ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 сер, 2021 23:27
мне попалась 3 категория - это вообще ничто!
Igorenya
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Додано: Суб 07 сер, 2021 06:28
klug написав:
lloydbanksua Ніби вже відпустило.
"Техническая ошибка. Попробуйте позже."
Update. С горем пополам, но вроде заработало.
lloydbanksua
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Додано: Суб 07 сер, 2021 14:17
Напомните,пож. С все можу можно снимать в любых банкоматах в пределах акции?
novichok
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Додано: Суб 07 сер, 2021 16:11
novichok написав:
Напомните,пож. С все можу можно снимать в любых банкоматах в пределах акции?
Только в работающих
Мизантрóп
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Додано: Суб 07 сер, 2021 21:36
Igorenya написав:
мне попалась 3 категория - это вообще ничто!
проверяют терпение )) или, скорее всего, для новых
cohan
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Додано: Нед 08 сер, 2021 00:32
хм, а мне за коммуну 4% предлагает. у всех по разному что-ли?
Andey
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Додано: Нед 08 сер, 2021 00:49
Andey написав:
хм, а мне за коммуну 4% предлагает. у всех по разному что-ли?
PUMB написав:
Хотим обратить внимание, что
банк использует индивидуальный подход
к каждому клиенту и заинтересован предложить своим клиентам лучшие условия и предложения. В текущем месяце предложения для участников кешбэка определялись с использованием модели автоматического алгоритма на основе многих факторов в т.ч. и истории пользования клиентом продуктами банка. А также, хотим отметить, что условия и предложения по кешбэку пересматриваются ежемесячно на основании многих факторов влияния в т.ч. сроков и истории пользования продуктами банка.
ІНДИВІДУА́ЛЬНИЙ, а, е.
[....] 4. Особливий для кожного індивідуума. http://sum.in.ua/s/indyvidualjnyj
klug
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Додано: Нед 08 сер, 2021 19:23
Andey написав:
хм, а мне за коммуну 4% предлагает. у всех по разному что-ли?
см. выше
хорошо что не два )
ну я вообще в этом месяце ок, дали две категории, хватит и комуналя заплатить пока УкрСиб буду переоформлять, но сама тенденция настораживает
cohan
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Додано: Нед 08 сер, 2021 20:36
Andey написав:
хм, а мне за коммуну 4% предлагает. у всех по разному что-ли?
Судя по всему, есть определенные шаблоны- комбинации категорий. Некоторые ничего так, у вас, возможно , не очень . Может, в следующем месяце предложат выше.
Citizen_D
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