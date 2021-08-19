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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3381338233833384

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 847
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
125
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
235
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 847
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:11

Re: ПУМБ

Ув. PUMB, писал вам ранее чтобы «Добавить компанию» всеми предложенными вами каналам связи (электронный адрес, и в личные сообщения, и на страничке Facebook), отправлял фото квитанций, и что?!?. Прошло больше месяца после последнего обращения. История тянется еще с февраля-марта, вам не стыдно за такой сервис и оперативность?!? :shock:
Ваше "Мы будем рады помочь Вам в регистрации новой компании" звучит как издевательство. :evil:
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:30

  Lost написав:Ув. PUMB, писал вам ранее чтобы «Добавить компанию» всеми предложенными вами каналам связи (электронный адрес, и в личные сообщения, и на страничке Facebook), отправлял фото квитанций, и что?!?. Прошло больше месяца после последнего обращения. История тянется еще с февраля-марта, вам не стыдно за такой сервис и оперативность?!? :shock:
Ваше "Мы будем рады помочь Вам в регистрации новой компании" звучит как издевательство. :evil:

Запаситесь терпением. Тут все делается не быстро. Но таки делается. Я тоже в январе начинал и в августе таки сделали. Сделают и ва... Если смогут... Не быстро ;).
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:44

  Lost написав:Ув. PUMB, писал вам ранее чтобы «Добавить компанию» всеми предложенными вами каналам связи (электронный адрес, и в личные сообщения, и на страничке Facebook), отправлял фото квитанций, и что?!?. Прошло больше месяца после последнего обращения. История тянется еще с февраля-марта, вам не стыдно за такой сервис и оперативность?!? :shock:
Ваше "Мы будем рады помочь Вам в регистрации новой компании" звучит как издевательство. :evil:

Добрый день! Ответили Вам на подобное Ваше обращение в других каналах связи. Желаем сообщить, что шаблон для коммунального поставщика ОСББ "Автозаводська-48" успешно активирован и уже функционирует. Шаблон для ОСББ "Південь-1" находится на финальной стадии разработки. Обязательно предоставим Вам обратную связь об успешном добавлении данного шаблона.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:50

  PUMB написав:Шаблон для ОСББ "Південь-1" находится на финальной стадии разработки

Слово то какое громкое - "разработка".
Добавить в базу запись на 5-10 полей - разработка ещё та, нужны месяцы упорной работы )
mustbe
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