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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 сер, 2021 16:43
_PORT_UA написав:
Добрый день. Подскажите лимит по Всекартав сутки для перевода на карту другого банка? И способы его увеличения?(колл-центр или посещение отделения)
Добрый день! Поднять суточный лимит по дебетовой карте "всеКАРТА" Вы можете через горячую линию, для этого позвоните на один из номеров: +38 044 290 7 290; +38 096 290 7 290; +38 050 290 7 290; +38 093 290 7 290. А также хотим отметить, что суточный лимит операций снятия наличных и лимит в торговых точках можно самостоятельно поднять в мобильном приложении ПУМБ online.
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PUMB
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Додано: Пон 16 сер, 2021 17:08
PUMB написав:
А также хотим отметить, что суточный лимит операций снятия наличных и лимит в торговых точках можно самостоятельно поднять в мобильном приложении ПУМБ online.
Ну если хотите, то отметьте.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 12:59
ПУМБ в обновлениях запилил кредитную тему на карточку Все понятно, доступно, но уж под большой процент, а так мобильное приложение допиливают...
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Додано: Вів 17 сер, 2021 19:12
PUMB
В акции по снятии наличных из Всеможу сказано что в льготный период попадают операции до 30.08.2021. Это означает что с 31.08.2021 на эти операции начнут капать проценты или льготный период для уже совершенных операций будет действовать до следующей платежной даты?
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antey718
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Додано: Вів 17 сер, 2021 19:32
antey718 написав:PUMB
В акции по снятии наличных из Всеможу сказано что в льготный период попадают операции до 30.08.2021. Это означает что с 31.08.2021 на эти операции начнут капать проценты или льготный период для уже совершенных операций будет действовать до следующей платежной даты?
Перечитайте ветку с... прошлой зимы.
Все обсосано многократно
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