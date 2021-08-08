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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3371337233733374

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 845
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
125
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
234
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 845
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 23:27

  Искатель написав:Поскольку у нас на ветке есть представитель банка ПУМБ, я думаю, меня поддержат в моем вопросе:

Уважаемый представитель банка!
Прокомментируйте, пожалуйста, нововведения в части выбора категорий кэшбэка в августе. В частности, три варианта категорий:
1) https://retail.pumb.ua/service/zrqbv
2) https://retail.pumb.ua/service/zrqcv
3) https://retail.pumb.ua/service/zrqdv
и по какому признаку клиентам предлагают ту или иную категорию.

мне попалась 3 категория - это вообще ничто!
Igorenya
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 06:28

  klug написав:lloydbanksua Ніби вже відпустило.

"Техническая ошибка. Попробуйте позже." :mrgreen:
Update. С горем пополам, но вроде заработало.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 14:17

Напомните,пож. С все можу можно снимать в любых банкоматах в пределах акции?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 16:11

  novichok написав:Напомните,пож. С все можу можно снимать в любых банкоматах в пределах акции?

Только в работающих
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 21:36

  Igorenya написав:
  Искатель написав:Поскольку у нас на ветке есть представитель банка ПУМБ, я думаю, меня поддержат в моем вопросе:

Уважаемый представитель банка!
Прокомментируйте, пожалуйста, нововведения в части выбора категорий кэшбэка в августе. В частности, три варианта категорий:
1) https://retail.pumb.ua/service/zrqbv
2) https://retail.pumb.ua/service/zrqcv
3) https://retail.pumb.ua/service/zrqdv
и по какому признаку клиентам предлагают ту или иную категорию.

мне попалась 3 категория - это вообще ничто!


проверяют терпение )) или, скорее всего, для новых
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 00:32

Re: ПУМБ

хм, а мне за коммуну 4% предлагает. у всех по разному что-ли?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 00:49

  Andey написав:хм, а мне за коммуну 4% предлагает. у всех по разному что-ли?

  PUMB написав:Хотим обратить внимание, что банк использует индивидуальный подход к каждому клиенту и заинтересован предложить своим клиентам лучшие условия и предложения. В текущем месяце предложения для участников кешбэка определялись с использованием модели автоматического алгоритма на основе многих факторов в т.ч. и истории пользования клиентом продуктами банка. А также, хотим отметить, что условия и предложения по кешбэку пересматриваются ежемесячно на основании многих факторов влияния в т.ч. сроков и истории пользования продуктами банка.

ІНДИВІДУА́ЛЬНИЙ, а, е.
[....]
4. Особливий для кожного індивідуума.

http://sum.in.ua/s/indyvidualjnyj
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 19:23

  Andey написав:хм, а мне за коммуну 4% предлагает. у всех по разному что-ли?


см. выше
хорошо что не два )

ну я вообще в этом месяце ок, дали две категории, хватит и комуналя заплатить пока УкрСиб буду переоформлять, но сама тенденция настораживает
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 20:36

  Andey написав:хм, а мне за коммуну 4% предлагает. у всех по разному что-ли?

Судя по всему, есть определенные шаблоны- комбинации категорий. Некоторые ничего так, у вас, возможно , не очень . Может, в следующем месяце предложат выше.
Citizen_D
 
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  #<1 ... 3371337233733374
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