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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3377337833793380

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 846
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
125
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
235
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 846
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:59

Re: ПУМБ

  Mr V написав:Спасибо большое.
Срок зачисления от терминала до карты пора менять, скажем до 1 минуты, не так ли?


Уже реализовано.
В П24 есть сервис пополнение карти ПУМБ, заходит мгновенно.
Уже все придумано(украдено) до нас.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 21:01

  Goodman написав:
  Mr V написав:Спасибо большое.
Срок зачисления от терминала до карты пора менять, скажем до 1 минуты, не так ли?


Уже реализовано.
В П24 есть сервис пополнение карти ПУМБ, заходит мгновенно.
Уже все придумано(украдено) до нас.

Для нас
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 22:42

Господа, а просветите, пожалуйста, как правильно воспользоваться тропинкой из "Привата" во "Все можу" в период акции.
Суть такая: есть "Все можу" с кредитным лимитом, выбранным по состоянию на сегодня под завязку, и даже не на депозит под проценты, хотя для данного вопроса это неважно. А что важно - что часть использованной суммы под акционными рассрочками. И тут вдруг возникла необходимость вывести через "тропинку" некоторую сумму денег из Привата. Эта сумма превышает весь кредитный лимит, и всё бы ничего, но пополнение ВсеМожу на эту сумму, соответственно, выведет её в плюс, и убьёт, таким образом, рассрочки, а этого бы не хотелось. Поэтому, видимо, переводить придётся по частям, только вот вопрос - как это сделать правильно, чтобы никто не пострадал? С первым траншем всё, вроде бы, не сложно - нужно просто погасить заявленный платёж льготного периода. Это точно безопасно, и не убьёт рассрочки. Дальше, допустим, я эти деньги перевожу дальше, поскольку в акции это бесплатно. А что потом? Ждать ли проводок по выводу, чтобы следующий "транш" точно ушёл на погашение, а не стал, невзначай, собственными средствами? Если ждать, то сколько? Как посчитать сумму следующего "транша"? Достаточно ли будет того, что общая задолженность не станет меньше текущей суммы рассрочек, или какой-то другой принцип тут?

Да, я знаю, что эти проблемы можно разом решить путём заказа виртуальной дебетки, и проброса через неё, но это не эстетично, и даже не очень практично: не хочу я оформлять дополнительные карты, которые будут использоваться раз в два года в лучшем случае, если только задачу без них не решить вообще никак. Много и так их, карт этих.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:26

  Goodman написав:
  Mr V написав:Спасибо большое.
Срок зачисления от терминала до карты пора менять, скажем до 1 минуты, не так ли?


Уже реализовано.
В П24 есть сервис пополнение карти ПУМБ, заходит мгновенно.
Уже все придумано(украдено) до нас.

П24 как то не очень похоже на терминал, куда суют бумажные купюры,

Нигде и ничего не реализовано. Почти мгновенное зачисление на вашу карту с приложений других банков еще не говорит о том, что ваш банк вам не будет впаривать разного рода комиссии или еще чего нибудь за те деньги, которые ваш банк как бы еще не получил, а вы ими уже пользуетесь.

Будет реализовано, когда НБУ или ВР поменяют эти допотопные 3 дня, установленные, наверное, еще тогда, когда деньги между банками перемещались исключительно в опечатанных мешках, на 1 минуту или меньше.
Mr V
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:42

Не болтайте ерундой. Норматив три дня появился как раз после того как НБУ запустил Сэп. И платежи стали ходить по Украине за 9 минут (1993 год). Но три дня надо ибо бывают разные ситуации чтобы не обьяснять Аленям каждый раз что не так с платежом когда отправитель указал не полные или ошибочные реквизиты. Но это все не имеет ничего общего с платежами по картам. Ибо там другой совсем механизм. И овердрафт возникает у всех банков. И у мони и у привата и у других. Просто ряд банков пошли по пути "не дразнить Аленей" не понимающих как работает система платежей и берут риски на себя. Но так поступают не все банки. И плата за теховер, если она предусмотрена документами банка - вполне законна и справедлива. В т.ч. потому что содержит просветительскую миссию для Аленей и "девочек Насть, покупающих помаду и снимающих нал". И ВРУ вряд ди сможет тут помочь поколению миллениалов (и последующим). И не вижу в этом ничего плохого. Попрлняйте карты правильно и не будет овера. Да для этого надо немножко узнать что и как работает, а потом включать каждый раз мозги. Но это вовсе не трудно. Даже для миллениалов. Просто надо попробовать хоть раз а не тупо совать бумажки в тумбу :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:39

Re: ПУМБ

  M-Audio написав:Ждать ли проводок по выводу, чтобы следующий "транш" точно ушёл на погашение, а не стал, невзначай,


а где у Пумбы посмотреть повелась сумма по счёту или нет по кредитной карте?

З.Ы. имхо - думаю если заводить по тропинке, а дальше толкать - то всё должно сработать, а вот если тянуть то карта фактически может выйти в плюс
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:14

  M-Audio написав:И тут вдруг возникла необходимость вывести через "тропинку" некоторую сумму денег из Привата.

Відправляйте потяг на ВсеКарту.
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:37

  KVV написав:
  M-Audio написав:И тут вдруг возникла необходимость вывести через "тропинку" некоторую сумму денег из Привата.

Відправляйте потяг на ВсеКарту.

Человек не ищет лёгких путей. Он же написал, что знает об этом варианте, но не хочет открывать ещё одну карту. Хотя она есть не просит и в хозяйстве очень даже не помешает.
velvet
 
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