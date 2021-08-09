Такvalya написав:Здесь олайн обмен валют присутствует?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 сер, 2021 17:35
Re: ПУМБ
Так
Додано: Пон 09 сер, 2021 17:36
Re: ПУМБ
Доречі, тим, у кого доступно для вибору 2 категорії, дають обрати 1 з 5, крім останньої Хобі, яка просто не влізла у 6. А після обрання знову дають обрати 1, але вже з тих 5, що залишилися після обрання першої, тобто з урахуванням останньої Хобі. Перевіряйте ))
Додано: Пон 09 сер, 2021 17:39
Додано: Пон 09 сер, 2021 17:49
Вай - ты зналЪ!!! Шаман прям
Сегодня офпред ошарашил в личку - мой ОСББ добавлен в комуналь. "Не может быть!" - подумал я и оказался прав - ни по названию, ни по код ЕДРПОУ мой ОСББ ПУМБ онлайн таки не находил . "Ну Вот опять фальстарт" - подумал я и описал свои очередные мытарства офпреду. Ответ - не подкупал новизной: "обязательно отправим нашим коллегам на доработку. А также, обязательно предоставим Вам обратную связь".
"Ну вот" - подумал я - "еще пару месяцев подорабатывают" .
Ан нет - нынче вечером офпред отсалютовал, что работы завершены и шаблон полностью функциклирует. И правда - уже мой горемычный ОСББ находится и по ЕДРПОУ и просто по одному слову из названия. ХвантастЫка да и только! Бывают таки чудеса в ПУМБе - за семь месяцев таки одолели шаблон по моему ОСББ. Цэ пЭрЭмога пановЭ!
Спасибо всем кто принимал участие разработке. Даже вот теперь и не знаю, что и сказать - этот шаблон уже стал для меня чуть ли не символом недосягаемой мечты! И вот мечта сбылась! Но как теперь жить дальше? (Скупая слеза потекла по небритой щеке ). На что надеяться? Эх... Это Пумбу теперь и критиковать мне за что ведь будет... Наверно.
Ладно - как говорил Маэстро: "Будем жить!"
Додано: Пон 09 сер, 2021 17:53
Re: ПУМБ
Ток кишмиш по комунали не тот в августе
Додано: Пон 09 сер, 2021 18:04
Re: ПУМБ
Напомните пожалуйста,с все карта на ощадный таскомбанк лучше отправлять пумбовской апликухой или тянуть тасом?
Додано: Пон 09 сер, 2021 18:14
Додано: Пон 09 сер, 2021 19:11
Re: ПУМБ
Додано: Пон 09 сер, 2021 19:17
В суботту было глобальное добавление коммуналки. У меня также добавили один обьект - но оно не работает.
P.S. Есть ещё одно недобавленное предприятие - но я забил. Проще оплатить через Приват24, чем бодатся с Офпредом...
|