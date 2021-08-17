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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3380338133823383 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 847 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 94 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 125 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 235 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 197 Всього голосів : 847 Додано: Сер 18 сер, 2021 11:07 Re: ПУМБ Прочитав предыдущие мытарства - перестал оплачивать электроэнергию через приложение Пумбы. Три клиента- зимой 6-8т. lel Повідомлень: 2987 З нами з: 10.12.13 Подякував: 1043 раз. Подякували: 337 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 сер, 2021 11:09 lel написав: Прочитав предыдущие мытарства - перестал оплачивать электроэнергию через приложение Пумбы. Три клиента- зимой 6-8т. Прочитав предыдущие мытарства - перестал оплачивать электроэнергию через приложение Пумбы. Три клиента- зимой 6-8т.

Сейчас уже и смысла нет, а зимой до 15% набегало. Сейчас уже и смысла нет, а зимой до 15% набегало. wig

Повідомлень: 4857 З нами з: 06.01.12 Подякував: 68 раз. Подякували: 315 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 сер, 2021 12:15 Me-Sir написав: Me-Sir написав: День добрый!

Расскажу про свои мытарства оплаты коммуналки

Оплачиваю в мобильном приложении ПУМБ по адресу. В итоге месяц назад Киевэнерго присылает уведомление про задолженность. Начинаю разбираться оказывается что с мая платежи на лицевой счет Киевэнерго не зачисляются. Информирую Киевэнерго, ГЕРЦ. Пумб каждого по очереди, пересылаю им ответы друг и друга и ...

Основной посыл:

Киевэнерго "ПУМБ нам не платит, от них денег на Ваш счет нет (по факту в платежках получателем ГЕРЦ)

ПУМБ "деньги ушли платежки скачайте сами"

ГЕРЦ "мы заплатили, идите нахер", вообще без подтверждений

Пытаюсь выяснить где деньги уже месяц, конкретно по ПУМБу несколько раз обращался, (последнее обращение 1101595102) - полный игнор. Обещают что свяжется специалист и ... не перезванивают. Пытаюсь объяснить что я заложник ситуации, это же Ваше приложение я ничего не менял, платил по своему адресу и не просил включать посредника ГЕРЦ а денег нет, помогите - ИГНОР!!!

Везде отписки "Благодарим за обращение и бла-бла ..."

Даже не знаю что делать



П.С. По этому ГЕРЦу (г.Одесса) звонил, писал без толку, я им "никто". Ответ мы деньги перечислили и все ... Ни платежки не предоставляют, ничего День добрый!Расскажу про свои мытарства оплаты коммуналкиОплачиваю в мобильном приложении ПУМБ по адресу. В итоге месяц назад Киевэнерго присылает уведомление про задолженность. Начинаю разбираться оказывается что с мая платежи на лицевой счет Киевэнерго не зачисляются. Информирую Киевэнерго, ГЕРЦ. Пумб каждого по очереди, пересылаю им ответы друг и друга и ...Основной посыл:Киевэнерго "ПУМБ нам не платит, от них денег на Ваш счет нет (по факту в платежках получателем ГЕРЦ)ПУМБ "деньги ушли платежки скачайте сами"ГЕРЦ "мы заплатили, идите нахер", вообще без подтвержденийПытаюсь выяснить где деньги уже месяц, конкретно по ПУМБу несколько раз обращался, (последнее обращение 1101595102) - полный игнор. Обещают что свяжется специалист и ... не перезванивают. Пытаюсь объяснить что я заложник ситуации, это же Ваше приложение я ничего не менял, платил по своему адресу и не просил включать посредника ГЕРЦ а денег нет, помогите - ИГНОР!!!Везде отписки "Благодарим за обращение и бла-бла ..."Даже не знаю что делатьП.С. По этому ГЕРЦу (г.Одесса) звонил, писал без толку, я им "никто". Ответ мы деньги перечислили и все ... Ни платежки не предоставляют, ничего



Добрый день! Итак сегодня со мной связались по телефону только что.

Вывод: "В связи с тем что у меня была предоплата по КП "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" Код ЄДРПОУ 35756919 поэтому туда ГЕРЦ и отправлял деньги. Мне рекомендовано обратится лично в это КК Соломенского района для урегулирования вопроса переплаты. Банк написал письмо в ГЕРЦ и после их ответа одну сумму из четырех мне восстановят на счет"

Я: почему одну? Пумб: запрос был на одну.

