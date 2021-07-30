Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:32

Лагуна написав: как через мобильное приложение пумба проплатить коммуналку, чтобы насчитали кешбек? как через мобильное приложение пумба проплатить коммуналку, чтобы насчитали кешбек?

1. Подключаем Вайбер-бота ПУМБна финансовый номерВ меню бота жмем Главное меню - Мои предложения - Кешбек и выбираем категорию, где есть 5% кешбека на коммуналку с карты ВсеМОЖУ.2. В существующих шаблонах поставщиков ПУМБ-приложения находим и добавляем на свой адрес нужных поставщиков по их кодам ЕРРПОУ (Услуги - Коммунальные услуги / Интернет, ТВ), заполняем требуемые данные.3. В ПУМБ-приложении по одному открываем добавленные шаблоны, вводим сумму платежа, показания счетчиков, период оплаты (наличие того или иного поля ввода определяется случайным образом и не факт, что данные окажутся в pdf-квитанции).Платим с карты ВсеМОЖУ для получения максимального кешбека 5%Платим с карты ВсеКАРТА для получения минимального кешбека 1%В вайбер от ПУМБ-бота получаем сообщение о сумме, %% и дате выплаты кешбека.За квитанцией платежа идем в Услуги - История.Вроде ничего не забыл, акценты расставил.psЕсли в п.2 нет нужного поставщика, пишем в личку представителю ПУМБ вежливую просьбу со всеми данными и ждем неделю / месяц / полгода (как повезет), пока поставщика добавят в коммунальные шаблоны.