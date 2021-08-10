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ПУМБ
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Додано: Вів 10 сер, 2021 08:51
jay2004 написав: Flamingo написав:
Сегодня офпред ошарашил в личку - мой ОСББ добавлен в комуналь.
В суботту было глобальное добавление коммуналки. У меня также добавили один обьект - но оно не работает.
P.S. Есть ещё одно недобавленное предприятие - но я забил. Проще оплатить через Приват24, чем бодатся с Офпредом...
Добрый день! Приносим извинения за возможные недоразумения. Будем рады помочь разобраться в ситуации. Отправьте нам, пожалуйста, в личных сообщениях номер ЕГРПОУ и полное название поставщика, по которым возникли проблемы с оплатой в мобильном приложении. Мы обязательно проверим и во всем разберемся.
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PUMB
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Додано: Вів 10 сер, 2021 09:38
Добрый день PUMB
Можете, пожалуйста, расписать курсообразование при списании по карточным операциям в евро (счет карты в гривне), на какой момент берется кросс-курс евро-доллар из МПС, на какую дату берется коммерческий курс доллара? Вопрос возник из того что курс евро падает, а карточный курс списания нет. Спасибо!
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Додано: Вів 10 сер, 2021 10:10
antey718 написав:
Добрый день PUMB
Можете, пожалуйста, расписать курсообразование при списании по карточным операциям в евро (счет карты в гривне), на какой момент берется кросс-курс евро-доллар из МПС, на какую дату берется коммерческий курс доллара? Вопрос возник из того что курс евро падает, а карточный курс списания нет. Спасибо!
Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в данном вопросе. Хотим обратить внимание, в момент выполнения транзакции в валюте, отличной от валюты счета, на карточном счёте заблокируется сумма покупки по курсу на момент совершения операции. Клиент получит SMS-сообщение с указанием суммы покупки в оригинальной валюте, курса на дату операции и заблокированной суммы. В день фактического списания, с счета будет списана сумма покупки по курсу на дату списания. Таким образом, двойная конвертация производится дважды: на момент, когда реально совершается покупка, клиент получает смс о блокировке средств, и на момент, когда операция полностью обрабатывается и клиенту приходит второе сообщение о списании.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 10:59
PUMB написав: antey718 написав:
Добрый день PUMB
Можете, пожалуйста, расписать курсообразование при списании по карточным операциям в евро (счет карты в гривне), на какой момент берется кросс-курс евро-доллар из МПС, на какую дату берется коммерческий курс доллара? Вопрос возник из того что курс евро падает, а карточный курс списания нет. Спасибо!
Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в данном вопросе. Хотим обратить внимание, в момент выполнения транзакции в валюте, отличной от валюты счета, на карточном счёте заблокируется сумма покупки по курсу на момент совершения операции. Клиент получит SMS-сообщение с указанием суммы покупки в оригинальной валюте, курса на дату операции и заблокированной суммы. В день фактического списания, с счета будет списана сумма покупки по курсу на дату списания. Таким образом, двойная конвертация производится дважды: на момент, когда реально совершается покупка, клиент получает смс о блокировке средств, и на момент, когда операция полностью обрабатывается и клиенту приходит второе сообщение о списании.
Общий процесс мне понятен, я вас просил уточнить точную механика процесса именно по евро, поскольку там конвертация идет через доллар. Исходя из сумм
которые списаны по факту вот это
В день фактического списания, с счета будет списана сумма покупки по курсу на дату списания
не соответствует действительности. И еще пытался этот же вопрос выяснить на горячей линии, 2 оператора не осилили и отключились, а 3 оператор почти разобралась но так и не смогла внятно ответить на какую же дату банк берет коммерческий курс доллара.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 16:57
antey718 написав: PUMB написав: antey718 написав:
Добрый день PUMB
Можете, пожалуйста, расписать курсообразование при списании по карточным операциям в евро (счет карты в гривне), на какой момент берется кросс-курс евро-доллар из МПС, на какую дату берется коммерческий курс доллара? Вопрос возник из того что курс евро падает, а карточный курс списания нет. Спасибо!
Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в данном вопросе. Хотим обратить внимание, в момент выполнения транзакции в валюте, отличной от валюты счета, на карточном счёте заблокируется сумма покупки по курсу на момент совершения операции. Клиент получит SMS-сообщение с указанием суммы покупки в оригинальной валюте, курса на дату операции и заблокированной суммы. В день фактического списания, с счета будет списана сумма покупки по курсу на дату списания. Таким образом, двойная конвертация производится дважды: на момент, когда реально совершается покупка, клиент получает смс о блокировке средств, и на момент, когда операция полностью обрабатывается и клиенту приходит второе сообщение о списании.
