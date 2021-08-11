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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3376337733783379

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 846
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
125
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
235
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 846
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:59

  wig написав:Напишите, пожалуйста, какая будет схема конвертации, если валюта карты - USD, а оплата - в евро.

Посилання є на сторінці кожного карткового продукту банки: https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ ... 6379528525
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:17

Re: ПУМБ

ПУМба выплатила кэшбэк- ни одного сообщения о начислении, ни предварительной суммы. Но все четко. Респект.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:44

Re: ПУМБ

Мне пришло сообщение в вайбер сегодня.
На протяжении 1ч зачислилось на карту.
Сергей69
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 14:06

Супруге утром сообщение в вайбер приходило, мне нет. Но кэшбека пока нет ни у нее ни у мну
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 14:10

Re: ПУМБ

Прибіг хв. 20 тому
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 14:40

Re: ПУМБ

мне сообщение в вайбер пришло , и начислили спустя пару часов
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:45

  lel написав:ПУМба выплатила кэшбэк- ни одного сообщения о начислении, ни предварительной суммы. Но все четко. Респект.


Сначала утром в Вайбере было сообщение, а потом пуш, а потом и деньги, на кредитку.
Платил только комунальные, так что получается комунальный кешбек за июнь. Вполне прилично, можно поживиться.
joik
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:04

PUMB В каких терминалах, кроме ПУМБ и ПРИВАТБАНКА реализовано пополнение карт ПУМБ без комисии?
Mr V
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:35

  Mr V написав:PUMB В каких терминалах, кроме ПУМБ и ПРИВАТБАНКА реализовано пополнение карт ПУМБ без комисии?


Добрый день! Хотим обратить внимание, что пополнение дебетовых и кредитных карт совершаться без комиссии через терминалы: Приват, IBOX, City24, Sistema, EasyPay. Кроме того, хотим напомнить, что пополнение карточного счета через другие сервисы может зачисляться до 3-х календарных дней.
PUMB
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Представник банку
 
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