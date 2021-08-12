Додано: Чет 12 сер, 2021 22:42

Господа, а просветите, пожалуйста, как правильно воспользоваться тропинкой из "Привата" во "Все можу" в период акции.

Суть такая: есть "Все можу" с кредитным лимитом, выбранным по состоянию на сегодня под завязку, и даже не на депозит под проценты, хотя для данного вопроса это неважно. А что важно - что часть использованной суммы под акционными рассрочками. И тут вдруг возникла необходимость вывести через "тропинку" некоторую сумму денег из Привата. Эта сумма превышает весь кредитный лимит, и всё бы ничего, но пополнение ВсеМожу на эту сумму, соответственно, выведет её в плюс, и убьёт, таким образом, рассрочки, а этого бы не хотелось. Поэтому, видимо, переводить придётся по частям, только вот вопрос - как это сделать правильно, чтобы никто не пострадал? С первым траншем всё, вроде бы, не сложно - нужно просто погасить заявленный платёж льготного периода. Это точно безопасно, и не убьёт рассрочки. Дальше, допустим, я эти деньги перевожу дальше, поскольку в акции это бесплатно. А что потом? Ждать ли проводок по выводу, чтобы следующий "транш" точно ушёл на погашение, а не стал, невзначай, собственными средствами? Если ждать, то сколько? Как посчитать сумму следующего "транша"? Достаточно ли будет того, что общая задолженность не станет меньше текущей суммы рассрочек, или какой-то другой принцип тут?



Да, я знаю, что эти проблемы можно разом решить путём заказа виртуальной дебетки, и проброса через неё, но это не эстетично, и даже не очень практично: не хочу я оформлять дополнительные карты, которые будут использоваться раз в два года в лучшем случае, если только задачу без них не решить вообще никак. Много и так их, карт этих.