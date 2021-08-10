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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3375337633773378

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 845
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
125
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
234
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 845
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 08:36

mikos як тут писали обізнані люди, в українськи банках-емітентах усе проходить через долар - і МК, і Віза.
Найпростіший і безболісний варіант для онлайн-покупки - платити валютною карткою, залежно від валюти магазину.
Для подорожей - єврозона - валютна євро-карта.
Через термінали у країнах з екзовалютою - платити гривневою, де відсутня подвійна конвертація (моно напр. чи Скунс). Так платив в Єгипті і Туреччині - курс кращий, аніж у місцевих обмінках. У країназ Карибського басейну і ПСА - ніби віза доларова без %.
Ганятись за КБ і прораховувати % за можливу конвертацію - таке собі задоволення, якщо мова не про тисячі уо, сплачені на закордонних ПОСах.
Усе написане - з дірявої пам"яті. Практиків прошу підкорегувати :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 08:54

  Me-Sir написав:
  PUMB написав:
  Me-Sir написав:День добрый!
Расскажу про свои мытарства оплаты коммуналки :(
Оплачиваю в мобильном приложении ПУМБ по адресу. В итоге месяц назад Киевэнерго присылает уведомление про задолженность. Начинаю разбираться оказывается что с мая платежи на лицевой счет Киевэнерго не зачисляются. Информирую Киевэнерго, ГЕРЦ. Пумб каждого по очереди, пересылаю им ответы друг и друга и ...
Основной посыл:
Киевэнерго "ПУМБ нам не платит, от них денег на Ваш счет нет (по факту в платежках получателем ГЕРЦ)
ПУМБ "деньги ушли платежки скачайте сами"
ГЕРЦ "мы заплатили, идите нахер", вообще без подтверждений :(
Пытаюсь выяснить где деньги уже месяц, конкретно по ПУМБу несколько раз обращался, (последнее обращение 1101595102) - полный игнор. Обещают что свяжется специалист и ... не перезванивают. Пытаюсь объяснить что я заложник ситуации, это же Ваше приложение я ничего не менял, платил по своему адресу и не просил включать посредника ГЕРЦ а денег нет, помогите - ИГНОР!!!
Везде отписки "Благодарим за обращение и бла-бла ..."
Даже не знаю что делать :(

П.С. По этому ГЕРЦу (г.Одесса) звонил, писал без толку, я им "никто". Ответ мы деньги перечислили и все ... Ни платежки не предоставляют, ничего


Добрый день! Благодарим, что сообщили о сложившейся проблеме. Будем рады помочь Вам и разобраться детальнее в данной ситуации. Отправьте нам, пожалуйста, в личных сообщениях номер ЕГРПОУ и полное название поставщика, канал связи и приблизительные даты обращения в ПУМБ, а также ФИО и номер телефона для обратной связи. Мы обязательно все проверим и во всем разберемся.


Класс "я це люблю" :)))
Чеканный слог и сплошные штампы,
ПУМБ вы внедрили искусственный интеллект???
Я Вам номер регистрации своей жалобы указал, ну будьте хоть немного живее. Поработайте хоть немножко, я все в обращениях указывал, и свою ФИО и даты оплаты у вас видно и суммы и подробно описывал и сбрасывал из "ясно" выписку по своему личному кабинету. Ну чего вам не хватает еще что бы разобраться??? Анализа крови )))

Добрый день! Мы получили Ваше обращение в личных сообщениях 11.08.2021 г и предоставили Вам ответ в личных сообщениях. Проверьте личные сообщения, пожалуйста.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 08:56

  stas_rst написав:mikos як тут писали обізнані люди, в українськи банках-емітентах усе проходить через долар - і МК, і Віза.
Найпростіший і безболісний варіант для онлайн-покупки - платити валютною карткою, залежно від валюти магазину.
Для подорожей - єврозона - валютна євро-карта.
Через термінали у країнах з екзовалютою - платити гривневою, де відсутня подвійна конвертація (моно напр. чи Скунс). Так платив в Єгипті і Туреччині - курс кращий, аніж у місцевих обмінках. У країназ Карибського басейну і ПСА - ніби віза доларова без %.
Ганятись за КБ і прораховувати % за можливу конвертацію - таке собі задоволення, якщо мова не про тисячі уо, сплачені на закордонних ПОСах.
Усе написане - з дірявої пам"яті. Практиків прошу підкорегувати :)


Все что вы написали имеет смысл особенно если у вас нет кешбека по карте, если же есть (хотя бы 2%) то кешбек вполне может перекрыть потери на конвертации, и сильно задумываться о конвертации не приходиться.
Но в данном случае речь идет о ноухау ПУМба когда они конвертируют евро через доллар в гривну, и как формируется конечный курс списания в поддержке никто ответить не может. В большинстве банков есть просто коммерческий (карточный) курс евро, и там процесс списания проходит прозрачно.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 09:10

  antey718 написав:
  PUMB написав:С радостью хотим внести уточнения по данному вопросу. Если счет открыт в гривне, но при этом сумма покупки выставлена к оплате в евро, конвертация будет происходить через доллар по курсу МПС на момент фактического осуществления операции. Конвертация по коммерческий курс доллара на дату списания суммы с карты (списание может производиться в сроки до 3 банковских дней с момента совершения оплаты максимально).



Отлично, а теперь вопрос на засыпку - 09 августа у меня было списано несколько операций в евро по карте, горячая линия сообщила что списаны они по коммерческому курсу доллара 27.05 (что похоже на правду судя по сумме), хотя 09 августа коммерческий курс доллара был 26.95. Как вы это объясните?


Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться детальнее, для этого нам нужно идентифицировать Ваши персональные данные. Отправьте нам, пожалуйста, Ваш ФИО, ИНН, приблизительные даты и время совершения транзакции, мы обязательно все проверим и предоставим ответ.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 09:17

Научите пользоваться приложением... как по одному адресу оплатить несколько услуг за один заход? Приложение дает оплатить только одну услугу за раз..
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 09:18

  omb написав:Научите пользоваться приложением... как по одному адресу оплатить несколько услуг за один заход? Приложение дает оплатить только одну услугу за раз..

Тут тільки так і працює.
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 11:23

Re: ПУМБ

  omb написав:Научите пользоваться приложением... как по одному адресу оплатить несколько услуг за один заход?
Может, в будущих версиях реализуют, если увидят массовые просьбы о пакетной оплате.
Intento
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 12:05

  Intento написав:
  omb написав:Научите пользоваться приложением... как по одному адресу оплатить несколько услуг за один заход?
Может, в будущих версиях реализуют, если увидят массовые просьбы о пакетной оплате.

Добрый день! Хотим обратить внимание, что Вы всегда можете оставить свои пожелания нашим разработчикам на электронную почту info@fuib.com, обязательно рассмотрим данное предложение.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 13:08

PUMB а сигнала в этой ветке мало? ну ок, напишу :)
omb
 
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