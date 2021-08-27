Сергей69 написав:Доброго дня, Через форму зворотньої відповіді ПУМБ Онлайн надіслав запит на додавання шаблонів оплати комунальних послуг з вказанням назви послуг та реквізитів для оплати (одне підприємство та три види послуг), також, додав фото квитанції. У додатку "монобанк" розділення призначень та рахунків для даного постачальника вже налаштовано. Надіслали відповідь: "Строки додавання нових постачальників залежать від компаній. На поточний час можемо Вам запропонувати проводити оплату за вільними реквізитами (тобто вводити реквізити рахунку вручну). Після реєстрації постачальника Вам буде надано зворотній зв’язок."
Чи можу я допомогти в даному процесі, можливо необхідно звернутися до постачальника послуг за роз'ясненнями?
Julio написав:Сегодня толкнул с ВсеМожу на карту Альфы из андроид-приложения. Есть шансы, что операция проведется по счету после 30 августа (дата окончания акции халявного обнала) и начнут капать проценты?
Добрый день! Хотим обратить внимание, что перевод на карту другого банка может зачисляться до 3-х календарных дней. При этом в банковской базе данная операция будет зафиксирована датой фактического осуществления операции, то есть сегодняшним числом, что позволит Вам воспользоваться льготным периодом на сумму перевода. На переводы, совершенные после 30.08.21 г., будет начисляться комиссия за пользование кредитными средствами.