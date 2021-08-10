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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3375337633773378 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 845 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 93 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 125 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 234 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 197 Всього голосів : 845 Додано: Сер 11 сер, 2021 08:36 mikos як тут писали обізнані люди, в українськи банках-емітентах усе проходить через долар - і МК, і Віза.

Найпростіший і безболісний варіант для онлайн-покупки - платити валютною карткою, залежно від валюти магазину.

Для подорожей - єврозона - валютна євро-карта.

Через термінали у країнах з екзовалютою - платити гривневою, де відсутня подвійна конвертація (моно напр. чи Скунс). Так платив в Єгипті і Туреччині - курс кращий, аніж у місцевих обмінках. У країназ Карибського басейну і ПСА - ніби віза доларова без %.

Ганятись за КБ і прораховувати % за можливу конвертацію - таке собі задоволення, якщо мова не про тисячі уо, сплачені на закордонних ПОСах.

Усе написане - з дірявої пам"яті. Практиків прошу підкорегувати як тут писали обізнані люди, в українськи банках-емітентах усе проходить через долар - і МК, і Віза.Найпростіший і безболісний варіант для онлайн-покупки - платити валютною карткою, залежно від валюти магазину.Для подорожей - єврозона - валютна євро-карта.Через термінали у країнах з екзовалютою - платити гривневою, де відсутня подвійна конвертація (моно напр. чи Скунс). Так платив в Єгипті і Туреччині - курс кращий, аніж у місцевих обмінках. У країназ Карибського басейну і ПСА - ніби віза доларова без %.Ганятись за КБ і прораховувати % за можливу конвертацію - таке собі задоволення, якщо мова не про тисячі уо, сплачені на закордонних ПОСах.Усе написане - з дірявої пам"яті. Практиків прошу підкорегувати stas_rst

Повідомлень: 1687 З нами з: 27.02.19 Подякував: 666 раз. Подякували: 344 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 сер, 2021 08:54 Me-Sir написав: PUMB написав: Me-Sir написав: День добрый!

Расскажу про свои мытарства оплаты коммуналки

Оплачиваю в мобильном приложении ПУМБ по адресу. В итоге месяц назад Киевэнерго присылает уведомление про задолженность. Начинаю разбираться оказывается что с мая платежи на лицевой счет Киевэнерго не зачисляются. Информирую Киевэнерго, ГЕРЦ. Пумб каждого по очереди, пересылаю им ответы друг и друга и ...

Основной посыл:

Киевэнерго "ПУМБ нам не платит, от них денег на Ваш счет нет (по факту в платежках получателем ГЕРЦ)

ПУМБ "деньги ушли платежки скачайте сами"

ГЕРЦ "мы заплатили, идите нахер", вообще без подтверждений

Пытаюсь выяснить где деньги уже месяц, конкретно по ПУМБу несколько раз обращался, (последнее обращение 1101595102) - полный игнор. Обещают что свяжется специалист и ... не перезванивают. Пытаюсь объяснить что я заложник ситуации, это же Ваше приложение я ничего не менял, платил по своему адресу и не просил включать посредника ГЕРЦ а денег нет, помогите - ИГНОР!!!

Везде отписки "Благодарим за обращение и бла-бла ..."

Даже не знаю что делать



П.С. По этому ГЕРЦу (г.Одесса) звонил, писал без толку, я им "никто". Ответ мы деньги перечислили и все ... Ни платежки не предоставляют, ничего День добрый!Расскажу про свои мытарства оплаты коммуналкиОплачиваю в мобильном приложении ПУМБ по адресу. В итоге месяц назад Киевэнерго присылает уведомление про задолженность. Начинаю разбираться оказывается что с мая платежи на лицевой счет Киевэнерго не зачисляются. Информирую Киевэнерго, ГЕРЦ. Пумб каждого по очереди, пересылаю им ответы друг и друга и ...Основной посыл:Киевэнерго "ПУМБ нам не платит, от них денег на Ваш счет нет (по факту в платежках получателем ГЕРЦ)ПУМБ "деньги ушли платежки скачайте сами"ГЕРЦ "мы заплатили, идите нахер", вообще без подтвержденийПытаюсь выяснить где деньги уже месяц, конкретно по ПУМБу несколько раз обращался, (последнее обращение 1101595102) - полный игнор. Обещают что свяжется специалист и ... не перезванивают. Пытаюсь объяснить что я заложник ситуации, это же Ваше приложение я ничего не менял, платил по своему адресу и не просил включать посредника ГЕРЦ а денег нет, помогите - ИГНОР!!!Везде отписки "Благодарим за обращение и бла-бла ..."Даже не знаю что делатьП.С. По этому ГЕРЦу (г.Одесса) звонил, писал без толку, я им "никто". Ответ мы деньги перечислили и все ... Ни платежки не предоставляют, ничего



