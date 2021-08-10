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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3374337533763377 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 845 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 93 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 125 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 234 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 197 Всього голосів : 845 Додано: Вів 10 сер, 2021 08:51 jay2004 написав: Flamingo написав: Сегодня офпред ошарашил в личку - мой ОСББ добавлен в комуналь. Сегодня офпред ошарашил в личку - мой ОСББ добавлен в комуналь.



В суботту было глобальное добавление коммуналки. У меня также добавили один обьект - но оно не работает.



P.S. Есть ещё одно недобавленное предприятие - но я забил. Проще оплатить через Приват24, чем бодатся с Офпредом... В суботту было глобальное добавление коммуналки. У меня также добавили один обьект - но оно не работает.P.S. Есть ещё одно недобавленное предприятие - но я забил. Проще оплатить через Приват24, чем бодатся с Офпредом...



Добрый день! Приносим извинения за возможные недоразумения. Будем рады помочь разобраться в ситуации. Отправьте нам, пожалуйста, в личных сообщениях номер ЕГРПОУ и полное название поставщика, по которым возникли проблемы с оплатой в мобильном приложении. Мы обязательно проверим и во всем разберемся. Добрый день! Приносим извинения за возможные недоразумения. Будем рады помочь разобраться в ситуации. Отправьте нам, пожалуйста, в личных сообщениях номер ЕГРПОУ и полное название поставщика, по которым возникли проблемы с оплатой в мобильном приложении. Мы обязательно проверим и во всем разберемся. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2565 З нами з: 19.07.11 Подякував: 793 раз. Подякували: 160 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 сер, 2021 09:38 Карточный курс в евро Добрый день PUMB



Можете, пожалуйста, расписать курсообразование при списании по карточным операциям в евро (счет карты в гривне), на какой момент берется кросс-курс евро-доллар из МПС, на какую дату берется коммерческий курс доллара? Вопрос возник из того что курс евро падает, а карточный курс списания нет. Спасибо! antey718 Повідомлень: 624 З нами з: 03.08.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 98 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 сер, 2021 10:10 antey718 написав: Добрый день PUMB



Можете, пожалуйста, расписать курсообразование при списании по карточным операциям в евро (счет карты в гривне), на какой момент берется кросс-курс евро-доллар из МПС, на какую дату берется коммерческий курс доллара? Вопрос возник из того что курс евро падает, а карточный курс списания нет. Спасибо! Добрый деньМожете, пожалуйста, расписать курсообразование при списании по карточным операциям в евро (счет карты в гривне), на какой момент берется кросс-курс евро-доллар из МПС, на какую дату берется коммерческий курс доллара? Вопрос возник из того что курс евро падает, а карточный курс списания нет. Спасибо!

Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в данном вопросе. Хотим обратить внимание, в момент выполнения транзакции в валюте, отличной от валюты счета, на карточном счёте заблокируется сумма покупки по курсу на момент совершения операции. Клиент получит SMS-сообщение с указанием суммы покупки в оригинальной валюте, курса на дату операции и заблокированной суммы. В день фактического списания, с счета будет списана сумма покупки по курсу на дату списания. Таким образом, двойная конвертация производится дважды: на момент, когда реально совершается покупка, клиент получает смс о блокировке средств, и на момент, когда операция полностью обрабатывается и клиенту приходит второе сообщение о списании. Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в данном вопросе. Хотим обратить внимание, в момент выполнения транзакции в валюте, отличной от валюты счета, на карточном счёте заблокируется сумма покупки по курсу на момент совершения операции. Клиент получит SMS-сообщение с указанием суммы покупки в оригинальной валюте, курса на дату операции и заблокированной суммы. В день фактического списания, с счета будет списана сумма покупки по курсу на дату списания. Таким образом, двойная конвертация производится дважды: на момент, когда реально совершается покупка, клиент получает смс о блокировке средств, и на момент, когда операция полностью обрабатывается и клиенту приходит второе сообщение о списании. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2565 З нами з: 19.07.11 Подякував: 793 раз. Подякували: 160 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 сер, 2021 10:59 PUMB написав: antey718 написав: Добрый день PUMB



Можете, пожалуйста, расписать курсообразование при списании по карточным операциям в евро (счет карты в гривне), на какой момент берется кросс-курс евро-доллар из МПС, на какую дату берется коммерческий курс доллара? Вопрос возник из того что курс евро падает, а карточный курс списания нет. Спасибо! Добрый деньМожете, пожалуйста, расписать курсообразование при списании по карточным операциям в евро (счет карты в гривне), на какой момент берется кросс-курс евро-доллар из МПС, на какую дату берется коммерческий курс доллара? Вопрос возник из того что курс евро падает, а карточный курс списания нет. Спасибо!

Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в данном вопросе. Хотим обратить внимание, в момент выполнения транзакции в валюте, отличной от валюты счета, на карточном счёте заблокируется сумма покупки по курсу на момент совершения операции. Клиент получит SMS-сообщение с указанием суммы покупки в оригинальной валюте, курса на дату операции и заблокированной суммы. В день фактического списания, с счета будет списана сумма покупки по курсу на дату списания. Таким образом, двойная конвертация производится дважды: на момент, когда реально совершается покупка, клиент получает смс о блокировке средств, и на момент, когда операция полностью обрабатывается и клиенту приходит второе сообщение о списании. Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в данном вопросе. Хотим обратить внимание, в момент выполнения транзакции в валюте, отличной от валюты счета, на карточном счёте заблокируется сумма покупки по курсу на момент совершения операции. Клиент получит SMS-сообщение с указанием суммы покупки в оригинальной валюте, курса на дату операции и заблокированной суммы. В день фактического списания, с счета будет списана сумма покупки по курсу на дату списания. Таким образом, двойная конвертация производится дважды: на момент, когда реально совершается покупка, клиент получает смс о блокировке средств, и на момент, когда операция полностью обрабатывается и клиенту приходит второе сообщение о списании.



Общий процесс мне понятен, я вас просил уточнить точную механика процесса именно по евро, поскольку там конвертация идет через доллар. Исходя из сумм

которые списаны по факту вот это В день фактического списания, с счета будет списана сумма покупки по курсу на дату списания не соответствует действительности. И еще пытался этот же вопрос выяснить на горячей линии, 2 оператора не осилили и отключились, а 3 оператор почти разобралась но так и не смогла внятно ответить на какую же дату банк берет коммерческий курс доллара. Общий процесс мне понятен, я вас просил уточнить точную механика процесса именно по евро, поскольку там конвертация идет через доллар. Исходя из суммкоторые списаны по факту вот этоне соответствует действительности. И еще пытался этот же вопрос выяснить на горячей линии, 2 оператора не осилили и отключились, а 3 оператор почти разобралась но так и не смогла внятно ответить на какую же дату банк берет коммерческий курс доллара. antey718 Повідомлень: 624 З нами з: 03.08.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 98 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 сер, 2021 16:57 antey718 написав: PUMB написав: antey718 написав: Добрый день PUMB



Можете, пожалуйста, расписать курсообразование при списании по карточным операциям в евро (счет карты в гривне), на какой момент берется кросс-курс евро-доллар из МПС, на какую дату берется коммерческий курс доллара? Вопрос возник из того что курс евро падает, а карточный курс списания нет. Спасибо! Добрый деньМожете, пожалуйста, расписать курсообразование при списании по карточным операциям в евро (счет карты в гривне), на какой момент берется кросс-курс евро-доллар из МПС, на какую дату берется коммерческий курс доллара? Вопрос возник из того что курс евро падает, а карточный курс списания нет. Спасибо!

Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в данном вопросе. Хотим обратить внимание, в момент выполнения транзакции в валюте, отличной от валюты счета, на карточном счёте заблокируется сумма покупки по курсу на момент совершения операции. Клиент получит SMS-сообщение с указанием суммы покупки в оригинальной валюте, курса на дату операции и заблокированной суммы. В день фактического списания, с счета будет списана сумма покупки по курсу на дату списания. Таким образом, двойная конвертация производится дважды: на момент, когда реально совершается покупка, клиент получает смс о блокировке средств, и на момент, когда операция полностью обрабатывается и клиенту приходит второе сообщение о списании. Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в данном вопросе. Хотим обратить внимание, в момент выполнения транзакции в валюте, отличной от валюты счета, на карточном счёте заблокируется сумма покупки по курсу на момент совершения операции. Клиент получит SMS-сообщение с указанием суммы покупки в оригинальной валюте, курса на дату операции и заблокированной суммы. В день фактического списания, с счета будет списана сумма покупки по курсу на дату списания. Таким образом, двойная конвертация производится дважды: на момент, когда реально совершается покупка, клиент получает смс о блокировке средств, и на момент, когда операция полностью обрабатывается и клиенту приходит второе сообщение о списании.



