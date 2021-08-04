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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3368336933703371

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 844
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
124
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
234
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 844
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 11:04

  PUMB написав:
  lloydbanksua написав:PUMB а толку уже? Когда я стою на кассе и мне нужно поднять лимит. В итоге расплатился моно. Очередной зачёт вашей банке.

Сожалеем о случившемся. Мы будем рады разобраться и выяснить причину ошибки для улучшения работы сервиса. Для этого нам необходимо знать информацию, которую указывали выше. А также  хотим отметить, что Вы всегда можете поднять лимит через горячую линию, обратившись по номерам:   +380442907290; +380962907290; +380502907290; +380932907290.
Подтверждаю.
Не один раз приходилось это делать, часто поднимал лимит даже просто на 1 день для 1 перевода.
Работает, как часы. Правда, последний раз было это в доПолиныну эпоху, но, если правильно сформулировать цель, думаю, проблем не будет.
Mr V
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:49

Re: ПУМБ

Уважаемые, кто-то пользуется рассрочками сейчас, пришла на 3 мес. без % без комиса. Как оно работает? Все честно, можно пользовать?

По категории где КБ на метро в Киеве, просто платится картой або есть какие фишки по использованию, кто юзает отпишите в личку, если не трудно.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:52

Re: ПУМБ

  Прораб написав:Все честно, можно пользовать?

Все честно. Я юзаю 2й мес.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:57

  Amethyst написав:
  Прораб написав:Все честно, можно пользовать?

Все честно. Я юзаю 2й мес.

Накарябанная цифра платежа списывается раз в месяц или добавляется к всей сумме? Если снята вся сумма кредитного, на хлопский розум?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 15:05

  Прораб написав:
  Amethyst написав:
  Прораб написав:Все честно, можно пользовать?

Все честно. Я юзаю 2й мес.

Накарябанная цифра платежа списывается раз в месяц или добавляется к всей сумме? Если снята вся сумма кредитного?

Сумма рассрочки НЕ возвращается В сумму доступного кредлимита (т.е. разблокируется по мере выплаты очередной части).
Очередная часть ежемесячно добавляется в ОМП, т.е. обязательна к погашению полностью.
Но я полюбэ гашусь в грейсе.
Если гасится больше грейса, то часть идет автоматом на погашение рассрочки.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 15:10

Amethyst
ОК.
Если сейчас кредитка пустая, заюзать рассрочку все равно по феншую?
Прораб
 
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