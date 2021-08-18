Me-Sir написав: День добрый!

Расскажу про свои мытарства оплаты коммуналки

Оплачиваю в мобильном приложении ПУМБ по адресу. В итоге месяц назад Киевэнерго присылает уведомление про задолженность. Начинаю разбираться оказывается что с мая платежи на лицевой счет Киевэнерго не зачисляются. Информирую Киевэнерго, ГЕРЦ. Пумб каждого по очереди, пересылаю им ответы друг и друга и ...

Основной посыл:

Киевэнерго "ПУМБ нам не платит, от них денег на Ваш счет нет (по факту в платежках получателем ГЕРЦ)

ПУМБ "деньги ушли платежки скачайте сами"

ГЕРЦ "мы заплатили, идите нахер", вообще без подтверждений

Пытаюсь выяснить где деньги уже месяц, конкретно по ПУМБу несколько раз обращался, (последнее обращение 1101595102) - полный игнор. Обещают что свяжется специалист и ... не перезванивают. Пытаюсь объяснить что я заложник ситуации, это же Ваше приложение я ничего не менял, платил по своему адресу и не просил включать посредника ГЕРЦ а денег нет, помогите - ИГНОР!!!

Везде отписки "Благодарим за обращение и бла-бла ..."

Даже не знаю что делать



П.С. По этому ГЕРЦу (г.Одесса) звонил, писал без толку, я им "никто". Ответ мы деньги перечислили и все ... Ни платежки не предоставляют, ничего День добрый!Расскажу про свои мытарства оплаты коммуналкиОплачиваю в мобильном приложении ПУМБ по адресу. В итоге месяц назад Киевэнерго присылает уведомление про задолженность. Начинаю разбираться оказывается что с мая платежи на лицевой счет Киевэнерго не зачисляются. Информирую Киевэнерго, ГЕРЦ. Пумб каждого по очереди, пересылаю им ответы друг и друга и ...Основной посыл:Киевэнерго "ПУМБ нам не платит, от них денег на Ваш счет нет (по факту в платежках получателем ГЕРЦ)ПУМБ "деньги ушли платежки скачайте сами"ГЕРЦ "мы заплатили, идите нахер", вообще без подтвержденийПытаюсь выяснить где деньги уже месяц, конкретно по ПУМБу несколько раз обращался, (последнее обращение 1101595102) - полный игнор. Обещают что свяжется специалист и ... не перезванивают. Пытаюсь объяснить что я заложник ситуации, это же Ваше приложение я ничего не менял, платил по своему адресу и не просил включать посредника ГЕРЦ а денег нет, помогите - ИГНОР!!!Везде отписки "Благодарим за обращение и бла-бла ..."Даже не знаю что делатьП.С. По этому ГЕРЦу (г.Одесса) звонил, писал без толку, я им "никто". Ответ мы деньги перечислили и все ... Ни платежки не предоставляют, ничего

Добрый день! Итак сегодня со мной связались по телефону только что.Вывод: "В связи с тем что у меня была предоплата по КП "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" Код ЄДРПОУ 35756919 поэтому туда ГЕРЦ и отправлял деньги. Мне рекомендовано обратится лично в это КК Соломенского района для урегулирования вопроса переплаты. Банк написал письмо в ГЕРЦ и после их ответа одну сумму из четырех мне восстановят на счет"Я: почему одну? Пумб: запрос был на одну.Я: четыре было платежки, я просил четыре суммы. Пумб: хорошо еще раз проверим.Я: Вам не кажется что вообще то наличие предоплаты не является основанием что снова и снова ГЕРЦ платит за электроэнергию не туда. Пумб: Нам так сказал ГЕРЦВот и все, круг замкнулся!!!ВЫВОДЫ:1. Банк Вы не слышите или не понимаете главного. Я через Ваше приложение указал адрес и осуществил платеж. ВСЕ!!! Причем тут ко мне ГЕРЦ, ШВАРЦ и т.д.2. Мое расследование: ГЕРЦ по факту платил не туда начиная с мая месяца этого года, он за электроэнергию платил на КК Соломенского района а надо было на "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (подразделение ДЕТЕКа)3. Очень грустно что ПУМБ не только не может навести порядок со своим подрядчиком (ГЕРЦ которого привлек без моего согласования), и которого использует для оплаты, но и принимает от него "оправдания" (ересь) которые потом и ретранслирует мне (платили туда потому что там была предоплатаИТОГ, я созвонился с КК Соломенского района, они видят эти оплаты, удивляются зачем им платят за электроэнергию и предлагают мне перезачесть эти платежи в счет коммунальных.