кое у кого тот
теперь думаешь - хз что в следующем - не влепят ли 2% надо в этом побольше проплатить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 сер, 2021 20:58
Додано: Пон 09 сер, 2021 22:35
какую долларовую карту сейчас выдают? чтобы снять без комиссии доллар в кассе после валютообмена в приложении?
Додано: Пон 09 сер, 2021 23:11
Додано: Пон 09 сер, 2021 23:30
пумб не пополняет карты системы Простір?
пытаюсь по номеру карты пополнить пишет Спробуйте пізніше.
Додано: Вів 10 сер, 2021 01:05
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