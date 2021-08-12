Уже реализовано.
В П24 есть сервис пополнение карти ПУМБ, заходит мгновенно.
Уже все придумано(украдено) до нас.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 20:59
Re: ПУМБ
Додано: Чет 12 сер, 2021 21:01
Додано: Чет 12 сер, 2021 22:42
Господа, а просветите, пожалуйста, как правильно воспользоваться тропинкой из "Привата" во "Все можу" в период акции.
Суть такая: есть "Все можу" с кредитным лимитом, выбранным по состоянию на сегодня под завязку, и даже не на депозит под проценты, хотя для данного вопроса это неважно. А что важно - что часть использованной суммы под акционными рассрочками. И тут вдруг возникла необходимость вывести через "тропинку" некоторую сумму денег из Привата. Эта сумма превышает весь кредитный лимит, и всё бы ничего, но пополнение ВсеМожу на эту сумму, соответственно, выведет её в плюс, и убьёт, таким образом, рассрочки, а этого бы не хотелось. Поэтому, видимо, переводить придётся по частям, только вот вопрос - как это сделать правильно, чтобы никто не пострадал? С первым траншем всё, вроде бы, не сложно - нужно просто погасить заявленный платёж льготного периода. Это точно безопасно, и не убьёт рассрочки. Дальше, допустим, я эти деньги перевожу дальше, поскольку в акции это бесплатно. А что потом? Ждать ли проводок по выводу, чтобы следующий "транш" точно ушёл на погашение, а не стал, невзначай, собственными средствами? Если ждать, то сколько? Как посчитать сумму следующего "транша"? Достаточно ли будет того, что общая задолженность не станет меньше текущей суммы рассрочек, или какой-то другой принцип тут?
Да, я знаю, что эти проблемы можно разом решить путём заказа виртуальной дебетки, и проброса через неё, но это не эстетично, и даже не очень практично: не хочу я оформлять дополнительные карты, которые будут использоваться раз в два года в лучшем случае, если только задачу без них не решить вообще никак. Много и так их, карт этих.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:26
П24 как то не очень похоже на терминал, куда суют бумажные купюры,
Нигде и ничего не реализовано. Почти мгновенное зачисление на вашу карту с приложений других банков еще не говорит о том, что ваш банк вам не будет впаривать разного рода комиссии или еще чего нибудь за те деньги, которые ваш банк как бы еще не получил, а вы ими уже пользуетесь.
Будет реализовано, когда НБУ или ВР поменяют эти допотопные 3 дня, установленные, наверное, еще тогда, когда деньги между банками перемещались исключительно в опечатанных мешках, на 1 минуту или меньше.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:42
Не болтайте ерундой. Норматив три дня появился как раз после того как НБУ запустил Сэп. И платежи стали ходить по Украине за 9 минут (1993 год). Но три дня надо ибо бывают разные ситуации чтобы не обьяснять Аленям каждый раз что не так с платежом когда отправитель указал не полные или ошибочные реквизиты. Но это все не имеет ничего общего с платежами по картам. Ибо там другой совсем механизм. И овердрафт возникает у всех банков. И у мони и у привата и у других. Просто ряд банков пошли по пути "не дразнить Аленей" не понимающих как работает система платежей и берут риски на себя. Но так поступают не все банки. И плата за теховер, если она предусмотрена документами банка - вполне законна и справедлива. В т.ч. потому что содержит просветительскую миссию для Аленей и "девочек Насть, покупающих помаду и снимающих нал". И ВРУ вряд ди сможет тут помочь поколению миллениалов (и последующим). И не вижу в этом ничего плохого. Попрлняйте карты правильно и не будет овера. Да для этого надо немножко узнать что и как работает, а потом включать каждый раз мозги. Но это вовсе не трудно. Даже для миллениалов. Просто надо попробовать хоть раз а не тупо совать бумажки в тумбу
Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:39
Re: ПУМБ
а где у Пумбы посмотреть повелась сумма по счёту или нет по кредитной карте?
З.Ы. имхо - думаю если заводить по тропинке, а дальше толкать - то всё должно сработать, а вот если тянуть то карта фактически может выйти в плюс
Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:14
Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:37
Человек не ищет лёгких путей. Он же написал, что знает об этом варианте, но не хочет открывать ещё одну карту. Хотя она есть не просит и в хозяйстве очень даже не помешает.
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