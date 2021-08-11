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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 сер, 2021 19:59
wig написав:
Напишите, пожалуйста, какая будет схема конвертации, если валюта карты - USD, а оплата - в евро.
Посилання є на сторінці кожного карткового продукту банки: https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ ... 6379528525
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