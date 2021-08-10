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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 сер, 2021 08:51
jay2004 написав: Flamingo написав:
Сегодня офпред ошарашил в личку - мой ОСББ добавлен в комуналь.
В суботту было глобальное добавление коммуналки. У меня также добавили один обьект - но оно не работает.
P.S. Есть ещё одно недобавленное предприятие - но я забил. Проще оплатить через Приват24, чем бодатся с Офпредом...
Добрый день! Приносим извинения за возможные недоразумения. Будем рады помочь разобраться в ситуации. Отправьте нам, пожалуйста, в личных сообщениях номер ЕГРПОУ и полное название поставщика, по которым возникли проблемы с оплатой в мобильном приложении. Мы обязательно проверим и во всем разберемся.
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PUMB
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Додано: Вів 10 сер, 2021 09:38
Добрый день PUMB
Можете, пожалуйста, расписать курсообразование при списании по карточным операциям в евро (счет карты в гривне), на какой момент берется кросс-курс евро-доллар из МПС, на какую дату берется коммерческий курс доллара? Вопрос возник из того что курс евро падает, а карточный курс списания нет. Спасибо!
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Додано: Вів 10 сер, 2021 10:10
antey718 написав:
Добрый день PUMB
Можете, пожалуйста, расписать курсообразование при списании по карточным операциям в евро (счет карты в гривне), на какой момент берется кросс-курс евро-доллар из МПС, на какую дату берется коммерческий курс доллара? Вопрос возник из того что курс евро падает, а карточный курс списания нет. Спасибо!
Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в данном вопросе. Хотим обратить внимание, в момент выполнения транзакции в валюте, отличной от валюты счета, на карточном счёте заблокируется сумма покупки по курсу на момент совершения операции. Клиент получит SMS-сообщение с указанием суммы покупки в оригинальной валюте, курса на дату операции и заблокированной суммы. В день фактического списания, с счета будет списана сумма покупки по курсу на дату списания. Таким образом, двойная конвертация производится дважды: на момент, когда реально совершается покупка, клиент получает смс о блокировке средств, и на момент, когда операция полностью обрабатывается и клиенту приходит второе сообщение о списании.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 10:59
PUMB написав: antey718 написав:
Добрый день PUMB
Можете, пожалуйста, расписать курсообразование при списании по карточным операциям в евро (счет карты в гривне), на какой момент берется кросс-курс евро-доллар из МПС, на какую дату берется коммерческий курс доллара? Вопрос возник из того что курс евро падает, а карточный курс списания нет. Спасибо!
Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в данном вопросе. Хотим обратить внимание, в момент выполнения транзакции в валюте, отличной от валюты счета, на карточном счёте заблокируется сумма покупки по курсу на момент совершения операции. Клиент получит SMS-сообщение с указанием суммы покупки в оригинальной валюте, курса на дату операции и заблокированной суммы. В день фактического списания, с счета будет списана сумма покупки по курсу на дату списания. Таким образом, двойная конвертация производится дважды: на момент, когда реально совершается покупка, клиент получает смс о блокировке средств, и на момент, когда операция полностью обрабатывается и клиенту приходит второе сообщение о списании.
Общий процесс мне понятен, я вас просил уточнить точную механика процесса именно по евро, поскольку там конвертация идет через доллар. Исходя из сумм
которые списаны по факту вот это
В день фактического списания, с счета будет списана сумма покупки по курсу на дату списания
не соответствует действительности. И еще пытался этот же вопрос выяснить на горячей линии, 2 оператора не осилили и отключились, а 3 оператор почти разобралась но так и не смогла внятно ответить на какую же дату банк берет коммерческий курс доллара.
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antey718
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Додано: Вів 10 сер, 2021 16:57
antey718 написав: PUMB написав: antey718 написав:
Добрый день PUMB
Можете, пожалуйста, расписать курсообразование при списании по карточным операциям в евро (счет карты в гривне), на какой момент берется кросс-курс евро-доллар из МПС, на какую дату берется коммерческий курс доллара? Вопрос возник из того что курс евро падает, а карточный курс списания нет. Спасибо!
Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в данном вопросе. Хотим обратить внимание, в момент выполнения транзакции в валюте, отличной от валюты счета, на карточном счёте заблокируется сумма покупки по курсу на момент совершения операции. Клиент получит SMS-сообщение с указанием суммы покупки в оригинальной валюте, курса на дату операции и заблокированной суммы. В день фактического списания, с счета будет списана сумма покупки по курсу на дату списания. Таким образом, двойная конвертация производится дважды: на момент, когда реально совершается покупка, клиент получает смс о блокировке средств, и на момент, когда операция полностью обрабатывается и клиенту приходит второе сообщение о списании.
Общий процесс мне понятен, я вас просил уточнить точную механика процесса именно по евро, поскольку там конвертация идет через доллар. Исходя из сумм
которые списаны по факту вот это
В день фактического списания, с счета будет списана сумма покупки по курсу на дату списания
не соответствует действительности. И еще пытался этот же вопрос выяснить на горячей линии, 2 оператора не осилили и отключились, а 3 оператор почти разобралась но так и не смогла внятно ответить на какую же дату банк берет коммерческий курс доллара.
С радостью хотим внести уточнения по данному вопросу. Если счет открыт в гривне, но при этом сумма покупки выставлена к оплате в евро, конвертация будет происходить через доллар по курсу МПС на момент фактического осуществления операции. Конвертация по коммерческий курс доллара на дату списания суммы с карты (списание может производиться в сроки до 3 банковских дней с момента совершения оплаты максимально).
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PUMB
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