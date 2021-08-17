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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 сер, 2021 11:07
Прочитав предыдущие мытарства - перестал оплачивать электроэнергию через приложение Пумбы. Три клиента- зимой 6-8т.
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lel
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Додано: Сер 18 сер, 2021 11:09
lel написав:
Прочитав предыдущие мытарства - перестал оплачивать электроэнергию через приложение Пумбы. Три клиента- зимой 6-8т.
Сейчас уже и смысла нет, а зимой до 15% набегало.
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wig
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