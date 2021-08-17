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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3379338033813382

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 846
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
125
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
235
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 846
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 16:43

  _PORT_UA написав:Добрый день. Подскажите лимит по Всекартав сутки для перевода на карту другого банка? И способы его увеличения?(колл-центр или посещение отделения)

Добрый день! Поднять суточный лимит по дебетовой карте "всеКАРТА" Вы можете через горячую линию, для этого позвоните на один из номеров: +38 044 290 7 290; +38 096 290 7 290; +38 050 290 7 290; +38 093 290 7 290. А также хотим отметить, что суточный лимит операций снятия наличных и лимит в торговых точках можно самостоятельно поднять в мобильном приложении ПУМБ online.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 17:08

  PUMB написав:А также хотим отметить, что суточный лимит операций снятия наличных и лимит в торговых точках можно самостоятельно поднять в мобильном приложении ПУМБ online.

Ну если хотите, то отметьте.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 12:59

ПУМБ в обновлениях запилил кредитную тему на карточку Все понятно, доступно, но уж под большой процент, а так мобильное приложение допиливают...
joik
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 19:12

Акция Всеможу

PUMB
В акции по снятии наличных из Всеможу сказано что в льготный период попадают операции до 30.08.2021. Это означает что с 31.08.2021 на эти операции начнут капать проценты или льготный период для уже совершенных операций будет действовать до следующей платежной даты?
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 19:32

  antey718 написав:PUMB
В акции по снятии наличных из Всеможу сказано что в льготный период попадают операции до 30.08.2021. Это означает что с 31.08.2021 на эти операции начнут капать проценты или льготный период для уже совершенных операций будет действовать до следующей платежной даты?

Перечитайте ветку с... прошлой зимы.:) Все обсосано многократно ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 20:46

  Flamingo написав:
  antey718 написав:PUMB
В акции по снятии наличных из Всеможу сказано что в льготный период попадают операции до 30.08.2021. Это означает что с 31.08.2021 на эти операции начнут капать проценты или льготный период для уже совершенных операций будет действовать до следующей платежной даты?

Перечитайте ветку с... прошлой зимы.:) Все обсосано многократно ;)


Да вот не хотелось перечитывать ветку за полгода :) , тем более что прошлая акция была построена несколько по-другому, там были разные периоды действия акции исходя из платежной даты.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 20:53

Re: ПУМБ

Возвратка билетов на поезд что-то сдлеает с рассрочкой на эту сумму? Как с этим дальше жить, кто в теме?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 21:18

  antey718 написав:PUMB
В акции по снятии наличных из Всеможу сказано что в льготный период попадают операции до 30.08.2021. Это означает что с 31.08.2021 на эти операции начнут капать проценты или льготный период для уже совершенных операций будет действовать до следующей платежной даты?

До 30.08 снятые/переведенные нужно погасить до 30.09 чтобы не попасть на %
valya
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 08:35

  Прораб написав:Возвратка билетов на поезд что-то сдлеает с рассрочкой на эту сумму? Как с этим дальше жить, кто в теме?

Добрый день! Хотим обратить внимание, что после возврата средств Вы можете самостоятельно отключить рассрочку в веб-версии ПУМБ online, так как рассрочка на данную покупку останется. А также хотим отметить, что в случае, если покупка билетов была сделана не больше месяца назад, то банк после отключения рассрочки переведет эту операцию в категорию покупок со стандартным льготным периодом, что позволит Вам не переплачивать процент после отказа от оплаты частями.
PUMB
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  #<1 ... 3379338033813382
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