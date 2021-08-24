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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 сер, 2021 19:11
Вот я ступил, перевел на всеможу вместо дебетки. Хорошо, что пока ещё акция, и можно перевести. Вопрос: как правильно в рамках акции перевести теперь со "всеможу" на "всекарту", без комиссии, естественно? Можно ли это сделать, не задействуя другие банки?
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M-Audio
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Додано: Пон 23 сер, 2021 19:17
M-Audio написав:
Вот я ступил, перевел на всеможу вместо дебетки. Хорошо, что пока ещё акция, и можно перевести. Вопрос: как правильно в рамках акции перевести теперь со "всеможу" на "всекарту", без комиссии, естественно? Можно ли это сделать, не задействуя другие банки?
Просто взять и перевести.
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Додано: Пон 23 сер, 2021 19:57
M-Audio написав:
как правильно в рамках акции перевести теперь со "всеможу" на "всекарту", без комиссии, естественно?
В приложении либо толкнуть со ВсеМожу, либо потянуть на ВсеКарту - без разницы.
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Додано: Вів 24 сер, 2021 07:42
jay2004 написав:
Расскажу и я свой реальный кейс: отослал ОФПреду скрины ошибки, которая вылазила уже почти год (на разных телефонах). Разбирались, через два дня рапортуют: Вы неправильно вводите показания счётчиков. Перепробовал все возможные варианты - болт; пишу в ответ - а сколько порядков цифр должно быть? Ответ Офпреда: уже всё исправили - работает (за показания уже тишина). Пробую на двух разных телефонах - опять болт. Пишу - не работает. В ответ получаю: у нас всё работает - гуляй лесом
.
Итог: плюнул, и заплатил через Приват24 (хотя ждал целую неделю). Клиентоориентированость зашкаливает. Ну-ну...
Да ПУМБ давно відомий, що його служба підтримки б'є байдики в не не робить нічого, навіть не відповідає клієнтам по їх заявам.
Я взагалі здивований як таким великим банком керують такі рукожопи "менеджери", що не контролюють якість обслуговування
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Додано: Вів 24 сер, 2021 20:18
Забрать таньгу с кредитки можно и 30 до конца дня или уже нет?
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Прораб
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Додано: Вів 24 сер, 2021 20:33
Прораб написав:
Забрать таньгу с кредитки можно и 30 до конца дня или уже нет?
Таньга давно работает всё лето
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Додано: Вів 24 сер, 2021 21:47
Прораб написав:
Забрать таньгу с кредитки можно и 30 до конца дня или уже нет?
Не відтягуйте до кінця опер. дня. Штовхнути ПУМБою краще до 18-ї, якщо будете тягнути іншою банкою, то краще за кілька днів. Загалом, чекати до 30-го особливого сенсу немає.
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klug
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Додано: Вів 24 сер, 2021 23:03
klug написав: Прораб написав:
Забрать таньгу с кредитки можно и 30 до конца дня или уже нет?
Не відтягуйте до кінця опер. дня. Штовхнути ПУМБою краще до 18-ї, якщо будете тягнути іншою банкою, то краще за кілька днів. Загалом, чекати до 30-го особливого сенсу немає.
Такая ситуевина, может нарисоваться оплата именно 30, если нет то таньгу нужно вытянуть.
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Прораб
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Додано: Вів 24 сер, 2021 23:42
Прораб написав:
Такая ситуевина, может нарисоваться оплата именно 30, если нет то таньгу нужно вытянуть.
Таньгу сразу вытягиваете и маринуете.
Если нарисуется оплата - пополняете и употребляете
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 25 сер, 2021 00:02
Вкладчик1234 написав: Прораб написав:
Такая ситуевина, может нарисоваться оплата именно 30, если нет то таньгу нужно вытянуть.
Таньгу сразу вытягиваете и маринуете.
Если нарисуется оплата - пополняете и употребляете
Тут и заковыка, нужно загасить остаток до 30 так, чтобы потом якщо пополнить 30 для употребления не попортить рассрочки имея возможность за ненадобностью вывести остаток в конце дня.
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Прораб
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