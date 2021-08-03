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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3366336733683369

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 844
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
124
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
234
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 844
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 13:10

А что за нововведение - пытался оплатить копеечную покупку в зарубежном интернет магазине. Транзакцию блоканули и пришло СМС сообщение, что необходимо в приложении в настройках карты разблокировать "Операции за границей". Вроде раньше это касалось ситуаций, когда владелец карты проводит оплаты непосредственно находясь за пределами Украины.
Blister
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 13:14

ПУМБ
Письмо с новыми реквизитами от Хмельницктеплокомуненерго получили? Когда получили? Больше месяца назад? И шо?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 13:28

  PUMB написав:Добрий день! Ми завжди зацікавленні в зручності користування нашими послугами, крім того, щоб квитанція була зареєстрована, вона повинна відповідати нормативам банку. А також, хочемо звернути Вашу увагу, заявка яка була Вами відправлена 21.07.21р на офіційну сторінку Facebook зараз досі знаходиться в роботі. Ми обов'язково Вас проінформуємо про успішне завершення.

В чому /в кому/ проблема реєстрації постачальників комунальних послуг? Чому одні вносяться в реєстр швидко, а інші не внесені місяцями?
Mr V
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 13:38

  alibob написав: Но самое интересное - 20 мая ХТКЕ сменило счёта и разослало всем письма, в т.ч. и пумбу (разговаривал с начальницей сервисного центра). А у пумба платёж идёт по старому UA38.... и возвращается через два дня обратно. Кстати у Таси такая-же фигня.

Платил через Тасю в июне и июле за горячую воду - все дошло куда надо.
Хотя только что проверил, действительно счет не тот.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 13:48

  alibob написав:ПУМБ
Письмо с новыми реквизитами от Хмельницктеплокомуненерго получили? Когда получили? Больше месяца назад? И шо?


Докину ещё для представителя:
Письмо от 20 июня + письмо от 23 июля + от 24 июля. Заявка #302288.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 13:57

  Blister написав:А что за нововведение - пытался оплатить копеечную покупку в зарубежном интернет магазине. Транзакцию блоканули и пришло СМС сообщение, что необходимо в приложении в настройках карты разблокировать "Операции за границей". Вроде раньше это касалось ситуаций, когда владелец карты проводит оплаты непосредственно находясь за пределами Украины.

Добрый день! Будем рады помочь Вам и разобраться в случившемся. Уточните, пожалуйста, в личных сообщениях приблизительную дату и время проведения платежа, сумму транзакции, а также Ваши ФИО и ИНН. Мы обязательно все проверим и во всем разберемся.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 14:10

Re: ПУМБ

Ferlakur
та хотя бы можно было бы увидеть перед оплатой номер счета, куда идут деньги

ну как, вообще, в финансовой сфере можно отправлять деньги не зная куда? и это так в банковском приложении!
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 14:14

  alibob написав:
  alibob написав:ПУМБ
Письмо с новыми реквизитами от Хмельницктеплокомуненерго получили? Когда получили? Больше месяца назад? И шо?


Докину ещё для представителя:
Письмо от 20 июня + письмо от 23 июля + от 24 июля. Заявка #302288.

Будем рады помочь во всем разобраться. Уточните, пожалуйста, каким каналом связи было отправлено данное обращение. Мы обязательно проверим причину задержки и статус выполнения заявки.
PUMB
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Представник банку
 
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  #<1 ... 3366336733683369
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