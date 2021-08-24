|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 сер, 2021 09:17
Ух ты, а в кассе, оказывается, с виртуальной карты валюту не выдают. Требуют оформить физическую. Надеюсь, у них это получится быстро. Хотя интересно, у физической ведь другой номер будет тогда.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2349
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 348 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 сер, 2021 09:32
M-Audio написав:
Ух ты, а в кассе, оказывается, с виртуальной карты валюту не выдают. Требуют оформить физическую. Надеюсь, у них это получится быстро. Хотя интересно, у физической ведь другой номер будет тогда.
Карта д.б. к тому же номеру картсчета, там есть мнгновенки
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 755
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 сер, 2021 10:21
M-Audio написав:Ух ты, а в кассе, оказывается, с виртуальной карты валюту не выдают.
А отримать ордерок у менеджера для зняття з рахунку, як в інших банках, тут не практикують?
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 1715
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 389 раз.
- Подякували: 372 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 сер, 2021 10:25
stryzhko написав:
M-Audio написав:Ух ты, а в кассе, оказывается, с виртуальной карты валюту не выдают.
А отримать ордерок у менеджера для зняття з рахунку, як в інших банках, тут не практикують?
А это платно
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 755
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 сер, 2021 10:53
Amethyst написав: stryzhko написав:
M-Audio написав:Ух ты, а в кассе, оказывается, с виртуальной карты валюту не выдают.
А отримать ордерок у менеджера для зняття з рахунку, як в інших банках, тут не практикують?
А это платно
Да платно. Раньше было 10 грн. любая сумма. Как сейчас не знаю
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6808
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 1848 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 25 сер, 2021 12:06
M-Audio написав:
Ух ты, а в кассе, оказывается, с виртуальной карты валюту не выдают. Требуют оформить физическую. Надеюсь, у них это получится быстро. Хотя интересно, у физической ведь другой номер будет тогда.
Добрый день! Хотим обратить внимание, что виртуальная карта - банковская карта со всеми ее атрибутами (номер карты, дата окончания, CVV, PIN-код), но без физического выпуска пластика. По данной карте есть возможность рассчитываться в интернете и POS с помощью реквизитов и электронных кошельков, а также осуществлять валютообмен. Для снятия средств необходима пластиковая карта, которую можно получить в любом отделении банка. При добавлении пластика к виртуальной карте, счет будет один и тот же, а номер карты будет отличаться. Но любые банковские операции по картам будет совершаться с одного счета. Кроме того, действительно, при снятии наличных средств через квитанцию, распечатанную менеджером, взымается комиссия 1.5 % со снятой сумы.
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2577
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 25 сер, 2021 12:35
PUMB написав: M-Audio написав:
Ух ты, а в кассе, оказывается, с виртуальной карты валюту не выдают. Требуют оформить физическую. Надеюсь, у них это получится быстро. Хотя интересно, у физической ведь другой номер будет тогда.
Добрый день! Хотим обратить внимание, что виртуальная карта - банковская карта со всеми ее атрибутами (номер карты, дата окончания, CVV, PIN-код), но без физического выпуска пластика. По данной карте есть возможность рассчитываться в интернете и POS с помощью реквизитов и электронных кошельков, а также осуществлять валютообмен. Для снятия средств необходима пластиковая карта, которую можно получить в любом отделении банка. При добавлении пластика к виртуальной карте, счет будет один и тот же, а номер карты будет отличаться. Но любые банковские операции по картам будет совершаться с одного счета. Кроме того, действительно, при снятии наличных средств через квитанцию, распечатанную менеджером, взымается комиссия 1.5 % со снятой сумы.
При наличии 3 пластиковых карт на счёте в пакете ВсеКарта, виртуальную карту к данному счёту возможно оформить без платы за выпуск и годовое обслуживание?
-
Kevin
-
-
- Повідомлень: 483
- З нами з: 24.09.16
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 сер, 2021 12:41
V2 написав: PUMB написав:
А також, хочемо звернути Вашу увагу, заявка яка була Вами відправлена 21.07.21р на офіційну сторінку Facebook зараз досі знаходиться в роботі.
Моя січнева заявка все ще в роботі
Після кількох листів на електронку, нагадування через шановну PUMB ... , отримав таку відповідь:
Для опрацювання Вашого запиту та додавання нових компаній просимо Вас надіслати квитанції на оплату послуг, які Вам надають постачальники (де будуть вказані код постачальника, реквізити для оплати, дані для ідентифікації платника, призначення платежу).
Квитанції про оплати на платіжних сервісах в роботу не приймаються, потрібні дані з першоджерела.
Це було геніально!
Треба просити в Ріната ще одну премію
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7154
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 265 раз.
- Подякували: 1207 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 25 сер, 2021 13:46
Kevin написав: PUMB написав: M-Audio написав:
Ух ты, а в кассе, оказывается, с виртуальной карты валюту не выдают. Требуют оформить физическую. Надеюсь, у них это получится быстро. Хотя интересно, у физической ведь другой номер будет тогда.
Добрый день! Хотим обратить внимание, что виртуальная карта - банковская карта со всеми ее атрибутами (номер карты, дата окончания, CVV, PIN-код), но без физического выпуска пластика. По данной карте есть возможность рассчитываться в интернете и POS с помощью реквизитов и электронных кошельков, а также осуществлять валютообмен. Для снятия средств необходима пластиковая карта, которую можно получить в любом отделении банка. При добавлении пластика к виртуальной карте, счет будет один и тот же, а номер карты будет отличаться. Но любые банковские операции по картам будет совершаться с одного счета. Кроме того, действительно, при снятии наличных средств через квитанцию, распечатанную менеджером, взымается комиссия 1.5 % со снятой сумы.
При наличии 3 пластиковых карт на счёте в пакете ВсеКарта, виртуальную карту к данному счёту возможно оформить без платы за выпуск и годовое обслуживание?
Добрый день! В пределах одного счета «ВсеКарта» клиент может бесплатно выпустить 2 пластиковых карты – 1 именную и 1 неименную. Все последующие карты выпускаются с комиссией за обслуживание в размере 50 грн/ год. В случае, если у Вас есть открытый счет "всеКАРТА", виртуальная карта к ней не подвязывается, а открывается на условиях отдельного счета.
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2577
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MASolomko
, ramaz
і 14 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|