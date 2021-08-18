RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3380338133823383

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 847
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
125
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
235
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 847
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:07

Re: ПУМБ

Прочитав предыдущие мытарства - перестал оплачивать электроэнергию через приложение Пумбы. Три клиента- зимой 6-8т.
lel
 
Повідомлень: 2989
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1043 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:09

  lel написав:Прочитав предыдущие мытарства - перестал оплачивать электроэнергию через приложение Пумбы. Три клиента- зимой 6-8т.

Сейчас уже и смысла нет, а зимой до 15% набегало.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4857
З нами з: 06.01.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:15

  Me-Sir написав:
  Me-Sir написав:День добрый!
Расскажу про свои мытарства оплаты коммуналки :(
Оплачиваю в мобильном приложении ПУМБ по адресу. В итоге месяц назад Киевэнерго присылает уведомление про задолженность. Начинаю разбираться оказывается что с мая платежи на лицевой счет Киевэнерго не зачисляются. Информирую Киевэнерго, ГЕРЦ. Пумб каждого по очереди, пересылаю им ответы друг и друга и ...
Основной посыл:
Киевэнерго "ПУМБ нам не платит, от них денег на Ваш счет нет (по факту в платежках получателем ГЕРЦ)
ПУМБ "деньги ушли платежки скачайте сами"
ГЕРЦ "мы заплатили, идите нахер", вообще без подтверждений :(
Пытаюсь выяснить где деньги уже месяц, конкретно по ПУМБу несколько раз обращался, (последнее обращение 1101595102) - полный игнор. Обещают что свяжется специалист и ... не перезванивают. Пытаюсь объяснить что я заложник ситуации, это же Ваше приложение я ничего не менял, платил по своему адресу и не просил включать посредника ГЕРЦ а денег нет, помогите - ИГНОР!!!
Везде отписки "Благодарим за обращение и бла-бла ..."
Даже не знаю что делать :(

П.С. По этому ГЕРЦу (г.Одесса) звонил, писал без толку, я им "никто". Ответ мы деньги перечислили и все ... Ни платежки не предоставляют, ничего


Добрый день! Итак сегодня со мной связались по телефону только что.
Вывод: "В связи с тем что у меня была предоплата по КП "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" Код ЄДРПОУ 35756919 поэтому туда ГЕРЦ и отправлял деньги. Мне рекомендовано обратится лично в это КК Соломенского района для урегулирования вопроса переплаты. Банк написал письмо в ГЕРЦ и после их ответа одну сумму из четырех мне восстановят на счет"
Я: почему одну? Пумб: запрос был на одну.
Я: четыре было платежки, я просил четыре суммы. Пумб: хорошо еще раз проверим.
Я: Вам не кажется что вообще то наличие предоплаты не является основанием что снова и снова ГЕРЦ платит за электроэнергию не туда. Пумб: Нам так сказал ГЕРЦ :(
Вот и все, круг замкнулся!!!
ВЫВОДЫ:
1. Банк Вы не слышите или не понимаете главного. Я через Ваше приложение указал адрес и осуществил платеж. ВСЕ!!! Причем тут ко мне ГЕРЦ, ШВАРЦ и т.д.
2. Мое расследование: ГЕРЦ по факту платил не туда начиная с мая месяца этого года, он за электроэнергию платил на КК Соломенского района а надо было на "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (подразделение ДЕТЕКа)
3. Очень грустно что ПУМБ не только не может навести порядок со своим подрядчиком (ГЕРЦ которого привлек без моего согласования), и которого использует для оплаты, но и принимает от него "оправдания" (ересь) которые потом и ретранслирует мне (платили туда потому что там была предоплата :( )

ИТОГ, я созвонился с КК Соломенского района, они видят эти оплаты, удивляются зачем им платят за электроэнергию и предлагают мне перезачесть эти платежи в счет коммунальных.

Добрый день! Полностью понимаем Ваше беспокойство, а также, приносим извинения за возможные недоразумения. Хотим обратить внимание, как уже отвечали Вам ранее в личных сообщениях, наши сотрудники проинформированы о данной проблеме и прилагают все усилия, чтобы рассмотреть ее со всех сторон и предоставить Вам исчерпывающий ответ. Так как вопрос не стандартный и причастны несколько сторон, нам необходимо еще несколько времени, чтобы качественно во всем разобраться. Мы непременно предоставим Вам ответ сразу же после завершения расследования.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2574
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 15:46

Re: ПУМБ

Ещё долили 1000грн к КЛ для ровного счета. Пока не могу вывести- недостаточно средств. Но вижу.
lel
 
Повідомлень: 2989
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1043 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 16:18

lel
Теж трішки долили, вдалося відразу відправити ПУМБою
V2
4
 
Повідомлень: 7149
З нами з: 03.07.09
Подякував: 265 раз.
Подякували: 1206 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 16:22

  cohan написав:
  V2 написав:PUMB
Повторно надіслав 2 листа на info@fuib.com

Contra spem spero!


- яка розумна людина?
- ну то й що? воно йому допомогло? (с)


Поки ні.
Шановна PUMB!
Як думаєте, скільки ще будуть тролити банк за це? ;)
V2
4
 
Повідомлень: 7149
З нами з: 03.07.09
Подякував: 265 раз.
Подякували: 1206 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 16:48

  V2 написав:
  cohan написав:
  V2 написав:PUMB
Повторно надіслав 2 листа на info@fuib.com

Contra spem spero!


- яка розумна людина?
- ну то й що? воно йому допомогло? (с)


Поки ні.
Шановна PUMB!
Як думаєте, скільки ще будуть тролити банк за це? ;)

Вітаємо! Будемо раді допомогти Вам та перевірити статус заявки. Відправте нам, будь ласка, в особисті повідомлення, приблизну дату та час відправлення листа, а також, номер ЄДРПОУ і повну назву постачальника. Обов'язково перевіримо та надамо Вам зворотний зв'язок.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2574
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 17:51

  V2 написав:Як думаєте, скільки ще будуть тролити банк за це? ;)

Вони ж відверто тролять клієнтів у відповідь. Готуйтеся принести унітаз та довідку з військкомату.
klug
 
Повідомлень: 6016
З нами з: 18.08.14
Подякував: 262 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 21:43

Re: ПУМБ

  Me-Sir написав:ИТОГ, я созвонился с КК Соломенского района, они видят эти оплаты, удивляются зачем им платят за электроэнергию и предлагают мне перезачесть эти платежи в счет коммунальных.


у нас такое било по газу. когда рухнул местний провайдер газа. и била переплата за спожитий газ.
било 2 варианта - либо все перекинут на транспортировку. либо перечислят на счет, которий нужно пойти и открить в банке ( либо принести реквизити с банка на бланке) .
Можете настоять на втором варианте собитий - открить счеть и сделать возврат.
Перекинуть на другую организацию они не могут.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4656
З нами з: 23.11.14
Подякував: 709 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3380338133823383
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Intento і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33829)
18.08.2021 22:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.