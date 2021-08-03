Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3366336733683369> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 844 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 93 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 124 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 234 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 197 Всього голосів : 844 Додано: Сер 04 сер, 2021 09:51 Re: ПУМБ Немного ранее я писал об оплате ком. услуг, когда один поставщик предоставляет четыре услуги, каждая оплачивается на разных р/с, а в приложении перед оплатой можно выбратьь только поставщика и ввести свой номер абонента (то есть непонятно за какую услугу будешь платить, посмотреть перед оплатой нельзя).

Представитель банка попросил предоставить ему квитанцию в ЛС. Я предоставил. Он перенаправил меня в ФБ банка. Там я предоставил ту же квитанцию (сформированную в личном кабинете абонента поставщика), также дал ссылку на сайт поставщика с этими номерами счетов.

Банк это не устроило, представитель банка в ФБ хочет, чтобы я предоставил ему оф. письмо от поставщика с номерами счетов или бумажную квитанцию с номерами этих счетов из кассы ПУМБа.

По-моему, это работа банка, узнавать номера счетов поставщиков и поддерживать их в актуальном состоянии.

Таким образом с оплатой ком. услуг из приложения ничего не получилось (в моем случае). Остаюсь в ПБ (касательно оплаты за ком. услуги), где вообще не нужно вникать ни в номера счетов поставщиков, ни в другие нюансы. Там ввёл адрес и мне выдало всех моих поставщиков (не я выбираю из общего перечня, а именно перечень поставщиков по конкретному адресу - даже не по городу). Перед оплатой можно перепроверить все детали платежа (от кого, кому, за какой период, за какую услугу, № счета и т.д.).

А тут даже хочешь помочь, указываешь, где можно поправить, а в ответ категорическое нежелание заниматься.

ОК. Вопрос закрыт. Hennady Повідомлень: 103 З нами з: 02.11.08 Подякував: 16 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ICQ 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 сер, 2021 10:22 Hennady написав: Немного ранее я писал об оплате ком. услуг, когда один поставщик предоставляет четыре услуги, каждая оплачивается на разных р/с, а в приложении перед оплатой можно выбратьь только поставщика и ввести свой номер абонента (то есть непонятно за какую услугу будешь платить, посмотреть перед оплатой нельзя).

Представитель банка попросил предоставить ему квитанцию в ЛС. Я предоставил. Он перенаправил меня в ФБ банка. Там я предоставил ту же квитанцию (сформированную в личном кабинете абонента поставщика), также дал ссылку на сайт поставщика с этими номерами счетов.

Банк это не устроило, представитель банка в ФБ хочет, чтобы я предоставил ему оф. письмо от поставщика с номерами счетов или бумажную квитанцию с номерами этих счетов из кассы ПУМБа.

По-моему, это работа банка, узнавать номера счетов поставщиков и поддерживать их в актуальном состоянии.

Таким образом с оплатой ком. услуг из приложения ничего не получилось (в моем случае). Остаюсь в ПБ (касательно оплаты за ком. услуги), где вообще не нужно вникать ни в номера счетов поставщиков, ни в другие нюансы. Там ввёл адрес и мне выдало всех моих поставщиков (не я выбираю из общего перечня, а именно перечень поставщиков по конкретному адресу - даже не по городу). Перед оплатой можно перепроверить все детали платежа (от кого, кому, за какой период, за какую услугу, № счета и т.д.).

А тут даже хочешь помочь, указываешь, где можно поправить, а в ответ категорическое нежелание заниматься.

ОК. Вопрос закрыт. Немного ранее я писал об оплате ком. услуг, когда один поставщик предоставляет четыре услуги, каждая оплачивается на разных р/с, а в приложении перед оплатой можно выбратьь только поставщика и ввести свой номер абонента (то есть непонятно за какую услугу будешь платить, посмотреть перед оплатой нельзя).Представитель банка попросил предоставить ему квитанцию в ЛС. Я предоставил. Он перенаправил меня в ФБ банка. Там я предоставил ту же квитанцию (сформированную в личном кабинете абонента поставщика), также дал ссылку на сайт поставщика с этими номерами счетов.Банк это не устроило, представитель банка в ФБ хочет, чтобы я предоставил ему оф. письмо от поставщика с номерами счетов или бумажную квитанцию с номерами этих счетов из кассы ПУМБа.По-моему, это работа банка, узнавать номера счетов поставщиков и поддерживать их в актуальном состоянии.Таким образом с оплатой ком. услуг из приложения ничего не получилось (в моем случае). Остаюсь в ПБ (касательно оплаты за ком. услуги), где вообще не нужно вникать ни в номера счетов поставщиков, ни в другие нюансы. Там ввёл адрес и мне выдало всех моих поставщиков (не я выбираю из общего перечня, а именно перечень поставщиков по конкретному адресу - даже не по городу). Перед оплатой можно перепроверить все детали платежа (от кого, кому, за какой период, за какую услугу, № счета и т.д.).А тут даже хочешь помочь, указываешь, где можно поправить, а в ответ категорическое нежелание заниматься.ОК. Вопрос закрыт.