Общий процесс мне понятен, я вас просил уточнить точную механика процесса именно по евро, поскольку там конвертация идет через доллар. Исходя из сумм

которые списаны по факту вот это В день фактического списания, с счета будет списана сумма покупки по курсу на дату списания не соответствует действительности. И еще пытался этот же вопрос выяснить на горячей линии, 2 оператора не осилили и отключились, а 3 оператор почти разобралась но так и не смогла внятно ответить на какую же дату банк берет коммерческий курс доллара. Общий процесс мне понятен, я вас просил уточнить точную механика процесса именно по евро, поскольку там конвертация идет через доллар. Исходя из суммкоторые списаны по факту вот этоне соответствует действительности. И еще пытался этот же вопрос выяснить на горячей линии, 2 оператора не осилили и отключились, а 3 оператор почти разобралась но так и не смогла внятно ответить на какую же дату банк берет коммерческий курс доллара.



С радостью хотим внести уточнения по данному вопросу. Если счет открыт в гривне, но при этом сумма покупки выставлена к оплате в евро, конвертация будет происходить через доллар по курсу МПС на момент фактического осуществления операции. Конвертация по коммерческий курс доллара на дату списания суммы с карты (списание может производиться в сроки до 3 банковских дней с момента совершения оплаты максимально). С радостью хотим внести уточнения по данному вопросу. Если счет открыт в гривне, но при этом сумма покупки выставлена к оплате в евро, конвертация будет происходить через доллар по курсу МПС на момент фактического осуществления операции. Конвертация по коммерческий курс доллара на дату списания суммы с карты (списание может производиться в сроки до 3 банковских дней с момента совершения оплаты максимально). PUMB

Представник банку Повідомлень: 2565 З нами з: 19.07.11 Подякував: 793 раз. Подякували: 160 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 сер, 2021 18:57 PUMB написав: Me-Sir написав: День добрый!

Расскажу про свои мытарства оплаты коммуналки

Оплачиваю в мобильном приложении ПУМБ по адресу. В итоге месяц назад Киевэнерго присылает уведомление про задолженность. Начинаю разбираться оказывается что с мая платежи на лицевой счет Киевэнерго не зачисляются. Информирую Киевэнерго, ГЕРЦ. Пумб каждого по очереди, пересылаю им ответы друг и друга и ...

Основной посыл:

Киевэнерго "ПУМБ нам не платит, от них денег на Ваш счет нет (по факту в платежках получателем ГЕРЦ)

ПУМБ "деньги ушли платежки скачайте сами"

ГЕРЦ "мы заплатили, идите нахер", вообще без подтверждений

Пытаюсь выяснить где деньги уже месяц, конкретно по ПУМБу несколько раз обращался, (последнее обращение 1101595102) - полный игнор. Обещают что свяжется специалист и ... не перезванивают. Пытаюсь объяснить что я заложник ситуации, это же Ваше приложение я ничего не менял, платил по своему адресу и не просил включать посредника ГЕРЦ а денег нет, помогите - ИГНОР!!!

Везде отписки "Благодарим за обращение и бла-бла ..."

Даже не знаю что делать



П.С. По этому ГЕРЦу (г.Одесса) звонил, писал без толку, я им "никто". Ответ мы деньги перечислили и все ... Ни платежки не предоставляют, ничего День добрый!Расскажу про свои мытарства оплаты коммуналкиОплачиваю в мобильном приложении ПУМБ по адресу. В итоге месяц назад Киевэнерго присылает уведомление про задолженность. Начинаю разбираться оказывается что с мая платежи на лицевой счет Киевэнерго не зачисляются. Информирую Киевэнерго, ГЕРЦ. Пумб каждого по очереди, пересылаю им ответы друг и друга и ...Основной посыл:Киевэнерго "ПУМБ нам не платит, от них денег на Ваш счет нет (по факту в платежках получателем ГЕРЦ)ПУМБ "деньги ушли платежки скачайте сами"ГЕРЦ "мы заплатили, идите нахер", вообще без подтвержденийПытаюсь выяснить где деньги уже месяц, конкретно по ПУМБу несколько раз обращался, (последнее обращение 1101595102) - полный игнор. Обещают что свяжется специалист и ... не перезванивают. Пытаюсь объяснить что я заложник ситуации, это же Ваше приложение я ничего не менял, платил по своему адресу и не просил включать посредника ГЕРЦ а денег нет, помогите - ИГНОР!!!Везде отписки "Благодарим за обращение и бла-бла ..."Даже не знаю что делатьП.С. По этому ГЕРЦу (г.Одесса) звонил, писал без толку, я им "никто". Ответ мы деньги перечислили и все ... Ни платежки не предоставляют, ничего



