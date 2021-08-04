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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3367336833693370

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 844
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
124
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
234
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 844
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 17:16

Що характерно, станом на 01.01.2021 ПУМБ мав 224 відділення. Тобто у багатьох великих та середнім містах є десятки працівників ПУМБи, які платять комуналку. Цікаво як, через конкурентів, самим не соромно? Невже не можна призначити 1-2 людини на місто, які б за скромну надбавку у 100 грн звіряли б свої платіжки з шаблонами у ПУМБ онлайн і писали б службову записку на відповідальний відділ, якщо змінилися реквізити або виникають інші проблеми? Невже цей футбол з незадоволеними клієнтами обходиться дешевше?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 17:49

Из личного опыта работы могу заверить что большинству сотрудников банков как правило всецело пофиг через что платить комуналку. Корпоративный патриотизм если и существует - то высоко наверхах. Большинству офисного планктона абсолютно нacpaть на свой собственный банк, который они ненавидят всеми фибрами души. Они ждут запалату, премии, плюшки и ... Все. Так что не стоит строить иллюзий что кто-то где-то за 100 грн. будет что-то контролировать. Осбенно если учесть что по такому параметру как квартплата (или плата за содержание дома и т.п.) по городу поставщиков услуг могут быть сотни.
Теперь по пумбе - на самом деле они используют не свой банковский продукт, а родственный - базу пэй хаба. Сами туда внести ничего не могут. А тамошние смузохлебы те еще работнички. Заставить кого-то что-то сделать в такой ситуации невозможно. Особенно учитывая что пумба оттягивает у хаба клиентов, которые возможно платили бы комуналь за мзду а так платят через пумб онлайн. Заинтересованности - 0. Я писал уже что после мытарств тут написал в портмоне - они мой осбб добавли за несколько часов. Потому как заинтересованы в результате. Тут заинтересованности нет ни на каком уровне. Всем пофиг. Редкие случаи добавления каких-либо поставщиков услуг - скорее исключения из правил чем правила. Здесь нет клиентоориентированности потому как за довольного клиента никто ничего не имеет. Вот и несут этот чемодан без ручки, который бросить жалко, а нести тяжело.
Зы. Все написанное исключительно имхо не претендующее на истину ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 20:53

Не могу изменить лимиты в приложении - "попробуйте позже". У всех так?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 21:10

за валютой сразу в кассу или сначала к менеджеру?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 21:46

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:по пумбе - на самом деле они используют не свой банковский продукт, а родственный - базу пэй хаба. Сами туда внести ничего не могут. А тамошние смузохлебы те еще работнички.

В моем случае еще в прошлом году один платеж через приложение Пумбы прошел и потом поламалось вплоть до удаления из базы поставщиков услуг. Пейхаб по этому поставщику работает без проблем. Нет кб- есть рассрочка.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 21:50

novichok можно сразу в кассу.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 21:52

  novichok написав:за валютой сразу в кассу или сначала к менеджеру?

Если бабки на карте и карта с собой - сразу в кассу - экономисты тут не при делах. Только лимит по карте поднимите если много снимаете и паШпорт не забудьте.
Если карты с собой нет - тогда к экономисту, но это было платно (хотя и не дорого - типа 10 грн. снятие) - как сейчас не в курсе, но лучше с картой.
Flamingo
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  #<1 ... 3367336833693370
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