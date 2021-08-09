Додано: Пон 09 сер, 2021 17:49

klug написав: joik написав: Пишут, что проводятся технические работы, хотя сообщение появляется через раз. Пишут, что проводятся технические работы, хотя сообщение появляется через раз.

Прописують ОСББ Flamingo. Прописують ОСББ

Вай - ты зналЪ!!! Шаман прямСегодня офпред ошарашил в личку - мой ОСББ добавлен в комуналь. "Не может быть!" - подумал я и оказался прав - ни по названию, ни по код ЕДРПОУ мой ОСББ ПУМБ онлайн таки не находил. "Ну Вот опять фальстарт" - подумал я и описал свои очередные мытарства офпреду. Ответ - не подкупал новизной: "обязательно отправим нашим коллегам на доработку. А также, обязательно предоставим Вам обратную связь"."Ну вот" - подумал я - "еще пару месяцев подорабатывают"Ан нет - нынче вечером офпред отсалютовал, что работы завершены и шаблон полностью функциклирует. И правда - уже мой горемычный ОСББ находится и по ЕДРПОУ и просто по одному слову из названия. ХвантастЫка да и только! Бывают таки чудеса в ПУМБе - за семь месяцев таки одолели шаблон по моему ОСББ. Цэ пЭрЭмога пановЭ!Спасибо всем кто принимал участие разработке. Даже вот теперь и не знаю, что и сказать - этот шаблон уже стал для меня чуть ли не символом недосягаемой мечты! И вот мечта сбылась! Но как теперь жить дальше? (Скупая слеза потекла по небритой щеке). На что надеяться? Эх... Это Пумбу теперь и критиковать мне за что ведь будет... Наверно.Ладно - как говорил Маэстро: "Будем жить!"