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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3374337533763377

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 845
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
125
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
234
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 845
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 08:51

  jay2004 написав:
  Flamingo написав:Сегодня офпред ошарашил в личку - мой ОСББ добавлен в комуналь.


В суботту было глобальное добавление коммуналки. У меня также добавили один обьект - но оно не работает.

P.S. Есть ещё одно недобавленное предприятие - но я забил. Проще оплатить через Приват24, чем бодатся с Офпредом...


Добрый день! Приносим извинения за возможные недоразумения. Будем рады помочь разобраться в ситуации. Отправьте нам, пожалуйста, в личных сообщениях номер ЕГРПОУ и полное название поставщика, по которым возникли проблемы с оплатой в мобильном приложении. Мы обязательно проверим и во всем разберемся.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 09:38

Карточный курс в евро

Добрый день PUMB

Можете, пожалуйста, расписать курсообразование при списании по карточным операциям в евро (счет карты в гривне), на какой момент берется кросс-курс евро-доллар из МПС, на какую дату берется коммерческий курс доллара? Вопрос возник из того что курс евро падает, а карточный курс списания нет. Спасибо!
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 10:10

  antey718 написав:Добрый день PUMB

Можете, пожалуйста, расписать курсообразование при списании по карточным операциям в евро (счет карты в гривне), на какой момент берется кросс-курс евро-доллар из МПС, на какую дату берется коммерческий курс доллара? Вопрос возник из того что курс евро падает, а карточный курс списания нет. Спасибо!

Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в данном вопросе. Хотим обратить внимание, в момент выполнения транзакции в валюте, отличной от валюты счета, на карточном счёте заблокируется сумма покупки по курсу на момент совершения операции. Клиент получит SMS-сообщение с указанием суммы покупки в оригинальной валюте, курса на дату операции и заблокированной суммы. В день фактического списания, с счета будет списана сумма покупки по курсу на дату списания. Таким образом, двойная конвертация производится дважды: на момент, когда реально совершается покупка, клиент получает смс о блокировке средств, и на момент, когда операция полностью обрабатывается и клиенту приходит второе сообщение о списании.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 10:59

  PUMB написав:
  antey718 написав:Добрый день PUMB

Можете, пожалуйста, расписать курсообразование при списании по карточным операциям в евро (счет карты в гривне), на какой момент берется кросс-курс евро-доллар из МПС, на какую дату берется коммерческий курс доллара? Вопрос возник из того что курс евро падает, а карточный курс списания нет. Спасибо!

Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в данном вопросе. Хотим обратить внимание, в момент выполнения транзакции в валюте, отличной от валюты счета, на карточном счёте заблокируется сумма покупки по курсу на момент совершения операции. Клиент получит SMS-сообщение с указанием суммы покупки в оригинальной валюте, курса на дату операции и заблокированной суммы. В день фактического списания, с счета будет списана сумма покупки по курсу на дату списания. Таким образом, двойная конвертация производится дважды: на момент, когда реально совершается покупка, клиент получает смс о блокировке средств, и на момент, когда операция полностью обрабатывается и клиенту приходит второе сообщение о списании.


Общий процесс мне понятен, я вас просил уточнить точную механика процесса именно по евро, поскольку там конвертация идет через доллар. Исходя из сумм
которые списаны по факту вот это
В день фактического списания, с счета будет списана сумма покупки по курсу на дату списания
не соответствует действительности. И еще пытался этот же вопрос выяснить на горячей линии, 2 оператора не осилили и отключились, а 3 оператор почти разобралась но так и не смогла внятно ответить на какую же дату банк берет коммерческий курс доллара.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 16:57

  antey718 написав:
  PUMB написав:
  antey718 написав:Добрый день PUMB

Можете, пожалуйста, расписать курсообразование при списании по карточным операциям в евро (счет карты в гривне), на какой момент берется кросс-курс евро-доллар из МПС, на какую дату берется коммерческий курс доллара? Вопрос возник из того что курс евро падает, а карточный курс списания нет. Спасибо!

Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в данном вопросе. Хотим обратить внимание, в момент выполнения транзакции в валюте, отличной от валюты счета, на карточном счёте заблокируется сумма покупки по курсу на момент совершения операции. Клиент получит SMS-сообщение с указанием суммы покупки в оригинальной валюте, курса на дату операции и заблокированной суммы. В день фактического списания, с счета будет списана сумма покупки по курсу на дату списания. Таким образом, двойная конвертация производится дважды: на момент, когда реально совершается покупка, клиент получает смс о блокировке средств, и на момент, когда операция полностью обрабатывается и клиенту приходит второе сообщение о списании.


Общий процесс мне понятен, я вас просил уточнить точную механика процесса именно по евро, поскольку там конвертация идет через доллар. Исходя из сумм
которые списаны по факту вот это
В день фактического списания, с счета будет списана сумма покупки по курсу на дату списания
не соответствует действительности. И еще пытался этот же вопрос выяснить на горячей линии, 2 оператора не осилили и отключились, а 3 оператор почти разобралась но так и не смогла внятно ответить на какую же дату банк берет коммерческий курс доллара.


С радостью хотим внести уточнения по данному вопросу. Если счет открыт в гривне, но при этом сумма покупки выставлена к оплате в евро, конвертация будет происходить через доллар по курсу МПС на момент фактического осуществления операции. Конвертация по коммерческий курс доллара на дату списания суммы с карты (списание может производиться в сроки до 3 банковских дней с момента совершения оплаты максимально).
PUMB
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  #<1 ... 3374337533763377
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