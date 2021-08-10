mikos як тут писали обізнані люди, в українськи банках-емітентах усе проходить через долар - і МК, і Віза. Найпростіший і безболісний варіант для онлайн-покупки - платити валютною карткою, залежно від валюти магазину. Для подорожей - єврозона - валютна євро-карта. Через термінали у країнах з екзовалютою - платити гривневою, де відсутня подвійна конвертація (моно напр. чи Скунс). Так платив в Єгипті і Туреччині - курс кращий, аніж у місцевих обмінках. У країназ Карибського басейну і ПСА - ніби віза доларова без %. Ганятись за КБ і прораховувати % за можливу конвертацію - таке собі задоволення, якщо мова не про тисячі уо, сплачені на закордонних ПОСах. Усе написане - з дірявої пам"яті. Практиків прошу підкорегувати
Me-Sir написав:День добрый! Расскажу про свои мытарства оплаты коммуналки Оплачиваю в мобильном приложении ПУМБ по адресу. В итоге месяц назад Киевэнерго присылает уведомление про задолженность. Начинаю разбираться оказывается что с мая платежи на лицевой счет Киевэнерго не зачисляются. Информирую Киевэнерго, ГЕРЦ. Пумб каждого по очереди, пересылаю им ответы друг и друга и ... Основной посыл: Киевэнерго "ПУМБ нам не платит, от них денег на Ваш счет нет (по факту в платежках получателем ГЕРЦ) ПУМБ "деньги ушли платежки скачайте сами" ГЕРЦ "мы заплатили, идите нахер", вообще без подтверждений Пытаюсь выяснить где деньги уже месяц, конкретно по ПУМБу несколько раз обращался, (последнее обращение 1101595102) - полный игнор. Обещают что свяжется специалист и ... не перезванивают. Пытаюсь объяснить что я заложник ситуации, это же Ваше приложение я ничего не менял, платил по своему адресу и не просил включать посредника ГЕРЦ а денег нет, помогите - ИГНОР!!! Везде отписки "Благодарим за обращение и бла-бла ..." Даже не знаю что делать
П.С. По этому ГЕРЦу (г.Одесса) звонил, писал без толку, я им "никто". Ответ мы деньги перечислили и все ... Ни платежки не предоставляют, ничего
Добрый день! Благодарим, что сообщили о сложившейся проблеме. Будем рады помочь Вам и разобраться детальнее в данной ситуации. Отправьте нам, пожалуйста, в личных сообщениях номер ЕГРПОУ и полное название поставщика, канал связи и приблизительные даты обращения в ПУМБ, а также ФИО и номер телефона для обратной связи. Мы обязательно все проверим и во всем разберемся.
Класс "я це люблю" )) Чеканный слог и сплошные штампы, ПУМБ вы внедрили искусственный интеллект??? Я Вам номер регистрации своей жалобы указал, ну будьте хоть немного живее. Поработайте хоть немножко, я все в обращениях указывал, и свою ФИО и даты оплаты у вас видно и суммы и подробно описывал и сбрасывал из "ясно" выписку по своему личному кабинету. Ну чего вам не хватает еще что бы разобраться??? Анализа крови )))
Добрый день! Мы получили Ваше обращение в личных сообщениях 11.08.2021 г и предоставили Вам ответ в личных сообщениях. Проверьте личные сообщения, пожалуйста.
stas_rst написав:mikos як тут писали обізнані люди, в українськи банках-емітентах усе проходить через долар - і МК, і Віза. Найпростіший і безболісний варіант для онлайн-покупки - платити валютною карткою, залежно від валюти магазину. Для подорожей - єврозона - валютна євро-карта. Через термінали у країнах з екзовалютою - платити гривневою, де відсутня подвійна конвертація (моно напр. чи Скунс). Так платив в Єгипті і Туреччині - курс кращий, аніж у місцевих обмінках. У країназ Карибського басейну і ПСА - ніби віза доларова без %. Ганятись за КБ і прораховувати % за можливу конвертацію - таке собі задоволення, якщо мова не про тисячі уо, сплачені на закордонних ПОСах. Усе написане - з дірявої пам"яті. Практиків прошу підкорегувати
Все что вы написали имеет смысл особенно если у вас нет кешбека по карте, если же есть (хотя бы 2%) то кешбек вполне может перекрыть потери на конвертации, и сильно задумываться о конвертации не приходиться. Но в данном случае речь идет о ноухау ПУМба когда они конвертируют евро через доллар в гривну, и как формируется конечный курс списания в поддержке никто ответить не может. В большинстве банков есть просто коммерческий (карточный) курс евро, и там процесс списания проходит прозрачно.
PUMB написав:С радостью хотим внести уточнения по данному вопросу. Если счет открыт в гривне, но при этом сумма покупки выставлена к оплате в евро, конвертация будет происходить через доллар по курсу МПС на момент фактического осуществления операции. Конвертация по коммерческий курс доллара на дату списания суммы с карты (списание может производиться в сроки до 3 банковских дней с момента совершения оплаты максимально).
Отлично, а теперь вопрос на засыпку - 09 августа у меня было списано несколько операций в евро по карте, горячая линия сообщила что списаны они по коммерческому курсу доллара 27.05 (что похоже на правду судя по сумме), хотя 09 августа коммерческий курс доллара был 26.95. Как вы это объясните?
Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться детальнее, для этого нам нужно идентифицировать Ваши персональные данные. Отправьте нам, пожалуйста, Ваш ФИО, ИНН, приблизительные даты и время совершения транзакции, мы обязательно все проверим и предоставим ответ.