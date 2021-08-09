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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3373337433753376>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 845
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
125
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
234
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 845
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 17:35

Re: ПУМБ

valya написав:Здесь олайн обмен валют присутствует?
Так
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 17:36

Re: ПУМБ

Доречі, тим, у кого доступно для вибору 2 категорії, дають обрати 1 з 5, крім останньої Хобі, яка просто не влізла у 6. А після обрання знову дають обрати 1, але вже з тих 5, що залишилися після обрання першої, тобто з урахуванням останньої Хобі. Перевіряйте ))
kreuz
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 17:36

valya
Есть, в приложении - Переводы, а там уже Обмен валют.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 17:39

  Oberon написав:valya
Есть, в приложении - Переводы, а там уже Обмен валют.

Ага, а то рою в вебе...
valya
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 17:49

  klug написав:
  joik написав:Пишут, что проводятся технические работы, хотя сообщение появляется через раз.

Прописують ОСББ Flamingo.

Вай - ты зналЪ!!! Шаман прям ;)
Сегодня офпред ошарашил в личку - мой ОСББ добавлен в комуналь. "Не может быть!" - подумал я и оказался прав - ни по названию, ни по код ЕДРПОУ мой ОСББ ПУМБ онлайн таки не находил :(. "Ну Вот опять фальстарт" - подумал я и описал свои очередные мытарства офпреду. Ответ - не подкупал новизной: "обязательно отправим нашим коллегам на доработку. А также, обязательно предоставим Вам обратную связь".
"Ну вот" - подумал я - "еще пару месяцев подорабатывают" ;).
Ан нет - нынче вечером офпред отсалютовал, что работы завершены и шаблон полностью функциклирует. И правда - уже мой горемычный ОСББ находится и по ЕДРПОУ и просто по одному слову из названия. ХвантастЫка да и только! Бывают таки чудеса в ПУМБе - за семь месяцев таки одолели шаблон по моему ОСББ. Цэ пЭрЭмога пановЭ!
Спасибо всем кто принимал участие разработке. Даже вот теперь и не знаю, что и сказать - этот шаблон уже стал для меня чуть ли не символом недосягаемой мечты! И вот мечта сбылась! Но как теперь жить дальше? (Скупая слеза потекла по небритой щеке :cry: ). На что надеяться? Эх... Это Пумбу теперь и критиковать мне за что ведь будет... Наверно.
Ладно - как говорил Маэстро: "Будем жить!"
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 17:53

Re: ПУМБ

Ток кишмиш по комунали не тот в августе
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 18:04

Re: ПУМБ

Напомните пожалуйста,с все карта на ощадный таскомбанк лучше отправлять пумбовской апликухой или тянуть тасом?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 18:14

  Яша написав:Напомните пожалуйста,с все карта на ощадный таскомбанк лучше отправлять пумбовской апликухой или тянуть тасом?

пумбовской по реквизитам 0,5% (от 3 до 500), тасовской комиссию 0,5% берет пумб
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 19:11

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:Даже вот теперь и не знаю, что и сказать - этот шаблон уже стал для меня чуть ли не символом недосягаемой мечты! И вот мечта сбылась! Но как теперь жить дальше?

от було у Вас декілька ОСББ невнесених, життя б заграло новими фарбами ще з-напівтора року :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 19:17

  Flamingo написав:Сегодня офпред ошарашил в личку - мой ОСББ добавлен в комуналь.


В суботту было глобальное добавление коммуналки. У меня также добавили один обьект - но оно не работает.

P.S. Есть ещё одно недобавленное предприятие - но я забил. Проще оплатить через Приват24, чем бодатся с Офпредом...
jay2004
 
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