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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3382338333843385

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 847
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
125
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
235
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 847
Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 19:11

Вот я ступил, перевел на всеможу вместо дебетки. Хорошо, что пока ещё акция, и можно перевести. Вопрос: как правильно в рамках акции перевести теперь со "всеможу" на "всекарту", без комиссии, естественно? Можно ли это сделать, не задействуя другие банки?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 19:17

  M-Audio написав:Вот я ступил, перевел на всеможу вместо дебетки. Хорошо, что пока ещё акция, и можно перевести. Вопрос: как правильно в рамках акции перевести теперь со "всеможу" на "всекарту", без комиссии, естественно? Можно ли это сделать, не задействуя другие банки?

Просто взять и перевести.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 19:57

Re: ПУМБ

  M-Audio написав:как правильно в рамках акции перевести теперь со "всеможу" на "всекарту", без комиссии, естественно?
В приложении либо толкнуть со ВсеМожу, либо потянуть на ВсеКарту - без разницы.
Intento
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 07:42

Re: ПУМБ

jay2004 написав:Расскажу и я свой реальный кейс: отослал ОФПреду скрины ошибки, которая вылазила уже почти год (на разных телефонах). Разбирались, через два дня рапортуют: Вы неправильно вводите показания счётчиков. Перепробовал все возможные варианты - болт; пишу в ответ - а сколько порядков цифр должно быть? Ответ Офпреда: уже всё исправили - работает (за показания уже тишина). Пробую на двух разных телефонах - опять болт. Пишу - не работает. В ответ получаю: у нас всё работает - гуляй лесом :shock: .

Итог: плюнул, и заплатил через Приват24 (хотя ждал целую неделю). Клиентоориентированость зашкаливает. Ну-ну...
Да ПУМБ давно відомий, що його служба підтримки б'є байдики в не не робить нічого, навіть не відповідає клієнтам по їх заявам.
Я взагалі здивований як таким великим банком керують такі рукожопи "менеджери", що не контролюють якість обслуговування
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 20:18

Re: ПУМБ

Забрать таньгу с кредитки можно и 30 до конца дня или уже нет?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 20:33

  Прораб написав:Забрать таньгу с кредитки можно и 30 до конца дня или уже нет?

Таньга давно работает всё лето
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 21:47

  Прораб написав:Забрать таньгу с кредитки можно и 30 до конца дня или уже нет?

Не відтягуйте до кінця опер. дня. Штовхнути ПУМБою краще до 18-ї, якщо будете тягнути іншою банкою, то краще за кілька днів. Загалом, чекати до 30-го особливого сенсу немає.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 23:03

  klug написав:
  Прораб написав:Забрать таньгу с кредитки можно и 30 до конца дня или уже нет?

Не відтягуйте до кінця опер. дня. Штовхнути ПУМБою краще до 18-ї, якщо будете тягнути іншою банкою, то краще за кілька днів. Загалом, чекати до 30-го особливого сенсу немає.

Такая ситуевина, может нарисоваться оплата именно 30, если нет то таньгу нужно вытянуть.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 23:42

  Прораб написав:Такая ситуевина, может нарисоваться оплата именно 30, если нет то таньгу нужно вытянуть.

Таньгу сразу вытягиваете и маринуете.
Если нарисуется оплата - пополняете и употребляете :)
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 00:02

  Вкладчик1234 написав:
  Прораб написав:Такая ситуевина, может нарисоваться оплата именно 30, если нет то таньгу нужно вытянуть.

Таньгу сразу вытягиваете и маринуете.
Если нарисуется оплата - пополняете и употребляете :)

Тут и заковыка, нужно загасить остаток до 30 так, чтобы потом якщо пополнить 30 для употребления не попортить рассрочки имея возможность за ненадобностью вывести остаток в конце дня. :shock:
Прораб
 
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