RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3385338633873388

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 848
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
125
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 848
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:48

  Сергей69 написав:Доброго дня,
Через форму зворотньої відповіді ПУМБ Онлайн надіслав запит на додавання шаблонів оплати комунальних послуг з вказанням назви послуг та реквізитів для оплати (одне підприємство та три види послуг), також, додав фото квитанції.
У додатку "монобанк" розділення призначень та рахунків для даного постачальника вже налаштовано.
Надіслали відповідь: "Строки додавання нових постачальників залежать від компаній.
На поточний час можемо Вам запропонувати проводити оплату за вільними реквізитами (тобто вводити реквізити рахунку вручну).
Після реєстрації постачальника Вам буде надано зворотній зв’язок."

Чи можу я допомогти в даному процесі, можливо необхідно звернутися до постачальника послуг за роз'ясненнями?


Пройди квест - получи болт.
jay2004
 
Повідомлень: 2916
З нами з: 19.02.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:53

jay2004
так, я читав це та схожі звернення - але маю надію)
Сергей69
 
Повідомлень: 4
З нами з: 12.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:56

PUMB
Дякую, але ще не маю можливості надсилати ПП.
Сергей69
 
Повідомлень: 4
З нами з: 12.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:11

Сегодня толкнул с ВсеМожу на карту Альфы из андроид-приложения. Есть шансы, что операция проведется по счету после 30 августа (дата окончания акции халявного обнала) и начнут капать проценты?
Julio
Аватар користувача
 
Повідомлень: 253
З нами з: 12.10.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:42

Пумба свою толкалку проводит тем же днем даже в выходные. Так что до 30 сегодняшние толкалки проведутся 100%
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6821
З нами з: 20.03.15
Подякував: 108 раз.
Подякували: 1852 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:53

  Julio написав:Сегодня толкнул с ВсеМожу на карту Альфы из андроид-приложения. Есть шансы, что операция проведется по счету после 30 августа (дата окончания акции халявного обнала) и начнут капать проценты?

Добрый день! Хотим обратить внимание, что перевод на карту другого банка может зачисляться до 3-х календарных дней. При этом в банковской базе данная операция будет зафиксирована датой фактического осуществления операции, то есть сегодняшним числом, что позволит Вам воспользоваться льготным периодом на сумму перевода. На переводы, совершенные после 30.08.21 г., будет начисляться комиссия за пользование кредитными средствами.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2581
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:26

  PUMB написав: На переводы, совершенные после 30.08.21 г., будет начисляться комиссия за пользование кредитными средствами.

А почему бы не продлить этот праздник?))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6093
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1134 раз.
Подякували: 1156 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3385338633873388
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Intento, liliya_logical, malinin007, ramaz, SHURICK76, Кочевник і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.