Добрый день! Благодарим, что сообщили о сложившейся проблеме. Будем рады помочь Вам и разобраться детальнее в данной ситуации. Отправьте нам, пожалуйста, в личных сообщениях номер ЕГРПОУ и полное название поставщика, канал связи и приблизительные даты обращения в ПУМБ, а также ФИО и номер телефона для обратной связи. Мы обязательно все проверим и во всем разберемся. Добрый день! Благодарим, что сообщили о сложившейся проблеме. Будем рады помочь Вам и разобраться детальнее в данной ситуации. Отправьте нам, пожалуйста, в личных сообщениях номер ЕГРПОУ и полное название поставщика, канал связи и приблизительные даты обращения в ПУМБ, а также ФИО и номер телефона для обратной связи. Мы обязательно все проверим и во всем разберемся.



Класс "я це люблю" ))

Чеканный слог и сплошные штампы,

ПУМБ вы внедрили искусственный интеллект???

Я Вам номер регистрации своей жалобы указал, ну будьте хоть немного живее. Поработайте хоть немножко, я все в обращениях указывал, и свою ФИО и даты оплаты у вас видно и суммы и подробно описывал и сбрасывал из "ясно" выписку по своему личному кабинету. Ну чего вам не хватает еще что бы разобраться??? Анализа крови ))) Класс "я це люблю"))Чеканный слог и сплошные штампы,ПУМБ вы внедрили искусственный интеллект???Я Вам номер регистрации своей жалобы указал, ну будьте хоть немного живее. Поработайте хоть немножко, я все в обращениях указывал, и свою ФИО и даты оплаты у вас видно и суммы и подробно описывал и сбрасывал из "ясно" выписку по своему личному кабинету. Ну чего вам не хватает еще что бы разобраться??? Анализа крови )))

Добрый день! Мы получили Ваше обращение в личных сообщениях 11.08.2021 г и предоставили Вам ответ в личных сообщениях. Проверьте личные сообщения, пожалуйста. Добрый день! Мы получили Ваше обращение в личных сообщениях 11.08.2021 г и предоставили Вам ответ в личных сообщениях. Проверьте личные сообщения, пожалуйста. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2568 З нами з: 19.07.11 Подякував: 793 раз. Подякували: 160 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 сер, 2021 08:56 stas_rst написав: mikos як тут писали обізнані люди, в українськи банках-емітентах усе проходить через долар - і МК, і Віза.

Найпростіший і безболісний варіант для онлайн-покупки - платити валютною карткою, залежно від валюти магазину.

Для подорожей - єврозона - валютна євро-карта.

Через термінали у країнах з екзовалютою - платити гривневою, де відсутня подвійна конвертація (моно напр. чи Скунс). Так платив в Єгипті і Туреччині - курс кращий, аніж у місцевих обмінках. У країназ Карибського басейну і ПСА - ніби віза доларова без %.

Ганятись за КБ і прораховувати % за можливу конвертацію - таке собі задоволення, якщо мова не про тисячі уо, сплачені на закордонних ПОСах.

Усе написане - з дірявої пам"яті. Практиків прошу підкорегувати як тут писали обізнані люди, в українськи банках-емітентах усе проходить через долар - і МК, і Віза.Найпростіший і безболісний варіант для онлайн-покупки - платити валютною карткою, залежно від валюти магазину.Для подорожей - єврозона - валютна євро-карта.Через термінали у країнах з екзовалютою - платити гривневою, де відсутня подвійна конвертація (моно напр. чи Скунс). Так платив в Єгипті і Туреччині - курс кращий, аніж у місцевих обмінках. У країназ Карибського басейну і ПСА - ніби віза доларова без %.Ганятись за КБ і прораховувати % за можливу конвертацію - таке собі задоволення, якщо мова не про тисячі уо, сплачені на закордонних ПОСах.Усе написане - з дірявої пам"яті. Практиків прошу підкорегувати



Все что вы написали имеет смысл особенно если у вас нет кешбека по карте, если же есть (хотя бы 2%) то кешбек вполне может перекрыть потери на конвертации, и сильно задумываться о конвертации не приходиться.

