RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3378337933803381

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 846
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
125
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
235
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 846
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:42

Re: ПУМБ

  Hennady написав:только когда была выбрана такая категория в вайбере?

отак
chipmunk
 
Повідомлень: 8734
З нами з: 15.04.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:44

Re: ПУМБ

Выбирать сначала надо
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6069
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1127 раз.
Подякували: 1151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:08

Re: ПУМБ

Подскажите добрые люди. Не второпал в выписке по рассчрочке "Дата наступного платежу" - возле него нужно плясать, или это для информации? И гасить нужно не до указанного числа, а до 30?
Прораб
 
Повідомлень: 136
З нами з: 02.03.19
Подякував: 182 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:34

  Hennady написав:Подскажите, пожалуйста.
Кешбек за ком. услуги при оплате в приложении всегда или только когда была выбрана такая категория в вайбере?
Было и без выбора в вайбере:
До 30 марта была акция - по подключенным кредиткам по ссылке одного "оператора энергетического рынка" пумб платил кэшбек 10 % от суммы коммынальных платежей без выбора категории в вайбере. Но эта акция уже давно канула в лету
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6743
З нами з: 20.03.15
Подякував: 108 раз.
Подякували: 1831 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 14:38

  Прораб написав:Подскажите добрые люди. Не второпал в выписке по рассчрочке "Дата наступного платежу" - возле него нужно плясать, или это для информации? И гасить нужно не до указанного числа, а до 30?

То для инф-и.
Очередной платеж по рассрочке в РД после опердня. приплюсовывается в ОМП и отдельно НЕ платится. Просто до сл. РД погасите или ОМП (как мин.) или всю задолженность в грейсе, она тоже правильно отображается.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 700
З нами з: 05.05.21
Подякував: 44 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 12:27

Re: ПУМБ

Рассрочку при оплате через приложение за коммуналку свыше 1000 уже не дают? Есть положительный опыт? Чат утверждает, что только при оплате с вводом номера карты. https://retail.pumb.ua/credit/splachuj-chastynamy
lel
 
Повідомлень: 2986
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1043 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 13:03

lel из общения с представителем банка: рассрочка распространяется при оплате коммунальных услуг от 1000 грн через кредитную карту в случае произведения оплаты через сторонние сервисы.
Citizen_D
 
Повідомлень: 48
З нами з: 14.03.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 13:10

  Citizen_D написав:lel из общения с представителем банка: рассрочка распространяется при оплате коммунальных услуг от 1000 грн через кредитную карту в случае произведения оплаты через сторонние сервисы.

+ Но тогда не будет кэшбэка. В следующем месяце оформим- когда прийдется весь КЛ гасить.
lel
 
Повідомлень: 2986
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1043 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 13:15

  lel написав:Рассрочку при оплате через приложение за коммуналку свыше 1000 уже не дают? Есть положительный опыт? Чат утверждает, что только при оплате с вводом номера карты. https://retail.pumb.ua/credit/splachuj-chastynamy

Добрый день! Хотим обратить внимание, что данная акция по 30 августа 2021г., распространяется на безналичные оплаты по терминалу (такие, как покупка одежды, обуви, продукты и тд) и покупки в интернете совершенные с кредитной карту «ВсеМожу»/ «Соломандри». Рассрочка на коммунальные оплаты будет предлагаться только в случае, если они произведены через сервисы, не принадлежащие нашему банку.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2570
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3378337933803381
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 1finanсier, Lost, MASolomko, ramaz і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.