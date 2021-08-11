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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3376337733783379

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 845
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
125
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
234
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 845
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:59

  wig написав:Напишите, пожалуйста, какая будет схема конвертации, если валюта карты - USD, а оплата - в евро.

Посилання є на сторінці кожного карткового продукту банки: https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ ... 6379528525
klug
 
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  #<1 ... 3376337733783379
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