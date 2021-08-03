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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3364336533663367

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 844
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
124
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
234
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 844
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 14:00

  demichh написав:А оплата 100 грн. Для бонуса по рефералке.
Должна пройти первой операцией или неважно?

Добрый день! Для выплат вознаграждения по данной акции достаточно рассчитаться картой по терминалу на сумму от 100 грн. Очередность транзакции не имеет значения.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 14:12

  J написав:рассрочки по кредитке сейчас бесплатные?

Добрый день! Рассрочка по кредитной карте «ВсеМожу» подключается на три месяца и не предусматривают начисления процентов.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 14:52

PUMB
Повторно надіслав 2 листа на info@fuib.com

Contra spem spero!
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 19:22

PUMB пополнение мобильного на 100 грн в pumb online считается?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:19

  Вкладчик1234 написав:
  Flamingo написав:
  cohan написав:тоже не похоже что интерчендж где-то что-то как-то )))

Интерчендж тут не при чем. Никакой интерчендж и раньше не покрывал кэшбеки 5 и выше процентов. Это все маркетинг, завлечение клиентов на фоне последнего месяца акции по кредитке плюс рассрочки. Надежда что клиент влезет в долги и начет спонсировать банк.

Необязательно долги. Может клиент сделает карту "основной", и интерчейндж с остальных операций тоже неплохо покрывает

как раз условия ПУМБа направлены на затягивание в кредит - наверное, денег много.
Моно уже походу не стремится нарастить кредитный портфель, и так уже разогнались
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:22

  uaprofi написав:
  Flamingo написав:
  Ferlakur написав:Это сегодня уже можно гасить кредитку?

Можно. Но зачем? Впереди есть время. Опять таки - как писали в другой ветке - суббота, последний день месяца... жара. Куда тарапиЦЦа??? Вот начнется нормальная неделя - тогда и приступим помолясь ;)


просто разные бывают ситуации.
вот у меня например ситуация: сейчас сумма в льготном периуде 29К.

как раз есть сумма 29К налом... которую вечером нужно отдать и есть свободное время.
решил засунуть её на ВМ и снять обратно.
для первого числа как бы всё понятно (всё работает правильно)
но как такой оборот пройдёт 31? всё ли сработает как нужно?

не буду утверждать на 100%, но думаю 31 не пройдет.
Как в Привате - гаситься до 25, а пересчет долга - по итогам месяца.
если прогнались 31 числа, посмотрите, что покажет в приложении в августе - моя ставка, что попросит погаситься до 30 августа.
делайте прогонку 1
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 22:00

  PUMB написав:Добрый день! Благодарим Вас, что задали нам данный вопрос. Будем рады помочь Вам разобраться в ситуации. Хотим обратить внимание, что банк использует индивидуальный подход к каждому клиенту и заинтересован предложить своим клиентам лучшие условия и предложения. В текущем месяце предложения для участников кешбэка определялись с использованием модели автоматического алгоритма на основе многих факторов в т.ч. и истории пользования клиентом продуктами банка. А также, хотим отметить, что условия и предложения по кешбэку пересматриваются ежемесячно на основании многих факторов влияния в т.ч. сроков и истории пользования продуктами банка.

Ваши алгоритмы дали сбой, потому как если я не имею того что имеют другие - я ложу карту на полку, на очень не определенный срок. Тем более, что есть чем заменить вашу кредитку.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 22:56

  Maksi2 написав:
  PUMB написав:Добрый день! Благодарим Вас, что задали нам данный вопрос. Будем рады помочь Вам разобраться в ситуации. Хотим обратить внимание, что банк использует индивидуальный подход к каждому клиенту и заинтересован предложить своим клиентам лучшие условия и предложения. В текущем месяце предложения для участников кешбэка определялись с использованием модели автоматического алгоритма на основе многих факторов в т.ч. и истории пользования клиентом продуктами банка. А также, хотим отметить, что условия и предложения по кешбэку пересматриваются ежемесячно на основании многих факторов влияния в т.ч. сроков и истории пользования продуктами банка.

Ваши алгоритмы дали сбой, потому как если я не имею того что имеют другие - я ложу карту на полку, на очень не определенный срок. Тем более, что есть чем заменить вашу кредитку.

Полностью поддерживаю. В этом месяце с чего то вдруг по кредитке по всем категориям 1-2 %, тогда как у других 5-7%.
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 00:04

  uaprofi написав:просто разные бывают ситуации.
вот у меня например ситуация: сейчас сумма в льготном периуде 29К.

как раз есть сумма 29К налом... которую вечером нужно отдать и есть свободное время.
решил засунуть её на ВМ и снять обратно.
для первого числа как бы всё понятно (всё работает правильно)
но как такой оборот пройдёт 31? всё ли сработает как нужно?

Что 31-е , что 1-е следующего месяца - одно и то же. Даже 30-е после 18:00 для льготного периода уже новый период (для кешбека нет).
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