Добрый день! Понимаем Ваше беспокойство и сожалеем об сложившейся ситуации. Хотим обратить Ваше внимание, действительно, к сожалению, для регистрации поставщика нужно предоставить письмо от поставщика с номерами счетов или бумажную квитанцию с номерами этих счетов из кассы ПУМБ. Если у Вас нет возможности этого сделать, обращаем внимание, что это не лишает Вас возможности оплачивать коммунальные услуги, предоставляемые данным поставщиков по номеру IBAN в мобильном приложении ПУМБ online. Добрый день! Понимаем Ваше беспокойство и сожалеем об сложившейся ситуации. Хотим обратить Ваше внимание, действительно, к сожалению, для регистрации поставщика нужно предоставить письмо от поставщика с номерами счетов или бумажную квитанцию с номерами этих счетов из кассы ПУМБ. Если у Вас нет возможности этого сделать, обращаем внимание, что это не лишает Вас возможности оплачивать коммунальные услуги, предоставляемые данным поставщиков по номеру IBAN в мобильном приложении ПУМБ online. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2556 З нами з: 19.07.11 Подякував: 793 раз. Подякували: 158 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 сер, 2021 10:33 Hennady написав: Немного ранее я писал об оплате ком. услуг, когда один поставщик предоставляет четыре услуги, каждая оплачивается на разных р/с, а в приложении перед оплатой можно выбратьь только поставщика и ввести свой номер абонента (то есть непонятно за какую услугу будешь платить, посмотреть перед оплатой нельзя).

Немного ранее я писал об оплате ком. услуг, когда один поставщик предоставляет четыре услуги, каждая оплачивается на разных р/с, а в приложении перед оплатой можно выбратьь только поставщика и ввести свой номер абонента (то есть непонятно за какую услугу будешь платить, посмотреть перед оплатой нельзя).

Проплатите 1 грн (или 1 коп. ), и по квитанции узнаете, на какой счет пошло.

Но, если не ошибаюсь, в ПУМБ онлайн для Хмельницьктеплокомунэнерго прописан счет для оплаты отопления. Проплатите 1 грн (или 1 коп.), и по квитанции узнаете, на какой счет пошло.Но, если не ошибаюсь, в ПУМБ онлайн для Хмельницьктеплокомунэнерго прописан счет для оплаты отопления. Ferlakur Повідомлень: 3998 З нами з: 14.10.08 Подякував: 236 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 сер, 2021 10:39 PUMB написав: Понимаем Ваше беспокойство и сожалеем об сложившейся ситуации. Хотим обратить Ваше внимание, действительно, к сожалению, для регистрации поставщика нужно предоставить письмо от поставщика с номерами счетов или бумажную квитанцию с номерами этих счетов из кассы ПУМБ. Понимаем Ваше беспокойство и сожалеем об сложившейся ситуации. Хотим обратить Ваше внимание, действительно, к сожалению, для регистрации поставщика нужно предоставить письмо от поставщика с номерами счетов или бумажную квитанцию с номерами этих счетов из кассы ПУМБ.

А для УЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО поставщика, вы можете прописать, за какую ИМЕННО услугу идёт оплата? Конкретно по данному случаю, для Хмельницьктеплокомуненерго, можно прописать, оплата за тепло, или за горячую воду, или за замену счётчика, или за обслуживание счетчика? А для УЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО поставщика, вы можете прописать, за какую ИМЕННО услугу идёт оплата? Конкретно по данному случаю, для Хмельницьктеплокомуненерго, можно прописать, оплата за тепло, или за горячую воду, или за замену счётчика, или за обслуживание счетчика? Ferlakur Повідомлень: 3998 З нами з: 14.10.08 Подякував: 236 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 сер, 2021 11:01 PUMB написав: бумажную квитанцию с номерами этих счетов из кассы ПУМБ бумажную квитанцию с номерами этих счетов из кассы ПУМБ

Що взагалі може довести такий "документ"? На касі знають про постачальника щось, чого не знає ПУМБ онлайн? Може подзвоніть у хмельницьку касу тоді? Що взагалі може довести такий "документ"? На касі знають про постачальника щось, чого не знає ПУМБ онлайн? Може подзвоніть у хмельницьку касу тоді? klug Повідомлень: 5957 З нами з: 18.08.14 Подякував: 259 раз. Подякували: 780 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 сер, 2021 11:38 klug написав: PUMB написав: бумажную квитанцию с номерами этих счетов из кассы ПУМБ бумажную квитанцию с номерами этих счетов из кассы ПУМБ

Що взагалі може довести такий "документ"? На касі знають про постачальника щось, чого не знає ПУМБ онлайн? Може подзвоніть у хмельницьку касу тоді? Що взагалі може довести такий "документ"? На касі знають про постачальника щось, чого не знає ПУМБ онлайн? Може подзвоніть у хмельницьку касу тоді?

