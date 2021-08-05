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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 сер, 2021 18:42
demichh, вернуть до 30 сентября.
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MASolomko
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Додано: Чет 05 сер, 2021 20:07
Amethyst написав:
Сумма рассрочки НЕ возвращается В сумму доступного кредлимита (т.е. разблокируется по мере выплаты очередной части).
Очередная часть ежемесячно добавляется в ОМП, т.е. обязательна к погашению полностью.
Но я полюбэ гашусь в грейсе.
Если гасится больше грейса, то часть идет автоматом на погашение рассрочки.
Не совсем так. В ПУМБ сначала списывается задолженность по покупкам, на которые нет рассрочки, потом рассрочка.
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Mr V
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Додано: Чет 05 сер, 2021 21:12
Mr V написав: Amethyst написав:
Сумма рассрочки НЕ возвращается В сумму доступного кредлимита (т.е. разблокируется по мере выплаты очередной части).
Очередная часть ежемесячно добавляется в ОМП, т.е. обязательна к погашению полностью.
Но я полюбэ гашусь в грейсе.
Если гасится больше грейса, то часть идет автоматом на погашение рассрочки.
Не совсем так. В ПУМБ сначала списывается задолженность по покупкам, на которые нет рассрочки, потом рассрочка.
Кароч долги можно простить, но потерять их невозможно.
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Прораб
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