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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3363336433653366>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 844
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
124
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
234
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 844
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 20:53

Re: ПУМБ

Хочу разобраться в этих рассрочках
Почему, если я перевожу предложенную сумму покупки в рассрочку - у меня не увеличивается баланс на карте?
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 21:29

  Viktor написав:Хочу разобраться в этих рассрочках
Почему, если я перевожу предложенную сумму покупки в рассрочку - у меня не увеличивается баланс на карте?

Так было задумано
Патамуша это банковская рассрочка на погашения задолженности(частями), а сама задолженность никуда не девается и повторно средства в долге использовать банк не разрешает, он их блокирует до полного погашения. Заметьте, что изначально это были заемные средства, т.е. средства банка, а не ваши личные.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 21:44

  Amethyst написав:
  Viktor написав:Хочу разобраться в этих рассрочках
Почему, если я перевожу предложенную сумму покупки в рассрочку - у меня не увеличивается баланс на карте?

Так было задумано
Патамуша это банковская рассрочка на погашения задолженности(частями), а сама задолженность никуда не девается и повторно средства в долге использовать банк не разрешает, он их блокирует до полного погашения. Заметьте, что изначально это были заемные средства, т.е. средства банка, а не ваши личные.


Спасибо за ответ.Другие банки (Моно, Приват приучили к "другого типа рассрочки". И деньги там, кстати, тоже не личные, а кредитные) То есть,сумма рассрочки блокируется до полного погашения и только тогда становится доступной на карте?
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 21:45

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Для этого, пожалуйста, отправьте нам фото квитанции, где указан номер расчетного счета.


Хотілося б дізнатися на якій стадії вивчення фото квитанцій, що були відправлені спочатку у січні 2021 р., а потім повторно в березні :?: :!:
V2
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 21:51

Re: ПУМБ

  Viktor написав:Другие банки (Моно, Приват приучили к "другого типа рассрочки"
Я ОЧ Привата юзал, там если платишь СВОИМИ, то -- нашару, а если гасишь часть за кредитные, то попадаешь на 4%. А если таки своими хочешь платить ОЧ, то нужно загасить весь долг на кредитке.
Сомневаюсь, что это лучше Рассрочек у ПУМБа и Альфы, где нет необходимости ежемесячно загашать всю задолженность, а есть возможность постоянного перекредитования с сохранением рассрочки.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 21:58

  Amethyst написав:
  Viktor написав:Другие банки (Моно, Приват приучили к "другого типа рассрочки"
Я ОЧ Привата юзал, там если платишь СВОИМИ, то -- нашару, а если гасишь часть за кредитные, то попадаешь на 4%. А если таки своими хочешь платить ОЧ, то нужно загасить весь долг на кредитке.
Сомневаюсь, что это лучше Рассрочек у ПУМБа и Альфы, где нет необходимости ежемесячно загашать всю задолженность, а есть возможность постоянного перекредитования с сохранением рассрочки.


Не спорю, в Привате эти 4% все портят.
А вот в МОНО нет никаких процентов при списании платежа по рассрочке с кредитных средств.

Клиентом Альфы не являюсь. В ПУМБе только месяц назад открыл "Все можу". И сейчас занимаюсь тестированием всех фич :)
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 22:10

  V2 написав:
  PUMB написав:Для этого, пожалуйста, отправьте нам фото квитанции, где указан номер расчетного счета.

Хотілося б дізнатися на якій стадії вивчення фото квитанцій, що були відправлені спочатку у січні 2021 р., а потім повторно в березні :?: :!:

Очевидно же - на стадии изучения )
И глубокого, всестороннего анализа )))
То есть - в мусорке
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 22:33

Re: ПУМБ

  Viktor написав:Не спорю, в Привате эти 4% все портят.
А вот в МОНО нет никаких процентов при списании платежа по рассрочке с кредитных средств.

Клиентом Альфы не являюсь. В ПУМБе только месяц назад открыл "Все можу". И сейчас занимаюсь тестированием всех фич

Конечно, нуна все потестить :)
А у Мони своих приколов хватает: шаровая ОЧ только для избранных товаров/магазов, влез в кредит -- лишился повышенного КБ, отдельная сумма на кредит и ОЧ.
С некоторых пор я Моню вааще как дебетку юзаю.

Зайдите/изучите еще Альфу. У них рассрочка лучше ПУМБОвской из-за того, что в ОМП (в отл. от ПУМБы) не включается полностью очередная часть выплаты. Для грейсовиков это пофиг, а вот для пересічного в раз 5 меньше месячная креднагрузка. И у Алки есть, по сути дела, до месяца отсрочка на запуск самой рассрочки :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 22:45

Re: ПУМБ

  Viktor написав:Другие банки (Моно, Приват приучили к "другого типа рассрочки". И деньги там, кстати, тоже не личные, а кредитные)

У обох окремий ліміт на кредитку, окремий на ОЧ, а тут спільний.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 23:50

Re: ПУМБ

  PUMB написав:каждому максимально выгодные условия


Порезали все категории до 1-2% грязными, кроме ненужного мне зоо-, книг и олтв.
Спасибо за такую "щедрость", но карта ложится на полку до лучших времен :arrow:
EKO
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