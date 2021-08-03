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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 сер, 2021 13:10
А что за нововведение - пытался оплатить копеечную покупку в зарубежном интернет магазине. Транзакцию блоканули и пришло СМС сообщение, что необходимо в приложении в настройках карты разблокировать "Операции за границей". Вроде раньше это касалось ситуаций, когда владелец карты проводит оплаты непосредственно находясь за пределами Украины.
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Blister
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Додано: Сер 04 сер, 2021 13:14
ПУМБ
Письмо с новыми реквизитами от Хмельницктеплокомуненерго получили? Когда получили? Больше месяца назад? И шо?
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alibob
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Додано: Сер 04 сер, 2021 13:28
PUMB написав:
Добрий день! Ми завжди зацікавленні в зручності користування нашими послугами, крім того, щоб квитанція була зареєстрована, вона повинна відповідати нормативам банку. А також, хочемо звернути Вашу увагу, заявка яка була Вами відправлена 21.07.21р на офіційну сторінку Facebook зараз досі знаходиться в роботі. Ми обов'язково Вас проінформуємо про успішне завершення.
В чому /в кому/ проблема реєстрації постачальників комунальних послуг? Чому одні вносяться в реєстр швидко, а інші не внесені місяцями?
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Mr V
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Додано: Сер 04 сер, 2021 13:38
alibob написав:
Но самое интересное - 20 мая ХТКЕ сменило счёта и разослало всем письма, в т.ч. и пумбу (разговаривал с начальницей сервисного центра). А у пумба платёж идёт по старому UA38.... и возвращается через два дня обратно. Кстати у Таси такая-же фигня.
Платил через Тасю в июне и июле за горячую воду - все дошло куда надо.
Хотя только что проверил, действительно счет не тот.
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Ferlakur
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Додано: Сер 04 сер, 2021 13:48
alibob написав:
ПУМБ
Письмо с новыми реквизитами от Хмельницктеплокомуненерго получили? Когда получили? Больше месяца назад? И шо?
Докину ещё для представителя:
Письмо от 20 июня + письмо от 23 июля + от 24 июля. Заявка #302288.
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alibob
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Додано: Сер 04 сер, 2021 13:57
Blister написав:
А что за нововведение - пытался оплатить копеечную покупку в зарубежном интернет магазине. Транзакцию блоканули и пришло СМС сообщение, что необходимо в приложении в настройках карты разблокировать "Операции за границей". Вроде раньше это касалось ситуаций, когда владелец карты проводит оплаты непосредственно находясь за пределами Украины.
Добрый день! Будем рады помочь Вам и разобраться в случившемся. Уточните, пожалуйста, в личных сообщениях приблизительную дату и время проведения платежа, сумму транзакции, а также Ваши ФИО и ИНН. Мы обязательно все проверим и во всем разберемся.
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PUMB
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Додано: Сер 04 сер, 2021 14:10
Ferlakur
та хотя бы можно было бы увидеть перед оплатой номер счета, куда идут деньги
ну как, вообще, в финансовой сфере можно отправлять деньги не зная куда? и это так в банковском приложении!
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Hennady
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Додано: Сер 04 сер, 2021 14:14
alibob написав: alibob написав:
ПУМБ
Письмо с новыми реквизитами от Хмельницктеплокомуненерго получили? Когда получили? Больше месяца назад? И шо?
Докину ещё для представителя:
Письмо от 20 июня + письмо от 23 июля + от 24 июля. Заявка #302288.
Будем рады помочь во всем разобраться. Уточните, пожалуйста, каким каналом связи было отправлено данное обращение. Мы обязательно проверим причину задержки и статус выполнения заявки.
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PUMB
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