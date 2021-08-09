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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3373337433753376

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 845
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
125
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
234
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 845
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 20:58

  Мизантрóп написав:Ток кишмиш по комунали не тот в августе


кое у кого тот
теперь думаешь - хз что в следующем - не влепят ли 2% :mrgreen: :mrgreen: надо в этом побольше проплатить
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 22:35

какую долларовую карту сейчас выдают? чтобы снять без комиссии доллар в кассе после валютообмена в приложении?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 23:11

  Andey написав:какую долларовую карту сейчас выдают? чтобы снять без комиссии доллар в кассе после валютообмена в приложении?

ВсеКарта. Можете відкрити хоч у застосунку віртуальну, хоч у відділенні пластик. Без комісії можна зняти 2 рази на місяць в сумі до 500 тис. грн екв. за наявності картки. Не певен, як знімати з віртуалки, ймовірно потрібно бути тапнути NFC на касі. Якщо будуть проблеми, то у відділенні можна буде отримати ще одну додаткову картку до рахунку безкоштовно.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 23:30

пумб не пополняет карты системы Простір?
пытаюсь по номеру карты пополнить пишет Спробуйте пізніше.
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 01:05

  Andey написав:пумб не пополняет карты системы Простір?
пытаюсь по номеру карты пополнить пишет Спробуйте пізніше.

Ні, р2р за участю ПРОСТОРу - це червонокнижна екзотика.
klug
 
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  #<1 ... 3373337433753376
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