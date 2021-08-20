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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:11
Ув. PUMB
, писал вам ранее чтобы «Добавить компанию» всеми предложенными вами каналам связи (электронный адрес, и в личные сообщения, и на страничке Facebook), отправлял фото квитанций, и что?!?. Прошло больше месяца после последнего обращения. История тянется еще с февраля-марта, вам не стыдно за такой сервис и оперативность?!?
Ваше "Мы будем рады помочь Вам в регистрации новой компании" звучит как издевательство.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:30
Lost написав:
Ув. PUMB
, писал вам ранее чтобы «Добавить компанию» всеми предложенными вами каналам связи (электронный адрес, и в личные сообщения, и на страничке Facebook), отправлял фото квитанций, и что?!?. Прошло больше месяца после последнего обращения. История тянется еще с февраля-марта, вам не стыдно за такой сервис и оперативность?!?
Ваше "Мы будем рады помочь Вам в регистрации новой компании" звучит как издевательство.
Запаситесь терпением. Тут все делается не быстро. Но таки делается. Я тоже в январе начинал и в августе таки сделали. Сделают и ва... Если смогут... Не быстро
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:44
Lost написав:
Ув. PUMB
, писал вам ранее чтобы «Добавить компанию» всеми предложенными вами каналам связи (электронный адрес, и в личные сообщения, и на страничке Facebook), отправлял фото квитанций, и что?!?. Прошло больше месяца после последнего обращения. История тянется еще с февраля-марта, вам не стыдно за такой сервис и оперативность?!?
Ваше "Мы будем рады помочь Вам в регистрации новой компании" звучит как издевательство.
Добрый день! Ответили Вам на подобное Ваше обращение в других каналах связи. Желаем сообщить, что шаблон для коммунального поставщика ОСББ "Автозаводська-48" успешно активирован и уже функционирует. Шаблон для ОСББ "Південь-1" находится на финальной стадии разработки. Обязательно предоставим Вам обратную связь об успешном добавлении данного шаблона.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:50
PUMB написав:
Шаблон для ОСББ "Південь-1" находится на финальной стадии разработки
Слово то какое громкое - "разработка".
Добавить в базу запись на 5-10 полей - разработка ещё та, нужны месяцы упорной работы )
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:26
mustbe написав: PUMB написав:
Шаблон для ОСББ "Південь-1" находится на финальной стадии разработки
Слово то какое громкое - "разработка".
Добавить в базу запись на 5-10 полей - разработка ещё та, нужны месяцы упорной работы )
Зато Рінату який звіт на стіл лягає - здійснили розробку шаблону одного ОСББ, шаблон по другому ОСББ на фінальній стадії розробки!
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:24
V2 написав: mustbe написав: PUMB написав:
Шаблон для ОСББ "Південь-1" находится на финальной стадии разработки
Слово то какое громкое - "разработка".
Добавить в базу запись на 5-10 полей - разработка ещё та, нужны месяцы упорной работы )
Зато Рінату який звіт на стіл лягає - здійснили розробку шаблону одного ОСББ, шаблон по другому ОСББ на фінальній стадії розробки!
Бо звіт піврічний. Функціонал другого шаблону буде розроблено у річному. Нехай Ренат готує премії та підвищення для ключових розробників.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 18:42
Расскажу и я свой реальный кейс: отослал ОФПреду скрины ошибки, которая вылазила уже почти год (на разных телефонах). Разбирались, через два дня рапортуют: Вы неправильно вводите показания счётчиков. Перепробовал все возможные варианты - болт; пишу в ответ - а сколько порядков цифр должно быть? Ответ Офпреда: уже всё исправили - работает (за показания уже тишина). Пробую на двух разных телефонах - опять болт. Пишу - не работает. В ответ получаю: у нас всё работает - гуляй лесом
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Итог: плюнул, и заплатил через Приват24 (хотя ждал целую неделю). Клиентоориентированость зашкаливает. Ну-ну...
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 22:49
mustbe написав:
Слово то какое громкое - "разработка".
Добавить в базу запись на 5-10 полей - разработка ещё та, нужны месяцы упорной работы )
Мне моего провайдера по газу более 2 месяцев добавляли.
Там не только поля ввести, там еще переговори с поставщиком , договор. согласовать комиссии. Вагон работи + вагон планирования внутри , там сидит парень и ходит на работу и ему фиолетово, что всем срочно, всем навчера. От звонка до звонка и голова потом не болит.
PS Там они нехило друг другу руки викручивают , в єтих договрах и комисиях.
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Goodman
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