Добрий день! Реєстрація або зміна шаблону постачальника реєструється тільки при наявності документа, так, як говорили раніше, документом може бути: лист від постачальника де вказано особовий рахунок, назва призначення платежу, адреса платника, а також, паперова квитанція оплачена з каси ПУМБ. Добрий день! Реєстрація або зміна шаблону постачальника реєструється тільки при наявності документа, так, як говорили раніше, документом може бути: лист від постачальника де вказано особовий рахунок, назва призначення платежу, адреса платника, а також, паперова квитанція оплачена з каси ПУМБ. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2556 З нами з: 19.07.11 Подякував: 793 раз. Подякували: 158 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 сер, 2021 12:10 PUMB написав: Добрий день! Реєстрація або зміна шаблону постачальника реєструється тільки при наявності документа, так, як говорили раніше, документом може бути: лист від постачальника де вказано особовий рахунок, назва призначення платежу, адреса платника, а також, паперова квитанція оплачена з каси ПУМБ. Добрий день! Реєстрація або зміна шаблону постачальника реєструється тільки при наявності документа, так, як говорили раніше, документом може бути: лист від постачальника де вказано особовий рахунок, назва призначення платежу, адреса платника, а також, паперова квитанція оплачена з каси ПУМБ.

Ок.

По фото паперової квитанції, оплаченої з каси ПУМБ, реєстрація постачальника комунальних послуг, як і по фото квитанції, також буде тривати до бескінечності ?

Можливо, банк не зацікавлений в розширенні цього реєстру. Ок.По фото паперової квитанції, оплаченої з каси ПУМБ, реєстрація постачальника комунальних послуг, як і по фото квитанції, також буде тривати до бескінечності ?Можливо, банк не зацікавлений в розширенні цього реєстру. Mr V Повідомлень: 29 З нами з: 15.07.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 сер, 2021 12:44 Mr V написав: PUMB написав: Добрий день! Реєстрація або зміна шаблону постачальника реєструється тільки при наявності документа, так, як говорили раніше, документом може бути: лист від постачальника де вказано особовий рахунок, назва призначення платежу, адреса платника, а також, паперова квитанція оплачена з каси ПУМБ. Добрий день! Реєстрація або зміна шаблону постачальника реєструється тільки при наявності документа, так, як говорили раніше, документом може бути: лист від постачальника де вказано особовий рахунок, назва призначення платежу, адреса платника, а також, паперова квитанція оплачена з каси ПУМБ.

Ок.

По фото паперової квитанції, оплаченої з каси ПУМБ, реєстрація постачальника комунальних послуг, як і по фото квитанції, також буде тривати до бескінечності ?

Можливо, банк не зацікавлений в розширенні цього реєстру. Ок.По фото паперової квитанції, оплаченої з каси ПУМБ, реєстрація постачальника комунальних послуг, як і по фото квитанції, також буде тривати до бескінечності ?Можливо, банк не зацікавлений в розширенні цього реєстру.

Добрий день! Ми завжди зацікавленні в зручності користування нашими послугами, крім того, щоб квитанція була зареєстрована, вона повинна відповідати нормативам банку. А також, хочемо звернути Вашу увагу, заявка яка була Вами відправлена 21.07.21р на офіційну сторінку Facebook зараз досі знаходиться в роботі. Ми обов'язково Вас проінформуємо про успішне завершення. Добрий день! Ми завжди зацікавленні в зручності користування нашими послугами, крім того, щоб квитанція була зареєстрована, вона повинна відповідати нормативам банку. А також, хочемо звернути Вашу увагу, заявка яка була Вами відправлена 21.07.21р на офіційну сторінку Facebook зараз досі знаходиться в роботі. Ми обов'язково Вас проінформуємо про успішне завершення. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2556 З нами з: 19.07.11 Подякував: 793 раз. Подякували: 158 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 сер, 2021 12:56 PUMB написав: klug написав: PUMB написав: бумажную квитанцию с номерами этих счетов из кассы ПУМБ бумажную квитанцию с номерами этих счетов из кассы ПУМБ

Що взагалі може довести такий "документ"? На касі знають про постачальника щось, чого не знає ПУМБ онлайн? Може подзвоніть у хмельницьку касу тоді? Що взагалі може довести такий "документ"? На касі знають про постачальника щось, чого не знає ПУМБ онлайн? Може подзвоніть у хмельницьку касу тоді?

