|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 сер, 2021 11:07
Прочитав предыдущие мытарства - перестал оплачивать электроэнергию через приложение Пумбы. Три клиента- зимой 6-8т.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 2989
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1043 раз.
- Подякували: 337 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 сер, 2021 11:09
lel написав:
Прочитав предыдущие мытарства - перестал оплачивать электроэнергию через приложение Пумбы. Три клиента- зимой 6-8т.
Сейчас уже и смысла нет, а зимой до 15% набегало.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 4857
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 315 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 сер, 2021 12:15
Me-Sir написав: Me-Sir написав:
День добрый!
Расскажу про свои мытарства оплаты коммуналки
Оплачиваю в мобильном приложении ПУМБ по адресу. В итоге месяц назад Киевэнерго присылает уведомление про задолженность. Начинаю разбираться оказывается что с мая платежи на лицевой счет Киевэнерго не зачисляются. Информирую Киевэнерго, ГЕРЦ. Пумб каждого по очереди, пересылаю им ответы друг и друга и ...
Основной посыл:
Киевэнерго "ПУМБ нам не платит, от них денег на Ваш счет нет (по факту в платежках получателем ГЕРЦ)
ПУМБ "деньги ушли платежки скачайте сами"
ГЕРЦ "мы заплатили, идите нахер", вообще без подтверждений
Пытаюсь выяснить где деньги уже месяц, конкретно по ПУМБу несколько раз обращался, (последнее обращение 1101595102) - полный игнор. Обещают что свяжется специалист и ... не перезванивают. Пытаюсь объяснить что я заложник ситуации, это же Ваше приложение я ничего не менял, платил по своему адресу и не просил включать посредника ГЕРЦ а денег нет, помогите - ИГНОР!!!
Везде отписки "Благодарим за обращение и бла-бла ..."
Даже не знаю что делать
П.С. По этому ГЕРЦу (г.Одесса) звонил, писал без толку, я им "никто". Ответ мы деньги перечислили и все ... Ни платежки не предоставляют, ничего
Добрый день! Итак сегодня со мной связались по телефону только что.
Вывод: "В связи с тем что у меня была предоплата по КП "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" Код ЄДРПОУ 35756919 поэтому туда ГЕРЦ и отправлял деньги. Мне рекомендовано обратится лично в это КК Соломенского района для урегулирования вопроса переплаты. Банк написал письмо в ГЕРЦ и после их ответа одну сумму из четырех мне восстановят на счет"
Я: почему одну? Пумб: запрос был на одну.
Я: четыре было платежки, я просил четыре суммы. Пумб: хорошо еще раз проверим.
Я: Вам не кажется что вообще то наличие предоплаты не является основанием что снова и снова ГЕРЦ платит за электроэнергию не туда. Пумб: Нам так сказал ГЕРЦ
Вот и все, круг замкнулся!!!
ВЫВОДЫ:
1. Банк Вы не слышите или не понимаете главного. Я через Ваше приложение указал адрес и осуществил платеж. ВСЕ!!! Причем тут ко мне ГЕРЦ, ШВАРЦ и т.д.
2. Мое расследование: ГЕРЦ по факту платил не туда начиная с мая месяца этого года, он за электроэнергию платил на КК Соломенского района а надо было на "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (подразделение ДЕТЕКа)
3. Очень грустно что ПУМБ не только не может навести порядок со своим подрядчиком (ГЕРЦ которого привлек без моего согласования), и которого использует для оплаты, но и принимает от него "оправдания" (ересь) которые потом и ретранслирует мне (платили туда потому что там была предоплата
)
ИТОГ, я созвонился с КК Соломенского района, они видят эти оплаты, удивляются зачем им платят за электроэнергию и предлагают мне перезачесть эти платежи в счет коммунальных.
Добрый день! Полностью понимаем Ваше беспокойство, а также, приносим извинения за возможные недоразумения. Хотим обратить внимание, как уже отвечали Вам ранее в личных сообщениях, наши сотрудники проинформированы о данной проблеме и прилагают все усилия, чтобы рассмотреть ее со всех сторон и предоставить Вам исчерпывающий ответ. Так как вопрос не стандартный и причастны несколько сторон, нам необходимо еще несколько времени, чтобы качественно во всем разобраться. Мы непременно предоставим Вам ответ сразу же после завершения расследования.
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2574
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 18 сер, 2021 15:46
Ещё долили 1000грн к КЛ для ровного счета. Пока не могу вывести- недостаточно средств. Но вижу.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 2989
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1043 раз.
- Подякували: 337 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 сер, 2021 16:18
lel
Теж трішки долили, вдалося відразу відправити ПУМБою
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7147
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 265 раз.
- Подякували: 1205 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 18 сер, 2021 16:22
cohan написав: V2 написав:PUMB
Повторно надіслав 2 листа на info@fuib.com
Contra spem spero!
- яка розумна людина?
- ну то й що? воно йому допомогло?
(с)
Поки ні.
Шановна PUMB
!
Як думаєте, скільки ще будуть тролити банк за це?
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7147
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 265 раз.
- Подякували: 1205 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 18 сер, 2021 16:48
V2 написав: cohan написав: V2 написав:PUMB
Повторно надіслав 2 листа на info@fuib.com
Contra spem spero!
- яка розумна людина?
- ну то й що? воно йому допомогло?
(с)
Поки ні.
Шановна PUMB
!
Як думаєте, скільки ще будуть тролити банк за це?
Вітаємо! Будемо раді допомогти Вам та перевірити статус заявки. Відправте нам, будь ласка, в особисті повідомлення, приблизну дату та час відправлення листа, а також, номер ЄДРПОУ і повну назву постачальника. Обов'язково перевіримо та надамо Вам зворотний зв'язок.
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2574
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 18 сер, 2021 17:51
V2 написав:
Як думаєте, скільки ще будуть тролити банк за це?
Вони ж відверто тролять клієнтів у відповідь. Готуйтеся принести унітаз та довідку з військкомату.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6015
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 261 раз.
- Подякували: 787 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J
, melkh
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|