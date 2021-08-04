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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3367336833693370 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 844 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 93 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 124 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 234 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 197 Всього голосів : 844 Додано: Сер 04 сер, 2021 17:16 Що характерно, станом на 01.01.2021 ПУМБ мав 224 відділення. Тобто у багатьох великих та середнім містах є десятки працівників ПУМБи, які платять комуналку. Цікаво як, через конкурентів, самим не соромно? Невже не можна призначити 1-2 людини на місто, які б за скромну надбавку у 100 грн звіряли б свої платіжки з шаблонами у ПУМБ онлайн і писали б службову записку на відповідальний відділ, якщо змінилися реквізити або виникають інші проблеми? Невже цей футбол з незадоволеними клієнтами обходиться дешевше? klug Повідомлень: 5960 З нами з: 18.08.14 Подякував: 259 раз. Подякували: 780 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 сер, 2021 17:49

Теперь по пумбе - на самом деле они используют не свой банковский продукт, а родственный - базу пэй хаба. Сами туда внести ничего не могут. А тамошние смузохлебы те еще работнички. Заставить кого-то что-то сделать в такой ситуации невозможно. Особенно учитывая что пумба оттягивает у хаба клиентов, которые возможно платили бы комуналь за мзду а так платят через пумб онлайн. Заинтересованности - 0. Я писал уже что после мытарств тут написал в портмоне - они мой осбб добавли за несколько часов. Потому как заинтересованы в результате. Тут заинтересованности нет ни на каком уровне. Всем пофиг. Редкие случаи добавления каких-либо поставщиков услуг - скорее исключения из правил чем правила. Здесь нет клиентоориентированности потому как за довольного клиента никто ничего не имеет. Вот и несут этот чемодан без ручки, который бросить жалко, а нести тяжело.

Зы. Все написанное исключительно имхо не претендующее на истину Из личного опыта работы могу заверить что большинству сотрудников банков как правило всецело пофиг через что платить комуналку. Корпоративный патриотизм если и существует - то высоко наверхах. Большинству офисного планктона абсолютно нacpaть на свой собственный банк, который они ненавидят всеми фибрами души. Они ждут запалату, премии, плюшки и ... Все. Так что не стоит строить иллюзий что кто-то где-то за 100 грн. будет что-то контролировать. Осбенно если учесть что по такому параметру как квартплата (или плата за содержание дома и т.п.) по городу поставщиков услуг могут быть сотни.Теперь по пумбе - на самом деле они используют не свой банковский продукт, а родственный - базу пэй хаба. Сами туда внести ничего не могут. А тамошние смузохлебы те еще работнички. Заставить кого-то что-то сделать в такой ситуации невозможно. Особенно учитывая что пумба оттягивает у хаба клиентов, которые возможно платили бы комуналь за мзду а так платят через пумб онлайн. Заинтересованности - 0. Я писал уже что после мытарств тут написал в портмоне - они мой осбб добавли за несколько часов. Потому как заинтересованы в результате. Тут заинтересованности нет ни на каком уровне. Всем пофиг. Редкие случаи добавления каких-либо поставщиков услуг - скорее исключения из правил чем правила. Здесь нет клиентоориентированности потому как за довольного клиента никто ничего не имеет. Вот и несут этот чемодан без ручки, который бросить жалко, а нести тяжело.Зы. Все написанное исключительно имхо не претендующее на истину Flamingo 1

Повідомлень: 6694 З нами з: 20.03.15 Подякував: 107 раз. Подякували: 1813 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3367336833693370 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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