Добрий день! Реєстрація або зміна шаблону постачальника реєструється тільки при наявності документа, так, як говорили раніше, документом може бути: лист від постачальника де вказано особовий рахунок, назва призначення платежу, адреса платника, а також, паперова квитанція оплачена з каси ПУМБ. Добрий день! Реєстрація або зміна шаблону постачальника реєструється тільки при наявності документа, так, як говорили раніше, документом може бути: лист від постачальника де вказано особовий рахунок, назва призначення платежу, адреса платника, а також, паперова квитанція оплачена з каси ПУМБ.

Добрий день! Дякую за шаблонну відповідь. Як і говорилося раніше, не зрозуміло, яким чином паперова квитанція з каси ПУМБ може хоч щось підтверджувати, бо каса апріорі не володіє більшою кількістю інформації, ніж Вам надають користувачі. Максимум, касир може потримати в руках платіжку, аналогічну тій, фото котрої Вам надали.

Вимогу надати лист від комунальників з гербами, вензелями та реквізитами, при наявності цих даних на офіційному сайті постачальника, навіть обговорювати не хочеться, на стільки вона абсурдна у наших реаліях. Добре, що хоч ще довідку за формою 086/о не вимагаєте для розгляду звернення. Добрий день! Дякую за шаблонну відповідь. Як і говорилося раніше, не зрозуміло, яким чином паперова квитанція з каси ПУМБ може хоч щось підтверджувати, бо каса апріорі не володіє більшою кількістю інформації, ніж Вам надають користувачі. Максимум, касир може потримати в руках платіжку, аналогічну тій, фото котрої Вам надали.Вимогу надати лист від комунальників з гербами, вензелями та реквізитами, при наявності цих даних на офіційному сайті постачальника, навіть обговорювати не хочеться, на стільки вона абсурдна у наших реаліях. Добре, що хоч ще довідку за формою 086/о не вимагаєте для розгляду звернення. klug Повідомлень: 5957 З нами з: 18.08.14 Подякував: 259 раз. Подякували: 780 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 сер, 2021 13:09 Ferlakur написав: Hennady написав: Немного ранее я писал об оплате ком. услуг, когда один поставщик предоставляет четыре услуги, каждая оплачивается на разных р/с, а в приложении перед оплатой можно выбратьь только поставщика и ввести свой номер абонента (то есть непонятно за какую услугу будешь платить, посмотреть перед оплатой нельзя).

Немного ранее я писал об оплате ком. услуг, когда один поставщик предоставляет четыре услуги, каждая оплачивается на разных р/с, а в приложении перед оплатой можно выбратьь только поставщика и ввести свой номер абонента (то есть непонятно за какую услугу будешь платить, посмотреть перед оплатой нельзя).

Проплатите 1 грн (или 1 коп. ), и по квитанции узнаете, на какой счет пошло.

Но, если не ошибаюсь, в ПУМБ онлайн для Хмельницьктеплокомунэнерго прописан счет для оплаты отопления. Проплатите 1 грн (или 1 коп.), и по квитанции узнаете, на какой счет пошло.Но, если не ошибаюсь, в ПУМБ онлайн для Хмельницьктеплокомунэнерго прописан счет для оплаты отопления.



Хмельницктеплокомуненерго - возможность оплатить появилась в июне и только за отопление. Узнать куда платишь возможности нет, только потом в квитанции видно. Но самое интересное - 20 мая ХТКЕ сменило счёта и разослало всем письма, в т.ч. и пумбу (разговаривал с начальницей сервисного центра). А у пумба платёж идёт по старому UA38.... и возвращается через два дня обратно. Кстати у Таси такая-же фигня. Писал в пумб трижды с 20 июня до сейчас... Давал ссылки на оф. сайт ХТКЕ, давал квитанции... И шо? Хмельницктеплокомуненерго - возможность оплатить появилась в июне и только за отопление. Узнать куда платишь возможности нет, только потом в квитанции видно. Но самое интересное - 20 мая ХТКЕ сменило счёта и разослало всем письма, в т.ч. и пумбу (разговаривал с начальницей сервисного центра). А у пумба платёж идёт по старому UA38.... и возвращается через два дня обратно. Кстати у Таси такая-же фигня. Писал в пумб трижды с 20 июня до сейчас... Давал ссылки на оф. сайт ХТКЕ, давал квитанции... И шо? alibob Повідомлень: 141 З нами з: 31.01.18 Подякував: 30 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3366336733683369> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Nona9 і 4 гостейМодератори: Ірина_