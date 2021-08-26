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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 сер, 2021 14:11
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Востаннє редагувалось Grand Touring
в Сер 25 сер, 2021 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Grand Touring
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Додано: Сер 25 сер, 2021 14:40
Grand Touring написав:
ох и долго у вас кредитка в налоговой регистрируется.
Добрый день! Будем рады помочь Вам и разобраться детальнее. Опишите, пожалуйста, в личных сообщениях, суть сложившейся ситуации более детально. Мы обязательно проконсультируем Вас по данному вопросу.
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PUMB
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Додано: Сер 25 сер, 2021 14:48
Grand Touring Зачем кредитку в налоговой регистрировать?
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pens
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Додано: Сер 25 сер, 2021 15:33
pens написав:Grand Touring
Зачем кредитку в налоговой регистрировать?
шоб знать, кто уже последние штаны...
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cohan
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Додано: Сер 25 сер, 2021 15:34
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Востаннє редагувалось Grand Touring
в Сер 25 сер, 2021 21:20, всього редагувалось 2 разів.
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Grand Touring
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Додано: Сер 25 сер, 2021 16:28
Конкретно це з податковою не пов'язано і таке саме малює і не у ФОПів. "Технологічні особливості" активації КЛ. Зазвичай за кілька годин зникає
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klug
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Додано: Сер 25 сер, 2021 21:42
Уважаемый представитель ПУМБ!В случае, если я воспользуюсь карточкой для снятия наличных в банкомате другого банка, и у ПУМБ возникнут подозрения в наличии скимминга накладки, банк может автоматически поменять пин-код карты, чтобы моими средствами не воспользовались недобросовестной лица?
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pens
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Додано: Чет 26 сер, 2021 08:31
pens написав:
Уважаемый представитель ПУМБ!В случае, если я воспользуюсь карточкой для снятия наличных в банкомате другого банка, и у ПУМБ возникнут подозрения в наличии скимминга накладки, банк может автоматически поменять пин-код карты, чтобы моими средствами не воспользовались недобросовестной лица?
Добрый день! В целях сохранения конфиденциальности данных клиента банк не имеет возможности менять PIN-код по собственной инициативе. Вы оперативно можете изменить PIN-код и заблокировать карту в мобильном приложении ПУМБ-Online. Также, в случае подозрений о наличии скимминговой накладки на банкомате, просим оперативно сообщить об этом сотрудников банка по номерам горячей линии.
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PUMB
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:00
Доброго дня,
Через форму зворотньої відповіді ПУМБ Онлайн надіслав запит на додавання шаблонів оплати комунальних послуг з вказанням назви послуг та реквізитів для оплати (одне підприємство та три види послуг), також, додав фото квитанції.
У додатку "монобанк" розділення призначень та рахунків для даного постачальника вже налаштовано.
Надіслали відповідь: "Строки додавання нових постачальників залежать від компаній.
На поточний час можемо Вам запропонувати проводити оплату за вільними реквізитами (тобто вводити реквізити рахунку вручну).
Після реєстрації постачальника Вам буде надано зворотній зв’язок."
Чи можу я допомогти в даному процесі, можливо необхідно звернутися до постачальника послуг за роз'ясненнями?
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Сергей69
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:39
Сергей69 написав:
Доброго дня,
Через форму зворотньої відповіді ПУМБ Онлайн надіслав запит на додавання шаблонів оплати комунальних послуг з вказанням назви послуг та реквізитів для оплати (одне підприємство та три види послуг), також, додав фото квитанції.
У додатку "монобанк" розділення призначень та рахунків для даного постачальника вже налаштовано.
Надіслали відповідь: "Строки додавання нових постачальників залежать від компаній.
На поточний час можемо Вам запропонувати проводити оплату за вільними реквізитами (тобто вводити реквізити рахунку вручну).
Після реєстрації постачальника Вам буде надано зворотній зв’язок."
Чи можу я допомогти в даному процесі, можливо необхідно звернутися до постачальника послуг за роз'ясненнями?
Сергій, добрий день! Будемо раді допомогти Вам та перевірити статус додавання даного постачальника. Будь ласка, відправте нам, в особисті повідомлення, фото квитанції де вказано номер ЄДРПОУ та повна назва постачальника.
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PUMB
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