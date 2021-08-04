Додано: Сер 04 сер, 2021 17:49

Из личного опыта работы могу заверить что большинству сотрудников банков как правило всецело пофиг через что платить комуналку. Корпоративный патриотизм если и существует - то высоко наверхах. Большинству офисного планктона абсолютно нacpaть на свой собственный банк, который они ненавидят всеми фибрами души. Они ждут запалату, премии, плюшки и ... Все. Так что не стоит строить иллюзий что кто-то где-то за 100 грн. будет что-то контролировать. Осбенно если учесть что по такому параметру как квартплата (или плата за содержание дома и т.п.) по городу поставщиков услуг могут быть сотни.Теперь по пумбе - на самом деле они используют не свой банковский продукт, а родственный - базу пэй хаба. Сами туда внести ничего не могут. А тамошние смузохлебы те еще работнички. Заставить кого-то что-то сделать в такой ситуации невозможно. Особенно учитывая что пумба оттягивает у хаба клиентов, которые возможно платили бы комуналь за мзду а так платят через пумб онлайн. Заинтересованности - 0. Я писал уже что после мытарств тут написал в портмоне - они мой осбб добавли за несколько часов. Потому как заинтересованы в результате. Тут заинтересованности нет ни на каком уровне. Всем пофиг. Редкие случаи добавления каких-либо поставщиков услуг - скорее исключения из правил чем правила. Здесь нет клиентоориентированности потому как за довольного клиента никто ничего не имеет. Вот и несут этот чемодан без ручки, который бросить жалко, а нести тяжело.Зы. Все написанное исключительно имхо не претендующее на истину