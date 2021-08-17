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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 сер, 2021 16:43
_PORT_UA написав:
Добрый день. Подскажите лимит по Всекартав сутки для перевода на карту другого банка? И способы его увеличения?(колл-центр или посещение отделения)
Добрый день! Поднять суточный лимит по дебетовой карте "всеКАРТА" Вы можете через горячую линию, для этого позвоните на один из номеров: +38 044 290 7 290; +38 096 290 7 290; +38 050 290 7 290; +38 093 290 7 290. А также хотим отметить, что суточный лимит операций снятия наличных и лимит в торговых точках можно самостоятельно поднять в мобильном приложении ПУМБ online.
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PUMB
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Додано: Пон 16 сер, 2021 17:08
PUMB написав:
А также хотим отметить, что суточный лимит операций снятия наличных и лимит в торговых точках можно самостоятельно поднять в мобильном приложении ПУМБ online.
Ну если хотите, то отметьте.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 12:59
ПУМБ в обновлениях запилил кредитную тему на карточку Все понятно, доступно, но уж под большой процент, а так мобильное приложение допиливают...
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Додано: Вів 17 сер, 2021 19:12
PUMB
В акции по снятии наличных из Всеможу сказано что в льготный период попадают операции до 30.08.2021. Это означает что с 31.08.2021 на эти операции начнут капать проценты или льготный период для уже совершенных операций будет действовать до следующей платежной даты?
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Додано: Вів 17 сер, 2021 19:32
antey718 написав:PUMB
В акции по снятии наличных из Всеможу сказано что в льготный период попадают операции до 30.08.2021. Это означает что с 31.08.2021 на эти операции начнут капать проценты или льготный период для уже совершенных операций будет действовать до следующей платежной даты?
Перечитайте ветку с... прошлой зимы.
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Flamingo
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Додано: Вів 17 сер, 2021 20:46
Flamingo написав: antey718 написав:PUMB
В акции по снятии наличных из Всеможу сказано что в льготный период попадают операции до 30.08.2021. Это означает что с 31.08.2021 на эти операции начнут капать проценты или льготный период для уже совершенных операций будет действовать до следующей платежной даты?
Перечитайте ветку с... прошлой зимы.
Все обсосано многократно
Да вот не хотелось перечитывать ветку за полгода
, тем более что прошлая акция была построена несколько по-другому, там были разные периоды действия акции исходя из платежной даты.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 20:53
Возвратка билетов на поезд что-то сдлеает с рассрочкой на эту сумму? Как с этим дальше жить, кто в теме?
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Додано: Вів 17 сер, 2021 21:18
antey718 написав:PUMB
В акции по снятии наличных из Всеможу сказано что в льготный период попадают операции до 30.08.2021. Это означает что с 31.08.2021 на эти операции начнут капать проценты или льготный период для уже совершенных операций будет действовать до следующей платежной даты?
До 30.08 снятые/переведенные нужно погасить до 30.09 чтобы не попасть на %
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valya
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