Добрый день! Благодарим, что сообщили о сложившейся проблеме. Будем рады помочь Вам и разобраться детальнее в данной ситуации. Отправьте нам, пожалуйста, в личных сообщениях номер ЕГРПОУ и полное название поставщика, канал связи и приблизительные даты обращения в ПУМБ, а также ФИО и номер телефона для обратной связи. Мы обязательно все проверим и во всем разберемся. Добрый день! Благодарим, что сообщили о сложившейся проблеме. Будем рады помочь Вам и разобраться детальнее в данной ситуации. Отправьте нам, пожалуйста, в личных сообщениях номер ЕГРПОУ и полное название поставщика, канал связи и приблизительные даты обращения в ПУМБ, а также ФИО и номер телефона для обратной связи. Мы обязательно все проверим и во всем разберемся.



Класс "я це люблю" ))

Чеканный слог и сплошные штампы,

ПУМБ вы внедрили искусственный интеллект???

Я Вам номер регистрации своей жалобы указал, ну будьте хоть немного живее. Поработайте хоть немножко, я все в обращениях указывал, и свою ФИО и даты оплаты у вас видно и суммы и подробно описывал и сбрасывал из "ясно" выписку по своему личному кабинету. Ну чего вам не хватает еще что бы разобраться??? Анализа крови ))) Класс "я це люблю"))Чеканный слог и сплошные штампы,ПУМБ вы внедрили искусственный интеллект???Я Вам номер регистрации своей жалобы указал, ну будьте хоть немного живее. Поработайте хоть немножко, я все в обращениях указывал, и свою ФИО и даты оплаты у вас видно и суммы и подробно описывал и сбрасывал из "ясно" выписку по своему личному кабинету. Ну чего вам не хватает еще что бы разобраться??? Анализа крови ))) Востаннє редагувалось Me-Sir в Вів 10 сер, 2021 19:13, всього редагувалось 2 разів. Me-Sir Повідомлень: 102 З нами з: 29.01.08 Подякував: 68 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 сер, 2021 19:00 PUMB написав: С радостью хотим внести уточнения по данному вопросу С радостью хотим внести уточнения по данному вопросу

"С радостью" - это хорошо. Хоть какой то позитив ) "С радостью" - это хорошо. Хоть какой то позитив ) mustbe

Повідомлень: 5732 З нами з: 27.12.17 Подякував: 114 раз. Подякували: 622 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 сер, 2021 19:18 Re: ПУМБ PUMB написав: С радостью хотим внести уточнения по данному вопросу. Если счет открыт в гривне, но при этом сумма покупки выставлена к оплате в евро, конвертация будет происходить через доллар по курсу МПС на момент фактического осуществления операции. Конвертация по коммерческий курс доллара на дату списания суммы с карты (списание может производиться в сроки до 3 банковских дней с момента совершения оплаты максимально). С радостью хотим внести уточнения по данному вопросу. Если счет открыт в гривне, но при этом сумма покупки выставлена к оплате в евро, конвертация будет происходить через доллар по курсу МПС на момент фактического осуществления операции.





Отлично, а теперь вопрос на засыпку - 09 августа у меня было списано несколько операций в евро по карте, горячая линия сообщила что списаны они по коммерческому курсу доллара 27.05 (что похоже на правду судя по сумме), хотя 09 августа коммерческий курс доллара был 26.95. Как вы это объясните? Отлично, а теперь вопрос на засыпку - 09 августа у меня было списано несколько операций в евро по карте, горячая линия сообщила что списаны они по коммерческому курсу доллара 27.05 (что похоже на правду судя по сумме), хотя 09 августа коммерческий курс доллара был 26.95. Как вы это объясните? antey718 Повідомлень: 624 З нами з: 03.08.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 98 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 сер, 2021 00:39 Это только по мастеру ПУМБ списывает евро через доллар?

С визой сколько заплатил в евро - столько и списали? mikos Повідомлень: 139 З нами з: 07.06.16 Подякував: 5 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 сер, 2021 00:55 mikos написав: Это только по мастеру ПУМБ списывает евро через доллар?

С визой сколько заплатил в евро - столько и списали? Это только по мастеру ПУМБ списывает евро через доллар?С визой сколько заплатил в евро - столько и списали?

нет, схема конвертации не отличается нет, схема конвертации не отличается Bosstone Повідомлень: 1909 З нами з: 21.04.10 Подякував: 681 раз. Подякували: 233 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3374337533763377 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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