Общий процесс мне понятен, я вас просил уточнить точную механика процесса именно по евро, поскольку там конвертация идет через доллар. Исходя из сумм
которые списаны по факту вот это
В день фактического списания, с счета будет списана сумма покупки по курсу на дату списания
не соответствует действительности. И еще пытался этот же вопрос выяснить на горячей линии, 2 оператора не осилили и отключились, а 3 оператор почти разобралась но так и не смогла внятно ответить на какую же дату банк берет коммерческий курс доллара.
С радостью хотим внести уточнения по данному вопросу. Если счет открыт в гривне, но при этом сумма покупки выставлена к оплате в евро, конвертация будет происходить через доллар по курсу МПС на момент фактического осуществления операции. Конвертация по коммерческий курс доллара на дату списания суммы с карты (списание может производиться в сроки до 3 банковских дней с момента совершения оплаты максимально).
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PUMB
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Додано: Вів 10 сер, 2021 18:57
PUMB написав: Me-Sir написав:
День добрый!
Расскажу про свои мытарства оплаты коммуналки
Оплачиваю в мобильном приложении ПУМБ по адресу. В итоге месяц назад Киевэнерго присылает уведомление про задолженность. Начинаю разбираться оказывается что с мая платежи на лицевой счет Киевэнерго не зачисляются. Информирую Киевэнерго, ГЕРЦ. Пумб каждого по очереди, пересылаю им ответы друг и друга и ...
Основной посыл:
Киевэнерго "ПУМБ нам не платит, от них денег на Ваш счет нет (по факту в платежках получателем ГЕРЦ)
ПУМБ "деньги ушли платежки скачайте сами"
ГЕРЦ "мы заплатили, идите нахер", вообще без подтверждений
Пытаюсь выяснить где деньги уже месяц, конкретно по ПУМБу несколько раз обращался, (последнее обращение 1101595102) - полный игнор. Обещают что свяжется специалист и ... не перезванивают. Пытаюсь объяснить что я заложник ситуации, это же Ваше приложение я ничего не менял, платил по своему адресу и не просил включать посредника ГЕРЦ а денег нет, помогите - ИГНОР!!!
Везде отписки "Благодарим за обращение и бла-бла ..."
Даже не знаю что делать
П.С. По этому ГЕРЦу (г.Одесса) звонил, писал без толку, я им "никто". Ответ мы деньги перечислили и все ... Ни платежки не предоставляют, ничего
Добрый день! Благодарим, что сообщили о сложившейся проблеме. Будем рады помочь Вам и разобраться детальнее в данной ситуации. Отправьте нам, пожалуйста, в личных сообщениях номер ЕГРПОУ и полное название поставщика, канал связи и приблизительные даты обращения в ПУМБ, а также ФИО и номер телефона для обратной связи. Мы обязательно все проверим и во всем разберемся.
Класс "я це люблю"
))
Чеканный слог и сплошные штампы,
ПУМБ вы внедрили искусственный интеллект???
Я Вам номер регистрации своей жалобы указал, ну будьте хоть немного живее. Поработайте хоть немножко, я все в обращениях указывал, и свою ФИО и даты оплаты у вас видно и суммы и подробно описывал и сбрасывал из "ясно" выписку по своему личному кабинету. Ну чего вам не хватает еще что бы разобраться??? Анализа крови )))
Востаннє редагувалось Me-Sir
в Вів 10 сер, 2021 19:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 19:00
PUMB написав:
С радостью хотим внести уточнения по данному вопросу
"С радостью" - это хорошо. Хоть какой то позитив )
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mustbe
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Додано: Вів 10 сер, 2021 19:18
PUMB написав:
С радостью хотим внести уточнения по данному вопросу. Если счет открыт в гривне, но при этом сумма покупки выставлена к оплате в евро, конвертация будет происходить через доллар по курсу МПС на момент фактического осуществления операции. Конвертация по коммерческий курс доллара на дату списания суммы с карты (списание может производиться в сроки до 3 банковских дней с момента совершения оплаты максимально)
.
Отлично, а теперь вопрос на засыпку - 09 августа у меня было списано несколько операций в евро по карте, горячая линия сообщила что списаны они по коммерческому курсу доллара 27.05 (что похоже на правду судя по сумме), хотя 09 августа коммерческий курс доллара был 26.95. Как вы это объясните?
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antey718
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Додано: Сер 11 сер, 2021 00:39
Это только по мастеру ПУМБ списывает евро через доллар?
С визой сколько заплатил в евро - столько и списали?
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mikos
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Додано: Сер 11 сер, 2021 00:55
mikos написав:
Это только по мастеру ПУМБ списывает евро через доллар?
С визой сколько заплатил в евро - столько и списали?
нет, схема конвертации не отличается
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Bosstone
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