблоны, вводим сумму платежа, показания счетчиков, период оплаты (наличие того или иного поля ввода определяется случайным образом и не факт, что данные окажутся в pdf-квитанции).
Платим с карты ВсеМОЖУ для получения максимального кешбека 5%
Платим с карты ВсеКАРТА для получения минимального кешбека 1%
В вайбер от ПУМБ-бота получаем сообщение о сумме, %% и дате выплаты кешбека.
За квитанцией платежа идем в Услуги - История.

Вроде ничего не забыл, акценты расставил.
ps
Если в п.2 нет нужного поставщика, пишем в личку представителю ПУМБ вежливую просьбу со всеми данными и ждем неделю / месяц / полгода (как повезет), пока поставщика добавят в коммунальные шаблоны.
Intento
 
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