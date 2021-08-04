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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 сер, 2021 17:16
Що характерно, станом на 01.01.2021 ПУМБ мав 224 відділення. Тобто у багатьох великих та середнім містах є десятки працівників ПУМБи, які платять комуналку. Цікаво як, через конкурентів, самим не соромно? Невже не можна призначити 1-2 людини на місто, які б за скромну надбавку у 100 грн звіряли б свої платіжки з шаблонами у ПУМБ онлайн і писали б службову записку на відповідальний відділ, якщо змінилися реквізити або виникають інші проблеми? Невже цей футбол з незадоволеними клієнтами обходиться дешевше?
Додано: Сер 04 сер, 2021 17:49
Из личного опыта работы могу заверить что большинству сотрудников банков как правило всецело пофиг через что платить комуналку. Корпоративный патриотизм если и существует - то высоко наверхах. Большинству офисного планктона абсолютно нacpaть на свой собственный банк, который они ненавидят всеми фибрами души. Они ждут запалату, премии, плюшки и ... Все. Так что не стоит строить иллюзий что кто-то где-то за 100 грн. будет что-то контролировать. Осбенно если учесть что по такому параметру как квартплата (или плата за содержание дома и т.п.) по городу поставщиков услуг могут быть сотни.
Теперь по пумбе - на самом деле они используют не свой банковский продукт, а родственный - базу пэй хаба. Сами туда внести ничего не могут. А тамошние смузохлебы те еще работнички. Заставить кого-то что-то сделать в такой ситуации невозможно. Особенно учитывая что пумба оттягивает у хаба клиентов, которые возможно платили бы комуналь за мзду а так платят через пумб онлайн. Заинтересованности - 0. Я писал уже что после мытарств тут написал в портмоне - они мой осбб добавли за несколько часов. Потому как заинтересованы в результате. Тут заинтересованности нет ни на каком уровне. Всем пофиг. Редкие случаи добавления каких-либо поставщиков услуг - скорее исключения из правил чем правила. Здесь нет клиентоориентированности потому как за довольного клиента никто ничего не имеет. Вот и несут этот чемодан без ручки, который бросить жалко, а нести тяжело.
Зы. Все написанное исключительно имхо не претендующее на истину
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