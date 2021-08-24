Додано: Сер 25 сер, 2021 12:06

M-Audio написав: Ух ты, а в кассе, оказывается, с виртуальной карты валюту не выдают. Требуют оформить физическую. Надеюсь, у них это получится быстро. Хотя интересно, у физической ведь другой номер будет тогда. Ух ты, а в кассе, оказывается, с виртуальной карты валюту не выдают. Требуют оформить физическую. Надеюсь, у них это получится быстро. Хотя интересно, у физической ведь другой номер будет тогда.

Добрый день! Хотим обратить внимание, что виртуальная карта - банковская карта со всеми ее атрибутами (номер карты, дата окончания, CVV, PIN-код), но без физического выпуска пластика. По данной карте есть возможность рассчитываться в интернете и POS с помощью реквизитов и электронных кошельков, а также осуществлять валютообмен. Для снятия средств необходима пластиковая карта, которую можно получить в любом отделении банка. При добавлении пластика к виртуальной карте, счет будет один и тот же, а номер карты будет отличаться. Но любые банковские операции по картам будет совершаться с одного счета. Кроме того, действительно, при снятии наличных средств через квитанцию, распечатанную менеджером, взымается комиссия 1.5 % со снятой сумы.