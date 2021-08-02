Хочу разобраться в этих рассрочках
Почему, если я перевожу предложенную сумму покупки в рассрочку - у меня не увеличивается баланс на карте?
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Додано: Пон 02 сер, 2021 20:53
Re: ПУМБ
Хочу разобраться в этих рассрочках
Почему, если я перевожу предложенную сумму покупки в рассрочку - у меня не увеличивается баланс на карте?
Додано: Пон 02 сер, 2021 21:29
Так было задумано
Патамуша это банковская рассрочка на погашения задолженности(частями), а сама задолженность никуда не девается и повторно средства в долге использовать банк не разрешает, он их блокирует до полного погашения. Заметьте, что изначально это были заемные средства, т.е. средства банка, а не ваши личные.
Додано: Пон 02 сер, 2021 21:44
Спасибо за ответ.Другие банки (Моно, Приват приучили к "другого типа рассрочки". И деньги там, кстати, тоже не личные, а кредитные) То есть,сумма рассрочки блокируется до полного погашения и только тогда становится доступной на карте?
Додано: Пон 02 сер, 2021 21:45
Re: ПУМБ
Додано: Пон 02 сер, 2021 21:51
Re: ПУМБ
Я ОЧ Привата юзал, там если платишь СВОИМИ, то -- нашару, а если гасишь часть за кредитные, то попадаешь на 4%. А если таки своими хочешь платить ОЧ, то нужно загасить весь долг на кредитке.
Сомневаюсь, что это лучше Рассрочек у ПУМБа и Альфы, где нет необходимости ежемесячно загашать всю задолженность, а есть возможность постоянного перекредитования с сохранением рассрочки.
Додано: Пон 02 сер, 2021 21:58
Не спорю, в Привате эти 4% все портят.
А вот в МОНО нет никаких процентов при списании платежа по рассрочке с кредитных средств.
Клиентом Альфы не являюсь. В ПУМБе только месяц назад открыл "Все можу". И сейчас занимаюсь тестированием всех фич
Додано: Пон 02 сер, 2021 22:10
Очевидно же - на стадии изучения )
И глубокого, всестороннего анализа )))
То есть - в мусорке
Додано: Пон 02 сер, 2021 22:33
Re: ПУМБ
Конечно, нуна все потестить
А у Мони своих приколов хватает: шаровая ОЧ только для избранных товаров/магазов, влез в кредит -- лишился повышенного КБ, отдельная сумма на кредит и ОЧ.
С некоторых пор я Моню вааще как дебетку юзаю.
Зайдите/изучите еще Альфу. У них рассрочка лучше ПУМБОвской из-за того, что в ОМП (в отл. от ПУМБы) не включается полностью очередная часть выплаты. Для грейсовиков это пофиг, а вот для пересічного в раз 5 меньше месячная креднагрузка. И у Алки есть, по сути дела, до месяца отсрочка на запуск самой рассрочки
Додано: Пон 02 сер, 2021 22:45
Re: ПУМБ
Додано: Пон 02 сер, 2021 23:50
Re: ПУМБ
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