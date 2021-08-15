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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:42
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:44
Re: ПУМБ
Выбирать сначала надо
Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:08
Re: ПУМБ
Подскажите добрые люди. Не второпал в выписке по рассчрочке "Дата наступного платежу" - возле него нужно плясать, или это для информации? И гасить нужно не до указанного числа, а до 30?
Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:34
Было и без выбора в вайбере:
До 30 марта была акция - по подключенным кредиткам по ссылке одного "оператора энергетического рынка" пумб платил кэшбек 10 % от суммы коммынальных платежей без выбора категории в вайбере. Но эта акция уже давно канула в лету
Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:38
То для инф-и.
Очередной платеж по рассрочке в РД после опердня. приплюсовывается в ОМП и отдельно НЕ платится. Просто до сл. РД погасите или ОМП (как мин.) или всю задолженность в грейсе, она тоже правильно отображается.
Додано: Пон 16 сер, 2021 12:27
Re: ПУМБ
Рассрочку при оплате через приложение за коммуналку свыше 1000 уже не дают? Есть положительный опыт? Чат утверждает, что только при оплате с вводом номера карты.
Додано: Пон 16 сер, 2021 13:03
lel из общения с представителем банка: рассрочка распространяется при оплате коммунальных услуг от 1000 грн через кредитную карту в случае произведения оплаты через сторонние сервисы.
Додано: Пон 16 сер, 2021 13:10
Додано: Пон 16 сер, 2021 13:15
Добрый день! Хотим обратить внимание, что данная акция по 30 августа 2021г., распространяется на безналичные оплаты по терминалу (такие, как покупка одежды, обуви, продукты и тд) и покупки в интернете совершенные с кредитной карту «ВсеМожу»/ «Соломандри». Рассрочка на коммунальные оплаты будет предлагаться только в случае, если они произведены через сервисы, не принадлежащие нашему банку.
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