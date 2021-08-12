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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:42
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:44
Re: ПУМБ
Выбирать сначала надо
Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:08
Re: ПУМБ
Подскажите добрые люди. Не второпал в выписке по рассчрочке "Дата наступного платежу" - возле него нужно плясать, или это для информации? И гасить нужно не до указанного числа, а до 30?
Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:34
Было и без выбора в вайбере:
До 30 марта была акция - по подключенным кредиткам по ссылке одного "оператора энергетического рынка" пумб платил кэшбек 10 % от суммы коммынальных платежей без выбора категории в вайбере. Но эта акция уже давно канула в лету
Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:38
То для инф-и.
Очередной платеж по рассрочке в РД после опердня. приплюсовывается в ОМП и отдельно НЕ платится. Просто до сл. РД погасите или ОМП (как мин.) или всю задолженность в грейсе, она тоже правильно отображается.
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