Но в данном случае речь идет о ноухау ПУМба когда они конвертируют евро через доллар в гривну, и как формируется конечный курс списания в поддержке никто ответить не может. В большинстве банков есть просто коммерческий (карточный) курс евро, и там процесс списания проходит прозрачно. Все что вы написали имеет смысл особенно если у вас нет кешбека по карте, если же есть (хотя бы 2%) то кешбек вполне может перекрыть потери на конвертации, и сильно задумываться о конвертации не приходиться.Но в данном случае речь идет о ноухау ПУМба когда они конвертируют евро через доллар в гривну, и как формируется конечный курс списания в поддержке никто ответить не может. В большинстве банков есть просто коммерческий (карточный) курс евро, и там процесс списания проходит прозрачно. antey718 Повідомлень: 625 З нами з: 03.08.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 98 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 сер, 2021 09:10 antey718 написав: PUMB написав: С радостью хотим внести уточнения по данному вопросу. Если счет открыт в гривне, но при этом сумма покупки выставлена к оплате в евро, конвертация будет происходить через доллар по курсу МПС на момент фактического осуществления операции. Конвертация по коммерческий курс доллара на дату списания суммы с карты (списание может производиться в сроки до 3 банковских дней с момента совершения оплаты максимально). С радостью хотим внести уточнения по данному вопросу. Если счет открыт в гривне, но при этом сумма покупки выставлена к оплате в евро, конвертация будет происходить через доллар по курсу МПС на момент фактического осуществления операции.





Отлично, а теперь вопрос на засыпку - 09 августа у меня было списано несколько операций в евро по карте, горячая линия сообщила что списаны они по коммерческому курсу доллара 27.05 (что похоже на правду судя по сумме), хотя 09 августа коммерческий курс доллара был 26.95. Как вы это объясните? Отлично, а теперь вопрос на засыпку - 09 августа у меня было списано несколько операций в евро по карте, горячая линия сообщила что списаны они по коммерческому курсу доллара 27.05 (что похоже на правду судя по сумме), хотя 09 августа коммерческий курс доллара был 26.95. Как вы это объясните?



Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться детальнее, для этого нам нужно идентифицировать Ваши персональные данные. Отправьте нам, пожалуйста, Ваш ФИО, ИНН, приблизительные даты и время совершения транзакции, мы обязательно все проверим и предоставим ответ. Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться детальнее, для этого нам нужно идентифицировать Ваши персональные данные. Отправьте нам, пожалуйста, Ваш ФИО, ИНН, приблизительные даты и время совершения транзакции, мы обязательно все проверим и предоставим ответ. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2568 З нами з: 19.07.11 Подякував: 793 раз. Подякували: 160 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 сер, 2021 09:17 Научите пользоваться приложением... как по одному адресу оплатить несколько услуг за один заход? Приложение дает оплатить только одну услугу за раз.. omb Повідомлень: 3224 З нами з: 08.04.14 Подякував: 32 раз. Подякували: 243 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 сер, 2021 09:18 omb написав: Научите пользоваться приложением... как по одному адресу оплатить несколько услуг за один заход? Приложение дает оплатить только одну услугу за раз.. Научите пользоваться приложением... как по одному адресу оплатить несколько услуг за один заход? Приложение дает оплатить только одну услугу за раз..

Тут тільки так і працює. Тут тільки так і працює. kreuz

Повідомлень: 3183 З нами з: 10.12.07 Подякував: 165 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 сер, 2021 11:23 Re: ПУМБ omb написав: Научите пользоваться приложением... как по одному адресу оплатить несколько услуг за один заход? Научите пользоваться приложением... как по одному адресу оплатить несколько услуг за один заход? Может, в будущих версиях реализуют, если увидят массовые просьбы о пакетной оплате. Может, в будущих версиях реализуют, если увидят массовые просьбы о пакетной оплате. Intento Повідомлень: 171 З нами з: 06.06.16 Подякував: 28 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 сер, 2021 12:05 Intento написав: omb написав: Научите пользоваться приложением... как по одному адресу оплатить несколько услуг за один заход? Научите пользоваться приложением... как по одному адресу оплатить несколько услуг за один заход? Может, в будущих версиях реализуют, если увидят массовые просьбы о пакетной оплате. Может, в будущих версиях реализуют, если увидят массовые просьбы о пакетной оплате.

Добрый день! Хотим обратить внимание, что Вы всегда можете оставить свои пожелания нашим разработчикам на электронную почту Добрый день! Хотим обратить внимание, что Вы всегда можете оставить свои пожелания нашим разработчикам на электронную почту info@fuib.com , обязательно рассмотрим данное предложение. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2568 З нами з: 19.07.11 Подякував: 793 раз. Подякували: 160 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 сер, 2021 13:08 PUMB а сигнала в этой ветке мало? ну ок, напишу а сигнала в этой ветке мало? ну ок, напишу omb Повідомлень: 3224 З нами з: 08.04.14 Подякував: 32 раз. Подякували: 243 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3375337633773378 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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