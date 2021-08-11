Посилання є на сторінці кожного карткового продукту банки:
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 сер, 2021 19:59
Посилання є на сторінці кожного карткового продукту банки:
Додано: Чет 12 сер, 2021 13:17
Re: ПУМБ
ПУМба выплатила кэшбэк- ни одного сообщения о начислении, ни предварительной суммы. Но все четко. Респект.
Додано: Чет 12 сер, 2021 13:44
Re: ПУМБ
Мне пришло сообщение в вайбер сегодня.
На протяжении 1ч зачислилось на карту.
Додано: Чет 12 сер, 2021 14:06
Супруге утром сообщение в вайбер приходило, мне нет. Но кэшбека пока нет ни у нее ни у мну
Додано: Чет 12 сер, 2021 14:10
Re: ПУМБ
Прибіг хв. 20 тому
Додано: Чет 12 сер, 2021 14:40
Re: ПУМБ
мне сообщение в вайбер пришло , и начислили спустя пару часов
Додано: Чет 12 сер, 2021 15:45
Сначала утром в Вайбере было сообщение, а потом пуш, а потом и деньги, на кредитку.
Платил только комунальные, так что получается комунальный кешбек за июнь. Вполне прилично, можно поживиться.
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