Я: четыре было платежки, я просил четыре суммы. Пумб: хорошо еще раз проверим.

Я: Вам не кажется что вообще то наличие предоплаты не является основанием что снова и снова ГЕРЦ платит за электроэнергию не туда. Пумб: Нам так сказал ГЕРЦ

Вот и все, круг замкнулся!!!

ВЫВОДЫ:

1. Банк Вы не слышите или не понимаете главного. Я через Ваше приложение указал адрес и осуществил платеж. ВСЕ!!! Причем тут ко мне ГЕРЦ, ШВАРЦ и т.д.

2. Мое расследование: ГЕРЦ по факту платил не туда начиная с мая месяца этого года, он за электроэнергию платил на КК Соломенского района а надо было на "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (подразделение ДЕТЕКа)

3. Очень грустно что ПУМБ не только не может навести порядок со своим подрядчиком (ГЕРЦ которого привлек без моего согласования), и которого использует для оплаты, но и принимает от него "оправдания" (ересь) которые потом и ретранслирует мне (платили туда потому что там была предоплата )



ИТОГ, я созвонился с КК Соломенского района, они видят эти оплаты, удивляются зачем им платят за электроэнергию и предлагают мне перезачесть эти платежи в счет коммунальных. Добрый день! Итак сегодня со мной связались по телефону только что.Вывод: "В связи с тем что у меня была предоплата по КП "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" Код ЄДРПОУ 35756919 поэтому туда ГЕРЦ и отправлял деньги. Мне рекомендовано обратится лично в это КК Соломенского района для урегулирования вопроса переплаты. Банк написал письмо в ГЕРЦ и после их ответа одну сумму из четырех мне восстановят на счет"Я: почему одну? Пумб: запрос был на одну.Я: четыре было платежки, я просил четыре суммы. Пумб: хорошо еще раз проверим.Я: Вам не кажется что вообще то наличие предоплаты не является основанием что снова и снова ГЕРЦ платит за электроэнергию не туда. Пумб: Нам так сказал ГЕРЦВот и все, круг замкнулся!!!ВЫВОДЫ:1. Банк Вы не слышите или не понимаете главного. Я через Ваше приложение указал адрес и осуществил платеж. ВСЕ!!! Причем тут ко мне ГЕРЦ, ШВАРЦ и т.д.2. Мое расследование: ГЕРЦ по факту платил не туда начиная с мая месяца этого года, он за электроэнергию платил на КК Соломенского района а надо было на "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (подразделение ДЕТЕКа)3. Очень грустно что ПУМБ не только не может навести порядок со своим подрядчиком (ГЕРЦ которого привлек без моего согласования), и которого использует для оплаты, но и принимает от него "оправдания" (ересь) которые потом и ретранслирует мне (платили туда потому что там была предоплатаИТОГ, я созвонился с КК Соломенского района, они видят эти оплаты, удивляются зачем им платят за электроэнергию и предлагают мне перезачесть эти платежи в счет коммунальных.

Добрый день! Полностью понимаем Ваше беспокойство, а также, приносим извинения за возможные недоразумения. Хотим обратить внимание, как уже отвечали Вам ранее в личных сообщениях, наши сотрудники проинформированы о данной проблеме и прилагают все усилия, чтобы рассмотреть ее со всех сторон и предоставить Вам исчерпывающий ответ. Так как вопрос не стандартный и причастны несколько сторон, нам необходимо еще несколько времени, чтобы качественно во всем разобраться. Мы непременно предоставим Вам ответ сразу же после завершения расследования. Добрый день! Полностью понимаем Ваше беспокойство, а также, приносим извинения за возможные недоразумения. Хотим обратить внимание, как уже отвечали Вам ранее в личных сообщениях, наши сотрудники проинформированы о данной проблеме и прилагают все усилия, чтобы рассмотреть ее со всех сторон и предоставить Вам исчерпывающий ответ. Так как вопрос не стандартный и причастны несколько сторон, нам необходимо еще несколько времени, чтобы качественно во всем разобраться. Мы непременно предоставим Вам ответ сразу же после завершения расследования. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2573 З нами з: 19.07.11 Подякував: 793 раз. Подякували: 160 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 3380338133823383 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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