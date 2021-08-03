Немного ранее я писал об оплате ком. услуг, когда один поставщик предоставляет четыре услуги, каждая оплачивается на разных р/с, а в приложении перед оплатой можно выбратьь только поставщика и ввести свой номер абонента (то есть непонятно за какую услугу будешь платить, посмотреть перед оплатой нельзя). Представитель банка попросил предоставить ему квитанцию в ЛС. Я предоставил. Он перенаправил меня в ФБ банка. Там я предоставил ту же квитанцию (сформированную в личном кабинете абонента поставщика), также дал ссылку на сайт поставщика с этими номерами счетов. Банк это не устроило, представитель банка в ФБ хочет, чтобы я предоставил ему оф. письмо от поставщика с номерами счетов или бумажную квитанцию с номерами этих счетов из кассы ПУМБа. По-моему, это работа банка, узнавать номера счетов поставщиков и поддерживать их в актуальном состоянии. Таким образом с оплатой ком. услуг из приложения ничего не получилось (в моем случае). Остаюсь в ПБ (касательно оплаты за ком. услуги), где вообще не нужно вникать ни в номера счетов поставщиков, ни в другие нюансы. Там ввёл адрес и мне выдало всех моих поставщиков (не я выбираю из общего перечня, а именно перечень поставщиков по конкретному адресу - даже не по городу). Перед оплатой можно перепроверить все детали платежа (от кого, кому, за какой период, за какую услугу, № счета и т.д.). А тут даже хочешь помочь, указываешь, где можно поправить, а в ответ категорическое нежелание заниматься. ОК. Вопрос закрыт.
Hennady написав:Немного ранее я писал об оплате ком. услуг, когда один поставщик предоставляет четыре услуги, каждая оплачивается на разных р/с, а в приложении перед оплатой можно выбратьь только поставщика и ввести свой номер абонента (то есть непонятно за какую услугу будешь платить, посмотреть перед оплатой нельзя). Представитель банка попросил предоставить ему квитанцию в ЛС. Я предоставил. Он перенаправил меня в ФБ банка. Там я предоставил ту же квитанцию (сформированную в личном кабинете абонента поставщика), также дал ссылку на сайт поставщика с этими номерами счетов. Банк это не устроило, представитель банка в ФБ хочет, чтобы я предоставил ему оф. письмо от поставщика с номерами счетов или бумажную квитанцию с номерами этих счетов из кассы ПУМБа. По-моему, это работа банка, узнавать номера счетов поставщиков и поддерживать их в актуальном состоянии. Таким образом с оплатой ком. услуг из приложения ничего не получилось (в моем случае). Остаюсь в ПБ (касательно оплаты за ком. услуги), где вообще не нужно вникать ни в номера счетов поставщиков, ни в другие нюансы. Там ввёл адрес и мне выдало всех моих поставщиков (не я выбираю из общего перечня, а именно перечень поставщиков по конкретному адресу - даже не по городу). Перед оплатой можно перепроверить все детали платежа (от кого, кому, за какой период, за какую услугу, № счета и т.д.). А тут даже хочешь помочь, указываешь, где можно поправить, а в ответ категорическое нежелание заниматься. ОК. Вопрос закрыт.
Добрый день! Понимаем Ваше беспокойство и сожалеем об сложившейся ситуации. Хотим обратить Ваше внимание, действительно, к сожалению, для регистрации поставщика нужно предоставить письмо от поставщика с номерами счетов или бумажную квитанцию с номерами этих счетов из кассы ПУМБ. Если у Вас нет возможности этого сделать, обращаем внимание, что это не лишает Вас возможности оплачивать коммунальные услуги, предоставляемые данным поставщиков по номеру IBAN в мобильном приложении ПУМБ online.
Hennady написав:Немного ранее я писал об оплате ком. услуг, когда один поставщик предоставляет четыре услуги, каждая оплачивается на разных р/с, а в приложении перед оплатой можно выбратьь только поставщика и ввести свой номер абонента (то есть непонятно за какую услугу будешь платить, посмотреть перед оплатой нельзя).
Проплатите 1 грн (или 1 коп. ), и по квитанции узнаете, на какой счет пошло. Но, если не ошибаюсь, в ПУМБ онлайн для Хмельницьктеплокомунэнерго прописан счет для оплаты отопления.
PUMB написав: Понимаем Ваше беспокойство и сожалеем об сложившейся ситуации. Хотим обратить Ваше внимание, действительно, к сожалению, для регистрации поставщика нужно предоставить письмо от поставщика с номерами счетов или бумажную квитанцию с номерами этих счетов из кассы ПУМБ.
