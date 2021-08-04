lloydbanksua написав:PUMB а толку уже? Когда я стою на кассе и мне нужно поднять лимит. В итоге расплатился моно. Очередной зачёт вашей банке.
Сожалеем о случившемся. Мы будем рады разобраться и выяснить причину ошибки для улучшения работы сервиса. Для этого нам необходимо знать информацию, которую указывали выше. А также хотим отметить, что Вы всегда можете поднять лимит через горячую линию, обратившись по номерам: +380442907290; +380962907290; +380502907290; +380932907290.
Подтверждаю. Не один раз приходилось это делать, часто поднимал лимит даже просто на 1 день для 1 перевода. Работает, как часы. Правда, последний раз было это в доПолиныну эпоху, но, если правильно сформулировать цель, думаю, проблем не будет.
Накарябанная цифра платежа списывается раз в месяц или добавляется к всей сумме? Если снята вся сумма кредитного?
Сумма рассрочки НЕ возвращается В сумму доступного кредлимита (т.е. разблокируется по мере выплаты очередной части). Очередная часть ежемесячно добавляется в ОМП, т.е. обязательна к погашению полностью. Но я полюбэ гашусь в грейсе. Если гасится больше грейса, то часть идет автоматом на погашение рассрочки.