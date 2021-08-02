Додано: Пон 02 сер, 2021 22:33

Viktor написав: Не спорю, в Привате эти 4% все портят.

А вот в МОНО нет никаких процентов при списании платежа по рассрочке с кредитных средств.



Клиентом Альфы не являюсь. В ПУМБе только месяц назад открыл "Все можу". И сейчас занимаюсь тестированием всех фич Не спорю, в Привате эти 4% все портят.А вот в МОНО нет никаких процентов при списании платежа по рассрочке с кредитных средств.Клиентом Альфы не являюсь. В ПУМБе только месяц назад открыл "Все можу". И сейчас занимаюсь тестированием всех фич

Конечно, нуна все потеститьА у Мони своих приколов хватает: шаровая ОЧ только для избранных товаров/магазов, влез в кредит -- лишился повышенного КБ, отдельная сумма на кредит и ОЧ.С некоторых пор я Моню вааще как дебетку юзаю.Зайдите/изучите еще Альфу. У них рассрочка лучше ПУМБОвской из-за того, что в ОМП (в отл. от ПУМБы) не включается полностью очередная часть выплаты. Для грейсовиков это пофиг, а вот для пересічного в раз 5 меньше месячная креднагрузка. И у Алки есть, по сути дела, до месяца отсрочка на запуск самой рассрочки