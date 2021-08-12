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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3377337833793380 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 846 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 93 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 125 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 235 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 197 Всього голосів : 846 Додано: Чет 12 сер, 2021 20:59 Re: ПУМБ Mr V написав: Спасибо большое.

Срок зачисления от терминала до карты пора менять, скажем до 1 минуты, не так ли? Спасибо большое.Срок зачисления от терминала до карты пора менять, скажем до 1 минуты, не так ли?



Уже реализовано.

В П24 есть сервис пополнение карти ПУМБ, заходит мгновенно.

Уже все придумано(украдено) до нас. Уже реализовано.В П24 есть сервис пополнение карти ПУМБ, заходит мгновенно.Уже все придумано(украдено) до нас. Goodman

Повідомлень: 4648 З нами з: 23.11.14 Подякував: 706 раз. Подякували: 497 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 сер, 2021 21:01 Goodman написав: Mr V написав: Спасибо большое.

Срок зачисления от терминала до карты пора менять, скажем до 1 минуты, не так ли? Спасибо большое.Срок зачисления от терминала до карты пора менять, скажем до 1 минуты, не так ли?



Уже реализовано.

В П24 есть сервис пополнение карти ПУМБ, заходит мгновенно.

Уже все придумано(украдено) до нас. Уже реализовано.В П24 есть сервис пополнение карти ПУМБ, заходит мгновенно.Уже все придумано(украдено) до нас.

Для нас Для нас Мизантрóп

Повідомлень: 6064 З нами з: 03.12.14 Подякував: 1125 раз. Подякували: 1150 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 сер, 2021 22:42 Господа, а просветите, пожалуйста, как правильно воспользоваться тропинкой из "Привата" во "Все можу" в период акции.

Суть такая: есть "Все можу" с кредитным лимитом, выбранным по состоянию на сегодня под завязку, и даже не на депозит под проценты, хотя для данного вопроса это неважно. А что важно - что часть использованной суммы под акционными рассрочками. И тут вдруг возникла необходимость вывести через "тропинку" некоторую сумму денег из Привата. Эта сумма превышает весь кредитный лимит, и всё бы ничего, но пополнение ВсеМожу на эту сумму, соответственно, выведет её в плюс, и убьёт, таким образом, рассрочки, а этого бы не хотелось. Поэтому, видимо, переводить придётся по частям, только вот вопрос - как это сделать правильно, чтобы никто не пострадал? С первым траншем всё, вроде бы, не сложно - нужно просто погасить заявленный платёж льготного периода. Это точно безопасно, и не убьёт рассрочки. Дальше, допустим, я эти деньги перевожу дальше, поскольку в акции это бесплатно. А что потом? Ждать ли проводок по выводу, чтобы следующий "транш" точно ушёл на погашение, а не стал, невзначай, собственными средствами? Если ждать, то сколько? Как посчитать сумму следующего "транша"? Достаточно ли будет того, что общая задолженность не станет меньше текущей суммы рассрочек, или какой-то другой принцип тут?



Да, я знаю, что эти проблемы можно разом решить путём заказа виртуальной дебетки, и проброса через неё, но это не эстетично, и даже не очень практично: не хочу я оформлять дополнительные карты, которые будут использоваться раз в два года в лучшем случае, если только задачу без них не решить вообще никак. Много и так их, карт этих. M-Audio Повідомлень: 2332 З нами з: 23.03.11 Подякував: 420 раз. Подякували: 340 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:26 Goodman написав: Mr V написав: Спасибо большое.

Срок зачисления от терминала до карты пора менять, скажем до 1 минуты, не так ли? Спасибо большое.Срок зачисления от терминала до карты пора менять, скажем до 1 минуты, не так ли?



Уже реализовано.

В П24 есть сервис пополнение карти ПУМБ, заходит мгновенно.

Уже все придумано(украдено) до нас. Уже реализовано.В П24 есть сервис пополнение карти ПУМБ, заходит мгновенно.Уже все придумано(украдено) до нас.

П24 как то не очень похоже на терминал, куда суют бумажные купюры,



Нигде и ничего не реализовано. Почти мгновенное зачисление на вашу карту с приложений других банков еще не говорит о том, что ваш банк вам не будет впаривать разного рода комиссии или еще чего нибудь за те деньги, которые ваш банк как бы еще не получил, а вы ими уже пользуетесь.



Будет реализовано, когда НБУ или ВР поменяют эти допотопные 3 дня, установленные, наверное, еще тогда, когда деньги между банками перемещались исключительно в опечатанных мешках, на 1 минуту или меньше. П24 как то не очень похоже на терминал, куда суют бумажные купюры,Нигде и ничего не реализовано. Почти мгновенное зачисление на вашу карту с приложений других банков еще не говорит о том, что ваш банк вам не будет впаривать разного рода комиссии или еще чего нибудь за те деньги, которые ваш банк как бы еще не получил, а вы ими уже пользуетесь.Будет реализовано, когда НБУ или ВР поменяют эти допотопные 3 дня, установленные, наверное, еще тогда, когда деньги между банками перемещались исключительно в опечатанных мешках, на 1 минуту или меньше. Mr V Повідомлень: 35 З нами з: 15.07.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:42 Не болтайте ерундой. Норматив три дня появился как раз после того как НБУ запустил Сэп. И платежи стали ходить по Украине за 9 минут (1993 год). Но три дня надо ибо бывают разные ситуации чтобы не обьяснять Аленям каждый раз что не так с платежом когда отправитель указал не полные или ошибочные реквизиты. Но это все не имеет ничего общего с платежами по картам. Ибо там другой совсем механизм. И овердрафт возникает у всех банков. И у мони и у привата и у других. Просто ряд банков пошли по пути "не дразнить Аленей" не понимающих как работает система платежей и берут риски на себя. Но так поступают не все банки. И плата за теховер, если она предусмотрена документами банка - вполне законна и справедлива. В т.ч. потому что содержит просветительскую миссию для Аленей и "девочек Насть, покупающих помаду и снимающих нал". И ВРУ вряд ди сможет тут помочь поколению миллениалов (и последующим). И не вижу в этом ничего плохого. Попрлняйте карты правильно и не будет овера. Да для этого надо немножко узнать что и как работает, а потом включать каждый раз мозги. Но это вовсе не трудно. Даже для миллениалов. Просто надо попробовать хоть раз а не тупо совать бумажки в тумбу Flamingo 1

Повідомлень: 6734 З нами з: 20.03.15 Подякував: 108 раз. Подякували: 1827 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3377337833793380 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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