А для УЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО поставщика, вы можете прописать, за какую ИМЕННО услугу идёт оплата? Конкретно по данному случаю, для Хмельницьктеплокомуненерго, можно прописать, оплата за тепло, или за горячую воду, или за замену счётчика, или за обслуживание счетчика?
PUMB написав:бумажную квитанцию с номерами этих счетов из кассы ПУМБ
Що взагалі може довести такий "документ"? На касі знають про постачальника щось, чого не знає ПУМБ онлайн? Може подзвоніть у хмельницьку касу тоді?
Добрий день! Реєстрація або зміна шаблону постачальника реєструється тільки при наявності документа, так, як говорили раніше, документом може бути: лист від постачальника де вказано особовий рахунок, назва призначення платежу, адреса платника, а також, паперова квитанція оплачена з каси ПУМБ.
PUMB написав:Добрий день! Реєстрація або зміна шаблону постачальника реєструється тільки при наявності документа, так, як говорили раніше, документом може бути: лист від постачальника де вказано особовий рахунок, назва призначення платежу, адреса платника, а також, паперова квитанція оплачена з каси ПУМБ.
Ок. По фото паперової квитанції, оплаченої з каси ПУМБ, реєстрація постачальника комунальних послуг, як і по фото квитанції, також буде тривати до бескінечності ? Можливо, банк не зацікавлений в розширенні цього реєстру.
PUMB написав:Добрий день! Реєстрація або зміна шаблону постачальника реєструється тільки при наявності документа, так, як говорили раніше, документом може бути: лист від постачальника де вказано особовий рахунок, назва призначення платежу, адреса платника, а також, паперова квитанція оплачена з каси ПУМБ.
Ок. По фото паперової квитанції, оплаченої з каси ПУМБ, реєстрація постачальника комунальних послуг, як і по фото квитанції, також буде тривати до бескінечності ? Можливо, банк не зацікавлений в розширенні цього реєстру.
Добрий день! Ми завжди зацікавленні в зручності користування нашими послугами, крім того, щоб квитанція була зареєстрована, вона повинна відповідати нормативам банку. А також, хочемо звернути Вашу увагу, заявка яка була Вами відправлена 21.07.21р на офіційну сторінку Facebook зараз досі знаходиться в роботі. Ми обов'язково Вас проінформуємо про успішне завершення.
PUMB написав:бумажную квитанцию с номерами этих счетов из кассы ПУМБ
Що взагалі може довести такий "документ"? На касі знають про постачальника щось, чого не знає ПУМБ онлайн? Може подзвоніть у хмельницьку касу тоді?
Добрий день! Реєстрація або зміна шаблону постачальника реєструється тільки при наявності документа, так, як говорили раніше, документом може бути: лист від постачальника де вказано особовий рахунок, назва призначення платежу, адреса платника, а також, паперова квитанція оплачена з каси ПУМБ.
Добрий день! Дякую за шаблонну відповідь. Як і говорилося раніше, не зрозуміло, яким чином паперова квитанція з каси ПУМБ може хоч щось підтверджувати, бо каса апріорі не володіє більшою кількістю інформації, ніж Вам надають користувачі. Максимум, касир може потримати в руках платіжку, аналогічну тій, фото котрої Вам надали. Вимогу надати лист від комунальників з гербами, вензелями та реквізитами, при наявності цих даних на офіційному сайті постачальника, навіть обговорювати не хочеться, на стільки вона абсурдна у наших реаліях. Добре, що хоч ще довідку за формою 086/о не вимагаєте для розгляду звернення.
Hennady написав:Немного ранее я писал об оплате ком. услуг, когда один поставщик предоставляет четыре услуги, каждая оплачивается на разных р/с, а в приложении перед оплатой можно выбратьь только поставщика и ввести свой номер абонента (то есть непонятно за какую услугу будешь платить, посмотреть перед оплатой нельзя).
Проплатите 1 грн (или 1 коп. ), и по квитанции узнаете, на какой счет пошло. Но, если не ошибаюсь, в ПУМБ онлайн для Хмельницьктеплокомунэнерго прописан счет для оплаты отопления.
Хмельницктеплокомуненерго - возможность оплатить появилась в июне и только за отопление. Узнать куда платишь возможности нет, только потом в квитанции видно. Но самое интересное - 20 мая ХТКЕ сменило счёта и разослало всем письма, в т.ч. и пумбу (разговаривал с начальницей сервисного центра). А у пумба платёж идёт по старому UA38.... и возвращается через два дня обратно. Кстати у Таси такая-же фигня. Писал в пумб трижды с 20 июня до сейчас... Давал ссылки на оф. сайт ХТКЕ, давал квитанции... И шо?